Tên lửa Falcon 9 được phóng từ căn cứ Lực lượng Không gian Vandenberg, bang California, trong khuôn khổ nhiệm vụ mang mã hiệu USSF-266.

Khoảng 2 phút 30 giây sau khi rời bệ phóng, tầng đẩy thứ nhất của tên lửa tách khỏi tầng trên. Trong khi tầng trên tiếp tục đưa tải trọng bí mật hướng tới quỹ đạo thấp của Trái Đất, tầng đẩy thứ nhất quay trở lại và hạ cánh thành công trên sà lan không người lái của SpaceX ở Thái Bình Dương, khoảng 8 phút 30 giây sau khi phóng.

Theo SpaceX, đây là lần thứ 29 tầng đẩy mang số hiệu B1081 được sử dụng. Trước đó, tầng đẩy này từng tham gia nhiều nhiệm vụ, trong đó có đưa các phi hành gia thuộc sứ mệnh Crew-7 của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), phóng các vệ tinh nghiên cứu khoa học, thực hiện hai nhiệm vụ bí mật khác cho Lực lượng Không gian Mỹ và 16 nhiệm vụ triển khai vệ tinh Starlink.

Do tính chất bảo mật của nhiệm vụ USSF-266, thông tin chi tiết về tải trọng không được công bố. SpaceX cũng cho biết hình ảnh quá trình tách tầng thứ hai của tên lửa không được công bố theo yêu cầu của khách hàng.

Các vụ phóng bí mật trước đây của Lực lượng Không gian Mỹ từng làm dấy lên đồn đoán về khả năng triển khai vệ tinh Starshield. Đây là dòng vệ tinh được phát triển trên nền tảng công nghệ Starlink của SpaceX, phục vụ các nhiệm vụ an ninh quốc gia với khả năng quan sát Trái Đất và cung cấp thông tin liên lạc bảo mật.

Tuy nhiên, SpaceX chưa xác nhận liệu nhiệm vụ USSF-266 có mang theo vệ tinh Starshield hay không.

Trước đó, SpaceX đã thực hiện ba vụ phóng bí mật cho Lực lượng Không gian Mỹ lần lượt vào các ngày 6/11, 11/11 và 20/11, cùng một vụ phóng cho Cơ quan Trinh sát Quốc gia Mỹ vào ngày 22/11. Tất cả đều sử dụng tên lửa Falcon 9 và không công bố thông tin chi tiết về tải trọng.

USSF-266 là nhiệm vụ phóng thứ năm phục vụ an ninh quốc gia Mỹ trong vòng hai tuần qua, diễn ra trong bối cảnh Lực lượng Không gian Mỹ đang đẩy mạnh mở rộng năng lực thông tin liên lạc và theo dõi trong không gian.