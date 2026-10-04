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Triều Tiên tái khẳng định tăng cường năng lực răn đe hạt nhân

Chủ Nhật, 11:18, 04/10/2026
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VOV.VN - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã trực tiếp thị sát hoạt động, đồng thời tái khẳng định lập trường tiếp tục tăng cường năng lực răn đe hạt nhân.

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 4/10 đưa tin, rạng sáng 3/10, Triều Tiên đã phóng thử tên lửa chiến lược tầm trung tại vùng biển phía Đông nước này. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Unđã trực tiếp theo dõi cuộc huấn luyện.

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Tên lửa phóng lần này được dánh giá là loại tên lửa siêu vượt âm đầu đạn hình nón từng được thử phóng năm 2022. Ảnh: KCNA

Theo KCNA, con gái ông Kim Jong Un là Kim Ju-ae và phu nhân Ri Sol-ju cũng có mặt tại sự kiện. Phía Triều Tiên cho biết, cuộc huấn luyện nhằm giúp các đơn vị tên lửa vận hành hệ thống vũ khí chiến lược siêu vượt âm nâng cao kỹ năng điều khiển hỏa lực. Hoạt động này cũng nằm trong quá trình đánh giá độ tin cậy, hiệu quả và khả năng vận hành của năng lực răn đe chiến tranh của nước này.

KCNA cho biết tên lửa được phóng theo hướng Đông Bắc và đánh trúng mục tiêu định sẵn trên vùng biển phía Đông Triều Tiên, cách vị trí phóng khoảng 1.000 km.

Phát biểu tại hiện trường, ông Kim Jong-un nhấn mạnh việc liên tục kiểm chứng và nâng cao tính năng của hệ thống vũ khí là một cách thực thi năng lực răn đe. Theo ông, việc xây dựng năng lực răn đe hạt nhân mạnh mẽ, đáng tin cậy, cũng như bảo đảm các phương tiện phản công luôn trong trạng thái sẵn sàng huy động, có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh quốc gia.

Ông cũng khẳng định Triều Tiên sẽ không từ bỏ đường lối tăng cường năng lực hạt nhân, nhấn mạnh cần sử dụng sức mạnh răn đe để kiểm soát các mối đe dọa và tạo môi trường an ninh thuận lợi hơn cho công cuộc xây dựng đất nước.

Trước đó, Bộ Tổng tham mưu Liên quân Hàn Quốc cho biết đã phát hiện Triều Tiên phóng 1 tên lửa đạn đạo từ khu vực Wonsan ra vùng biển phía Đông Bán đảo Triều Tiên vào khoảng 6h30 ngày 3/10. Tên lửa bay xa hơn 700 km.

Theo phân tích của Tổng thư ký Diễn đàn An ninh Quốc phòng Hàn Quốc (KODEF) Shin Jong-woo, tên lửa trong vụ phóng lần này có thể là loại tên lửa siêu vượt âm đầu đạn hình nón từng được thử phóng năm 2022; hình ảnh ngọn lửa cho thấy tên lửa sử dụng tầng đẩy cấp một nhiên liệu rắn.

Trung Kiên/VOV-Bắc Kinh
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