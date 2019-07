Hãng hàng không của Anh và Đức hủy chuyến bay đến Cairo, Ai Cập

Hãng hàng không British Airways của Anh đã đột ngột đình chỉ tất cả các chuyến bay đến Cairo, Ai Cập trong vòng một tuần kể từ ngày 20/7 vì lo ngại về an ninh.

Trong một tuyên bố, hãng hàng không Anh không đưa ra thông tin chi tiết về hành động này mà chỉ nói rằng, hãng liên tục xem xét các thỏa thuận an ninh của mình tại tất cả các sân bay trên khắp thế giới và đã tạm dừng các chuyến bay đến Cairo trong 7 ngày để đề phòng các nguy cơ bất ổn về an ninh.

Hãng hàng không British Airways của Anh đã đột ngột đình chỉ tất cả các chuyến bay đến Cairo. (Ảnh minh họa: BBC)

Một số nguồn tin an ninh tại sân bay Ai Cập cũng cho biết, các nhân viên an ninh của Anh đã kiểm tra an ninh tại sân bay Cairo.

Chính phủ Anh từ lâu đã khuyến nghị không nên đi du lịch bằng đường hàng không đến và đi từ khu nghỉ mát Sharm el-Sheikh của Ai Cập, nơi một máy bay chở khách của Nga bị đánh bom vào năm 2015, nhưng không đưa ra cảnh báo tương tự đối với du lịch hàng không đến và đi từ Cairo.