Ngày 25/11, Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) công bố những hình ảnh mới về tiểu hành tinh Dimorphos, được camera trên tàu thăm dò Hera ghi lại từ khoảng cách 29 km. Các hình ảnh cho thấy vụ va chạm với tàu vũ trụ DART của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) cách đây 4 năm đã khiến một mặt của tiểu hành tinh bị san phẳng, tạo thành một hố va chạm khổng lồ. Thiên thể này hiện cũng đang xoay đảo trong không gian.

Dimorphos là một tiểu hành tinh cấu tạo từ đá, có hình thuôn dài, rộng khoảng 151 m, chuyển động quanh tiểu hành tinh Didymos có đường kính khoảng 730 m. Cặp tiểu hành tinh này hiện cách Trái Đất khoảng 193,5 triệu km. Cả hai đều được xếp vào nhóm tiểu hành tinh gần Trái Đất, song không gây ra mối đe dọa đối với hành tinh của chúng ta.

Tháng 9/2022, NASA đã cho tàu vũ trụ DART đâm trực tiếp vào Dimorphos trong cuộc thử nghiệm công nghệ phòng vệ hành tinh đầu tiên, nhằm kiểm chứng khả năng sử dụng tàu vũ trụ để thay đổi quỹ đạo của một thiên thể.

Các dữ liệu thu thập trước đó cho thấy DART đã thành công trong việc thay đổi quỹ đạo của Dimorphos, chứng minh tính khả thi của phương pháp làm chệch hướng những thiên thể có nguy cơ va chạm với Trái Đất.

Hiện nay, tàu thăm dò Hera đang giúp các nhà khoa học quan sát cận cảnh những biến đổi về hình dạng và cấu trúc của Dimorphos sau vụ va chạm.

Theo ông Michael Kueppers, nhà khoa học phụ trách sứ mệnh Hera của ESA, hố va chạm hiện bao phủ gần như toàn bộ mặt chịu tác động của Dimorphos, khiến tiểu hành tinh trông như bị mất đi một phần. Điều khiến các nhà khoa học bất ngờ là mặt đối diện không có dấu hiệu biến đổi đáng kể sau vụ va chạm. Dimorphos hiện vẫn tiếp tục chuyển động quanh tiểu hành tinh Didymos.