English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nhật Bản và Hàn Quốc lại tố Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo

Thứ Bảy, 09:44, 03/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Các cơ quan chức năng của Nhật Bản và Hàn Quốc khẳng định CHDCND Triều Tiên lại vừa phóng một vật thể bay có khả năng là tên lửa đạn đạo.

 

Bộ Quốc phòng Nhật Bản thông báo một vật thể có khả năng là tên lửa đạn đạo đã được phóng đi từ Triều Tiên vào khoảng 6h36 sáng 3/10, theo giờ địa phương, và vật thể này đã rơi xuống bên ngoài Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản sau khi bay được khoảng 680km ở độ cao 90km.

nhat ban va han quoc lai to trieu tien phong ten lua dan dao hinh anh 1
Vụ phóng tên lửa hồi tháng Tư vừa qua của Triều Tiên. Ảnh: KCNA

Ngoài ra, theo Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản, tính đến 7 giờ sáng nay, chưa ghi nhận thiệt hại nào đối với các tàu thuyền do vật thể này gây ra. Bộ Quốc phòng Nhật Bản đang tiến hành phân tích thông tin, đồng thời tiếp tục duy trì tình trạng cảnh giới và giám sát tình hình ở cấp độ cao.

Chính phủ Nhật Bản cũng phải áp dụng nhiều biện pháp ứng phó khẩn cấp. Đích thân Thủ tướng Takaichi Sanae đã chỉ đạo các cơ quan chức năng với 3 nội dung cụ thể, bao gồm dốc toàn lực thu thập và phân tích thông tin, kiểm tra kỹ lưỡng sự an toàn của máy bay và tàu thuyền, duy trì trạng thái sẵn sàng cao độ để ứng phó với các tình huống bất ngờ.

Bên cạnh đó, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cũng xác nhận vào khoảng 6h30 phút sáng 3/10, Triều Tiên đã phóng tên lửa đạn đạo từ khu vực gần Wonsan ở phía Đông nước này về phía Biển Nhật Bản. Quân đội Hàn Quốc cho biết đang tiếp tục giám sát, đồng thời cũng duy trì trạng thái sẵn sàng cao độ và chia sẻ thông tin chặt chẽ với Mỹ và Nhật Bản.

Nhật Bản và Hàn Quốc xác nhận Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo hoặc vật thể bay có khả năng là tên lửa đạn đạo lần gần đây nhất là ngày 20/9 vừa qua.

trieu-tien-canh-bao-han-quoc-se-phai-tra-gia-vi-vu-no-min.-reuters.jpg

Triều Tiên cảnh báo Hàn Quốc sẽ phải trả giá vì vụ nổ mìn

VOV.VN - Triều Tiên ngày 30/9 cảnh báo Hàn Quốc sẽ phải “trả giá” vì đổ lỗi cho Bình Nhưỡng liên quan vụ nổ mìn khiến 2 binh sĩ Hàn Quốc bị thương tại khu vực biên giới thuộc Khu phi quân sự (DMZ), đồng thời tuyên bố sẽ đáp trả nếu Seoul nổ súng nhằm vào binh sĩ Triều Tiên.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hàn Quốc yêu cầu Triều Tiên xin lỗi về vụ nổ mìn ở DMZ
Hàn Quốc yêu cầu Triều Tiên xin lỗi về vụ nổ mìn ở DMZ

VOV.VN - Hàn Quốc yêu cầu Triều Tiên xin lỗi và thực hiện các biện pháp có trách nhiệm liên quan vụ nổ mà Hàn Quốc cho là do mìn của Triều Tiên gây ra ở Khu phi quân sự (DMZ) tuần trước. Hàn Quốc cũng hối thúc Triều Tiên chấm dứt ngay lập tức các hoạt động được Seoul cho là “gia cố phòng tuyến biên giới”.

