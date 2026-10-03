Nhật Bản và Hàn Quốc lại tố Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo

Bộ Quốc phòng Nhật Bản thông báo một vật thể có khả năng là tên lửa đạn đạo đã được phóng đi từ Triều Tiên vào khoảng 6h36 sáng 3/10, theo giờ địa phương, và vật thể này đã rơi xuống bên ngoài Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản sau khi bay được khoảng 680km ở độ cao 90km.

Vụ phóng tên lửa hồi tháng Tư vừa qua của Triều Tiên. Ảnh: KCNA

Ngoài ra, theo Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản, tính đến 7 giờ sáng nay, chưa ghi nhận thiệt hại nào đối với các tàu thuyền do vật thể này gây ra. Bộ Quốc phòng Nhật Bản đang tiến hành phân tích thông tin, đồng thời tiếp tục duy trì tình trạng cảnh giới và giám sát tình hình ở cấp độ cao.

Chính phủ Nhật Bản cũng phải áp dụng nhiều biện pháp ứng phó khẩn cấp. Đích thân Thủ tướng Takaichi Sanae đã chỉ đạo các cơ quan chức năng với 3 nội dung cụ thể, bao gồm dốc toàn lực thu thập và phân tích thông tin, kiểm tra kỹ lưỡng sự an toàn của máy bay và tàu thuyền, duy trì trạng thái sẵn sàng cao độ để ứng phó với các tình huống bất ngờ.

Bên cạnh đó, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cũng xác nhận vào khoảng 6h30 phút sáng 3/10, Triều Tiên đã phóng tên lửa đạn đạo từ khu vực gần Wonsan ở phía Đông nước này về phía Biển Nhật Bản. Quân đội Hàn Quốc cho biết đang tiếp tục giám sát, đồng thời cũng duy trì trạng thái sẵn sàng cao độ và chia sẻ thông tin chặt chẽ với Mỹ và Nhật Bản.

Nhật Bản và Hàn Quốc xác nhận Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo hoặc vật thể bay có khả năng là tên lửa đạn đạo lần gần đây nhất là ngày 20/9 vừa qua.