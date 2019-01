Hàng triệu người Mỹ bị ảnh hưởng do đóng cửa chính phủ

Các cuộc đàm phán về ngân sách Chính phủ Mỹ vẫn chưa đi đến hồi kết dẫn đến việc chính phủ Mỹ buộc phải đóng cửa một phần trong 2 tuần qua. Điều này đã gây khó khăn cho cuộc sống hàng ngày của hàng ngàn người dân Mỹ. Không chỉ là những nhân viên thuộc hệ thống công quyền, chính những người nghèo, những người phải nhận trợ cấp từ các Quỹ của liên bang cũng đang là nạn nhân chính của cuộc chiến ngân sách này.

Hàng triệu người Mỹ bị ảnh hưởng do Chính phủ bị đóng cửa. Ảnh: Reuters

Bộ Nông nghiệp Mỹ hôm qua thông báo, hệ thống tem phiếu của cơ quan này để hỗ trợ hơn 38 triệu người có thể bị giới hạn kể từ tháng 2 nếu không được tiếp tục nhận được nguồn vốn từ ngân sách. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, 38 triệu người Mỹ này nằm trong số những người có thu nhập thấp được nhận hỗ trợ từ Chương trình trợ giúp dinh dưỡng bổ sung. Mỗi tháng chương trình này tiêu tốn ngân sách khoảng 4,8 tỷ USD. Nếu Chính phủ bị đóng cửa tới tháng 2, đồng nghĩa với việc ngân sách của Chương trình này sẽ thiếu khoảng 1,8 tỷ USD và số tiền trợ cấp cho mỗi người sẽ giảm đi 1/3 một tháng. Thậm chí nếu Chính phủ đóng cửa kéo dài đến tháng 3 thì mọi người sẽ không còn nhận được trợ cấp.

Nếu nguồn trợ cấp bị cắt giảm, sẽ dẫn tới hiệu ứng domino là các hộ kinh doanh nhỏ lẻ và các chuỗi bán lẻ như siêu thị cũng bị ảnh hưởng theo. Theo một báo cáo của Trung tâm Ưu tiên chính sách và ngân sách Mỹ (CBPP), trong năm tài khóa 2017, Chương trình trợ giúp dinh dưỡng bổ sung đã tạo ra 63 tỉ USD lợi nhuận cho khoảng 260.000 nhà bán lẻ từ hoạt động mua thực phẩm, 80% trong số đó là các hộ kinh doanh nhỏ lẻ.

Trong khi Bộ Tư pháp Mỹ cho biết các Tòa án liên bang đang phải dùng đến những đồng quỹ ngân sách cuối cùng và sẽ cạn kiệt vào tuần tới nếu Chính phủ bị đóng cửa. Những người làm công ăn lương trong các cơ quan Chính phủ đang lo ngại, nếu tình trạng này không được giải quyết, họ sẽ không còn khả năng thanh toán các khoản chi trả hàng tháng. Nhiều người tỏ ra thất vọng trước các cuộc tranh cãi về ngân sách vẫn chưa có hồi kết

PC_Article_Middle

Chính phủ Mỹ đóng cửa cũng khiến nhiều hoạt động thường nhật của xã hội bị đình trệ do những nhân viên không được trả lương. Hãng tin AFP hôm nay (8/1) đưa tin, rác chất đống trong các công viên quốc gia và các điểm công cộng do thiếu nhân viên dọn vệ sinh. Hoạt động an ninh tại các sân bay cũng bị ảnh hưởng do nhân viên của Cục an ninh Vận tải không đến làm việc.

Trong lịch sử, Chính phủ Mỹ đã nhiều lần phải đóng cửa do không thông qua được ngân sách. Lần đóng cửa dài kỷ lục nhất là 21 ngày. Lần này, chính phủ đã bước qua ngày đóng cửa thứ 16 và tiếp tục tạo loạt “kỷ lục” buồn cho nước Mỹ. Tổng thống Donald Trump có vẻ lạc quan sau cuộc họp với các nhà lãnh đạo Quốc hội, nhưng đảng Dân chủ - hiện lên nắm quyền ở Hạ viện – có vẻ chưa muốn lùi bước./.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Tổng thống Trump sẽ không ký dự luật tránh đóng cửa chính phủ liên bang VOV.VN - Tổng thống Trump đã thông báo với các nghị sỹ Cộng hòa rằng ông sẽ không ký dự luật tránh đóng cửa chính phủ liên bang. Tổng thống Trump “đơn độc” giữa tâm bão nguy cơ đóng cửa chính phủ Mỹ VOV.VN - Đề xuất của ôngTrump yêu cầu Quốc hội chi 5 tỷ USD cho kế hoạch xây tường biên giới với Mexico khiến chính phủ đứng trước nguy cơ đóng cửa.