Hàn Quốc và Triều Tiên bắt tay hợp tác, Mỹ dè chừng

Những tuần gần đây quan hệ hợp tác liên Triều có nhiều tiến triển trên các lĩnh vực quân sự, văn hóa, thể thao, kinh tế, do Hàn Quốc, Triều Tiên thực hiện các thỏa thuận đã ký tại các cuộc gặp Thượng đỉnh giữa lãnh đạo 2 nước. Tuy nhiên, Mỹ vẫn muốn duy trì áp lực trừng phạt lên Triều Tiên trước khi đạt thỏa thuận hạt nhân. Động thái này của Mỹ gây bất đồng hơn nữa với đồng minh Hàn Quốc và phản ứng giận dữ từ phía Triều Tiên.

Ảnh minh họa:Yonhap.

Diễn biến đáng chú ý nhất về sự nồng ấm của mối quan hệ liên Triều trong hôm nay (26/10) là Hàn Quốc và Triều Tiên tổ chức vòng đàm phán quân sự cấp tướng nhằm thực thi thỏa thuận ký vào tháng 9/2018 về giảm căng thẳng và ngăn chặn các vụ va chạm không đáng có. Đàm phán diễn ra tại Tongilgak, tòa nhà của Triều Tiên tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm bên trong khu phi quân sự. Hai bên sẽ thảo luận cách thức thành lập và hoạt động của Ủy ban Quân sự liên Triều có nhiệm vụ thực thi Thoả thuận quân sự ngày 19/9/2018.

Thiếu tướng Kim Do-gyun dẫn đầu phái đoàn Hàn Quốc cho biết: "Thông qua việc thực hiện thoả thuận quân sự ngày 19/9, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa và hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Triều Tiên mà Ủy ban quân sự liên Triều sẽ đóng vai trò then chốt. Qua cuộc đàm phán quân sự hôm nay, chúng tôi sẽ tiến hành đánh giá tạm thời những gì chúng tôi đã thực hiện và thảo luận những việc sẽ làm trong tương lai”.

Trước đó, hai miền Triều Tiên và Bộ Chỉ huy của Liên Hợp Quốc do Mỹ dẫn đầu đã hoàn tất tiến trình giải giáp vũ khí tại Khu vực an ninh chung (JSA) bên trong Khu vực phi quân sự. Theo đó, các bên đã hoàn tất việc rút các chốt gác quân sự, vũ khí và binh sĩ có vũ trang khỏi Khu vực an ninh chung, khu vực vốn chia tách hai miền. Đây là bước tiến đột phá bởi một khi hoàn thành tiến trình giải giáp vũ khí tại Khu vực an ninh chung, người dân hai miền Triều Tiên và du khách nước ngoài sẽ được phép qua ranh giới quân sự từ 9h sáng đến 17h trong ngày.

Hòa chung xu hướng quan hệ liên Triều được cải thiện, chính quyền các địa phương ở Hàn Quốc cũng muốn đẩy mạnh trao đổi và các dự án hợp tác với Triều Tiên. Quan chức tỉnh Busan, thành phố Sejong vừa trở về từ chuyến thăm Triều Tiên, bày tỏ ủng hộ hợp tác liên Triều trên các lĩnh vực hậu cần cảng biển, tài chính, công nghệ thông tin, phim ảnh. Cũng vào hôm qua (25/10), đội tuyển bóng đá trẻ Triều Tiên đã đến Hàn Quốc bằng đường bộ để dự Cúp Ari lần thứ 5, một giải bóng đá trẻ quốc tế.

Trong khi đó, Mỹ vẫn giữ nguyên lập trường gia tăng sức ép và các lệnh trừng phạt lên Triều Tiên. Bộ Tài chính Mỹ hôm qua bày tỏ “quan ngại sâu sắc” về kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực tài chính giữa Triều Tiên và Hàn Quốc. Một tài liệu từ Hàn Quốc cho thấy Bộ Tài chính Mỹ đã có cuộc gọi bất thường tới các ngân hàng ở Hàn Quốc, nhắn nhủ rằng "lệnh cấm vận của Liên Hợp Quốc và Mỹ đối với Triều Tiên vẫn còn hiệu lực".

PC_Article_Middle

Tài liệu này được Ủy ban Tài chính Hàn Quốc (FSC) soạn thảo và phát hành hôm 22/10, theo đó, một trợ lý bộ trưởng trong Bộ Tài chính Mỹ phụ trách Văn phòng tình báo về khủng bố và tài chính kêu gọi các ngân hàng Hàn Quốc tuân thủ lệnh trừng phạt.

Vị quan chức này đề cập những thông tin trên báo chí rằng các tổ chức tài chính Hàn Quốc đang chuẩn bị mở lại chi nhánh ở Triều Tiên, hoặc tổ chức hội nhóm để ủng hộ hợp tác kinh tế liên Triều". Theo quan chức này, những điều đó đi ngược với các chính sách của Mỹ.

Theo đánh giá của Ủy ban Tài chính Hàn Quốc, lời kêu gọi trực tiếp và bất thường từ Bộ tài chính Mỹ tới các ngân hàng Hàn Quốc cho thấy một dấu hiệu nữa về sự bất đồng giữa Mỹ và Hàn Quốc liên quan đến Triều Tiên.

Giới quan sát cho rằng, Mỹ đang “nóng mắt” trước thái độ của Hàn Quốc đối với Triều Tiên. Chính quyền Mỹ hiện vẫn đàm phán phi hạt nhân hóa với Triều Tiên, muốn Triều Tiên phi hạt nhân hóa trước. Ngược lại Triều Tiên muốn Mỹ và Hàn Quốc thể hiện thiện chí trước tiên. Đó là lý do khi Hàn Quốc - đồng minh của Mỹ, tỏ ra “sốt sắng" với Triều Tiên ngoài kế hoạch, Mỹ lập tức có động thái muốn ngăn điều này. Phía Triều Tiên hối thúc Mỹ lập tức dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt, đồng thời cảnh báo rằng các biện pháp phá vỡ lòng tin sẽ hủy hoại các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa./.

Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần 2: Lợi thế không thuộc về ông Trump? VOV.VN - Theo giới phân tích, nhà lãnh đạo Kim Jong-un sẽ có lợi thế hơn Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc gặp Thượng đỉnh lần 2.