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Malaysia cảnh báo nguy cơ “Siêu El Nino”, có nơi lượng mưa giảm 60%

Thứ Năm, 11:14, 25/06/2026
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VOV.VN - Giới chức Malaysia mới đây cảnh báo hiện tượng El Nino đã hình thành và sẽ mạnh lên trong những tháng tới, gây ra nhiều hệ lụy kinh tế - xã hội nghiêm trọng. Đáng chú ý, lượng mưa tại nhiều khu vực của Malaysia dự báo giảm mạnh, có nơi giảm tới 60% trong năm nay.

Phát biểu trong chương trình “Sẵn sàng ứng phó El Nino” ngày 24/6, ông Ahmad Fairudz Jamaluddin, Giám đốc Trung tâm Khí hậu Quốc gia thuộc Cục Khí tượng Malaysia cho biết, hiện nay El Nino đang ở pha yếu, song sẽ mạnh lên đáng kể trong những tháng tới và nhiều mô hình dự báo nguy cơ hình thành “Siêu El Nino” vào cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027.

malaysia canh bao nguy co sieu el nino , co noi luong mua giam 60 hinh anh 1
Malaysia cảnh báo nguy cơ “Siêu El Nino”, có nơi giảm 60% lượng mưa. Ảnh minh họa: Bernama

Giám đốc Trung tâm Khí hậu Malaysia cảnh báo nước này nhiều khả năng sẽ phải đối mặt với thời tiết cực đoan tương tự các đợt El Nino mạnh từng xảy ra trong giai đoạn 1997-1998 và 2015-2016, gây ra nhiều hệ quả đáng lo ngại với đời sống người dân và nền kinh tế. Ông lưu ý, Malaysia từng ghi nhận mức nhiệt vượt 40 độ C, nhiều khu vực công bố tình trạng khẩn cấp do khói mù nghiêm trọng. Đặc biệt, có thời điểm nắng nóng cực đoan đã khiến hơn 250 trường học tại phía Bắc bán đảo Malaysia phải đóng cửa để bảo đảm sức khỏe cho học sinh.

Đáng chú ý, ông Ahmad Fairudz Jamaluddin cảnh báo, thời gian tới, lượng mưa tại các khu vực phía Nam bán đảo Malaysia, phía Bắc bang Sarawak và phía Đông bang Sabah có thể giảm tới 40% so với mức bình thường; riêng phía Nam bang Sarawak có thể giảm tới 60%. Trong khi đó, Bộ trưởng Kinh tế Malaysia Akmal Nasrullah Mohd Nasir nhận định, một số ngành chủ lực của Malaysia có thể chứng kiến sự sụt giảm năng suất khoảng 8% - 10% trong một đợt El Nino.

Trước tình hình trên, Cục Khí tượng Malaysia cho biết đang theo dõi sát diễn biến thời tiết sử dụng nhiều mô hình dự báo, nhằm đưa ra cảnh báo sớm và chính xác hơn, nhất là kịp thời xác định các khu vực có nguy cơ hạn hán và cháy rừng. Cơ quan này cũng đã tổ chức khoảng 70 buổi thông tin và làm việc với các cơ quan chức năng liên quan để đảm bảo các biện pháp ứng phó được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Cục Khí tượng Malaysia nhấn mạnh, một trong những trọng tâm thời gian tới là tăng cường quản lý và điều tiết nguồn nước tại các hồ chứa; định kỳ triển khai các đợt “gieo mây” để tạo mưa tại những khu vực có nguy cơ cao, củng cố mực nước tại các hồ chứa. Giới chức Malaysia cũng khuyến cáo người dân chủ động tiết kiệm điện, nước và hạn chế các hoạt động ngoài trời vào các thời điểm nắng nóng cực đoan để bảo đảm sức khỏe.

PV/VOV-Bangkok
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