Hàng loạt chính khách Mỹ “thót tim” vì bưu kiện chứa bom

Một bưu kiện có chứa thiết bị nổ được gửi tới tòa nhà Time Warner, nơi có văn phòng CNN tại New York ngày 24/10. Đội cảnh sát rà phá bom New York bên ngoài tòa nhà Time Warner ở trung tâm Manhattan có mặt ngay sau khi bưu kiện khả nghi được phát hiện ở văn phòng của CNN, Các nhân viên hành pháp xuất hiện bên ngoài ngôi nhà của gia đình cựu Tổng thống Bill Clinton và vợ là cựu ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Hillary Clinton ở Chappaqua, New York. Vỏ bên ngoài của một trong những bưu kiện khả nghi được gửi tới hàng loạt địa chỉ ở Mỹ. Trong bức ảnh, gói bưu kiện được đề gửi từ Debbie Wasserman Schultz, còn phần địa chỉ gửi đến đã được che đi. Chiếc ô tô của Cơ quan mật vụ đậu bên ngoài nhà của cựu Tổng thống Barack Obama ở khu Kalorman ở Washington. Cảnh sát đứng bên ngoài tòa nhà Time Warner ở Manhattan sau khi bưu kiện khả nghi được phát hiện bên trong sảnh văn phòng của CNN. Một thành viên đội rà phá bom mìn ở bên ngoài tòa nhà có văn phòng của Hạ nghị sỹ đảng Dân chủ Debbie Wasserman Schultz ở Sunrise, Florida. Robot rà phá bom mìn đang kiểm tra bên ngoài tòa nhà có văn phòng của Hạ nghị sỹ đảng Dân chủ Debbie Wasserman Schultz ở Sunrise, Florida. Cảnh sát cùng chó nghiệp vụ đang làm việc tại văn phòng Thống đốc New Yorrk Andrew Cuamo sau khi phát hiện bưu kiện khả nghi được gửi tới đây. Những người làm việc tại tòa nhà Time Warner ở Manhattan đã phải sơ tán sau khi phát hiện bưu kiện khả nghi. Một chiếc xe cảnh sát đỗ ở trước cổng nhà gia đình Clinton ở Chappaqua, New York. Cảnh sát rà phá bom mìn New York đứng bên ngoài tòa nhà Time Warner. Chiếc xe cảnh sát bên ngoài nhà của cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton ở Chappaqua, New York. Thị trưởng New York Bill de Blaiso nói rằng “Đây rõ ràng là hành động khủng bố”. Ảnh: Những người sơ tán đứng tập trung bên ngoài tòa nhà Time Warner. Ban đầu có thông tin một bưu kiện khả nghi có chứa bom ống được gửi tới Nhà Trắng, nhưng sau đó cơ quan mật vụ cho biết, thông tin này không chính xác. Ảnh: Cảnh sát ở tòa nhà Time Warner. Bức ảnh chụp bên ngoài nhà của vợ chồng cựu tổng thống Bill Clinton. CNN cũng dẫn các nguồn tin nói rằng, một gói bưu kiện khả nghi gửi tới Hạ nghị sỹ đảng Dân chủ bang California Maxine Waters đã bị chặn ở bưu cục tại Marryland. Tổng thống Donald Trump cho biết, chính phủ Mỹ sẽ “huy động mọi nguồn lực của chính phủ để tiến hành điều tra” vụ bưu kiện chứa bom được gửi tới một loạt quan chức và chính khách hàng đầu của nước này. Ảnh: Cảnh sát đang điều tra bưu kiện khả nghi tại nhà Clinton./.

Một bưu kiện có chứa thiết bị nổ được gửi tới tòa nhà Time Warner, nơi có văn phòng CNN tại New York ngày 24/10. Đội cảnh sát rà phá bom New York bên ngoài tòa nhà Time Warner ở trung tâm Manhattan có mặt ngay sau khi bưu kiện khả nghi được phát hiện ở văn phòng của CNN, Các nhân viên hành pháp xuất hiện bên ngoài ngôi nhà của gia đình cựu Tổng thống Bill Clinton và vợ là cựu ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Hillary Clinton ở Chappaqua, New York. Vỏ bên ngoài của một trong những bưu kiện khả nghi được gửi tới hàng loạt địa chỉ ở Mỹ. Trong bức ảnh, gói bưu kiện được đề gửi từ Debbie Wasserman Schultz, còn phần địa chỉ gửi đến đã được che đi. Chiếc ô tô của Cơ quan mật vụ đậu bên ngoài nhà của cựu Tổng thống Barack Obama ở khu Kalorman ở Washington. Cảnh sát đứng bên ngoài tòa nhà Time Warner ở Manhattan sau khi bưu kiện khả nghi được phát hiện bên trong sảnh văn phòng của CNN. Một thành viên đội rà phá bom mìn ở bên ngoài tòa nhà có văn phòng của Hạ nghị sỹ đảng Dân chủ Debbie Wasserman Schultz ở Sunrise, Florida. Robot rà phá bom mìn đang kiểm tra bên ngoài tòa nhà có văn phòng của Hạ nghị sỹ đảng Dân chủ Debbie Wasserman Schultz ở Sunrise, Florida. Cảnh sát cùng chó nghiệp vụ đang làm việc tại văn phòng Thống đốc New Yorrk Andrew Cuamo sau khi phát hiện bưu kiện khả nghi được gửi tới đây. Những người làm việc tại tòa nhà Time Warner ở Manhattan đã phải sơ tán sau khi phát hiện bưu kiện khả nghi. Một chiếc xe cảnh sát đỗ ở trước cổng nhà gia đình Clinton ở Chappaqua, New York. Cảnh sát rà phá bom mìn New York đứng bên ngoài tòa nhà Time Warner. Chiếc xe cảnh sát bên ngoài nhà của cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton ở Chappaqua, New York. Thị trưởng New York Bill de Blaiso nói rằng “Đây rõ ràng là hành động khủng bố”. Ảnh: Những người sơ tán đứng tập trung bên ngoài tòa nhà Time Warner. Ban đầu có thông tin một bưu kiện khả nghi có chứa bom ống được gửi tới Nhà Trắng, nhưng sau đó cơ quan mật vụ cho biết, thông tin này không chính xác. Ảnh: Cảnh sát ở tòa nhà Time Warner. Bức ảnh chụp bên ngoài nhà của vợ chồng cựu tổng thống Bill Clinton. CNN cũng dẫn các nguồn tin nói rằng, một gói bưu kiện khả nghi gửi tới Hạ nghị sỹ đảng Dân chủ bang California Maxine Waters đã bị chặn ở bưu cục tại Marryland. Tổng thống Donald Trump cho biết, chính phủ Mỹ sẽ “huy động mọi nguồn lực của chính phủ để tiến hành điều tra” vụ bưu kiện chứa bom được gửi tới một loạt quan chức và chính khách hàng đầu của nước này. Ảnh: Cảnh sát đang điều tra bưu kiện khả nghi tại nhà Clinton./.