Hàn Quốc yêu cầu Triều Tiên xin lỗi về vụ nổ mìn ở DMZ

Hàn Quốc yêu cầu Triều Tiên xin lỗi về vụ nổ mìn ở DMZ

VOV.VN - Hàn Quốc yêu cầu Triều Tiên xin lỗi và thực hiện các biện pháp có trách nhiệm liên quan vụ nổ mà Hàn Quốc cho là do mìn của Triều Tiên gây ra ở Khu phi quân sự (DMZ) tuần trước. Hàn Quốc cũng hối thúc Triều Tiên chấm dứt ngay lập tức các hoạt động được Seoul cho là “gia cố phòng tuyến biên giới”.

Triều Tiên cảnh báo sẽ trả đũa Hàn Quốc "không thương tiếc"
Triều Tiên cảnh báo sẽ trả đũa Hàn Quốc "không thương tiếc"

VOV.VN - Bà Kim Yo Jong, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, ngày 29/9 đã ra tuyên bố về cáo buộc nổ mìn của Hàn Quốc, gọi đây là hành động gây hấn và đổ lỗi. Bà tuyên bố Bình Nhưỡng sẽ đáp trả “ngay lập tức và không thương tiếc” nếu Seoul nổ súng.

Triều Tiên cảnh báo sẽ trả đũa Hàn Quốc "không thương tiếc"

Triều Tiên cảnh báo sẽ trả đũa Hàn Quốc "không thương tiếc"

VOV.VN - Bà Kim Yo Jong, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, ngày 29/9 đã ra tuyên bố về cáo buộc nổ mìn của Hàn Quốc, gọi đây là hành động gây hấn và đổ lỗi. Bà tuyên bố Bình Nhưỡng sẽ đáp trả “ngay lập tức và không thương tiếc” nếu Seoul nổ súng.

Triều Tiên khẳng định lại "vị thế cường quốc hạt nhân" tại Liên hợp quốc
Triều Tiên khẳng định lại "vị thế cường quốc hạt nhân" tại Liên hợp quốc

VOV.VN - Dư luận Hàn Quốc đặc biệt quan tâm đến phát biểu của đại diện CHDCND Triều Tiên tại diễn đàn Đại hội đồng Liên hợp quốc về vấn đề hạt nhân.

Triều Tiên khẳng định lại "vị thế cường quốc hạt nhân" tại Liên hợp quốc

Triều Tiên khẳng định lại "vị thế cường quốc hạt nhân" tại Liên hợp quốc

VOV.VN - Dư luận Hàn Quốc đặc biệt quan tâm đến phát biểu của đại diện CHDCND Triều Tiên tại diễn đàn Đại hội đồng Liên hợp quốc về vấn đề hạt nhân.

Triều Tiên tiếp tục lên án Liên minh quân sự Hàn - Mỹ
Triều Tiên tiếp tục lên án Liên minh quân sự Hàn - Mỹ

VOV.VN - Trong khi Hàn Quốc và Mỹ liên tục phát đi những thông điệp bày tỏ mong muốn nối lại đàm phán, thậm chí có những bước nhượng bộ rõ rệt, song Triều Tiên vẫn giữ thái độ cứng rắn.

Triều Tiên tiếp tục lên án Liên minh quân sự Hàn - Mỹ

Triều Tiên tiếp tục lên án Liên minh quân sự Hàn - Mỹ

VOV.VN - Trong khi Hàn Quốc và Mỹ liên tục phát đi những thông điệp bày tỏ mong muốn nối lại đàm phán, thậm chí có những bước nhượng bộ rõ rệt, song Triều Tiên vẫn giữ thái độ cứng rắn.

Triều Tiên chỉ trích Tuyên bố chung Nhật - Hàn - Mỹ
Triều Tiên chỉ trích Tuyên bố chung Nhật - Hàn - Mỹ

VOV.VN - Triều Tiên tiếp tục có thái độ cứng rắn đối với các động thái của Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc, đồng thời kiên định lập trường trở thành quốc gia sở hữu hạt nhân.

Triều Tiên chỉ trích Tuyên bố chung Nhật - Hàn - Mỹ

Triều Tiên chỉ trích Tuyên bố chung Nhật - Hàn - Mỹ

VOV.VN - Triều Tiên tiếp tục có thái độ cứng rắn đối với các động thái của Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc, đồng thời kiên định lập trường trở thành quốc gia sở hữu hạt nhân.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