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Hé lộ vai trò bí mật của bà Melania trong thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine

Thứ Năm, 11:06, 29/10/2026
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VOV.VN - Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump đã tham gia các cuộc trao đổi với Nga và Ukraine nhằm thúc đẩy một thỏa thuận ngừng bắn cục bộ phục vụ hoạt động nhân đạo tại vùng Kherson. Theo Fox News Digital, quá trình này kéo dài nhiều tuần, với sự tham gia của Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Ukraine Zelensky.

Bà Melania bất ngờ xuất hiện trong nỗ lực ngừng bắn ở Ukraine

Theo ông Marc Beckman, cố vấn cấp cao của bà Melania Trump, hai bên đã chấp thuận để bà đảm nhận vai trò trung gian trong các cuộc trao đổi liên quan đến hoạt động nhân đạo tại Oleshky, một địa phương thuộc vùng Kherson. Nhóm của bà Melania Trump đã lần lượt tiếp cận Kiev và Moscow để đề nghị hai bên chấp thuận vai trò trung gian của bà. Phía Ukraine được cho là đã đồng ý bằng văn bản, sau đó Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng gửi thư chấp thuận.

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Bà Melania bất ngờ xuất hiện trong nỗ lực ngừng bắn ở Ukraine (Ảnh: Reuters)

Trước đó, trong tuần lễ Đại hội đồng Liên hợp quốc hồi tháng 9, bà Melania Trump đã chủ trì sự kiện “Cùng nhau xây dựng tương lai”, nơi tình hình nhân đạo tại Ukraine được đề cập. Bà cũng tham gia các nỗ lực đoàn tụ trẻ em Ukraine và Nga với gia đình. Theo ông Beckman, 34 trẻ em đã được đoàn tụ với người thân thông qua sáu đợt triển khai riêng biệt.

Những hoạt động này là một phần bối cảnh dẫn đến việc bà tham gia thúc đẩy hỗ trợ nhân đạo tại Oleshky. Tuy nhiên, chưa có đủ thông tin độc lập trong các tài liệu được cung cấp để đánh giá cụ thể mức độ ảnh hưởng của những nỗ lực trước đó đối với quyết định của Moscow và Kiev.

Theo ông Beckman, các cuộc đàm phán tập trung vào việc đưa lương thực, nước sạch, thuốc men và nhân viên y tế đến người dân, đồng thời bảo đảm an toàn cho những người muốn rời khỏi khu vực. Các bên phải thống nhất những điều kiện cụ thể để tổ chức hoạt động cứu trợ và sơ tán.

Ông Beckman cho biết các cuộc trao đổi kéo dài hơn dự kiến. Bà Melania Trump tham gia một phiên đàm phán qua hình thức trực tuyến trước khi các đại diện Nga và Ukraine thống nhất điều khoản và ký văn bản tại Belarus vào ngày 23/10, theo thông tin Fox News Digital thu thập được.

Thỏa thuận ban đầu dự kiến có hiệu lực từ ngày 29/10, nhưng thời điểm bắt đầu sau đó được điều chỉnh sớm hơn hai ngày. Phạm vi thực hiện cũng được mở rộng nhằm bảo đảm an toàn cho các đoàn xe cứu trợ đi qua khu vực lân cận.

Phạm vi và giới hạn của thỏa thuận

Thỏa thuận hướng tới việc triển khai hoạt động cứu trợ và sơ tán dân thường tại Oleshky và một số khu vực lân cận thuộc vùng Kherson. Theo ông Beckman, sứ mệnh nhân đạo dự kiến kéo dài khoảng một tuần, với mục tiêu hoàn tất vào đầu tháng 11. Nếu cần thêm thời gian, các bên có thể đàm phán gia hạn.

Các điều khoản cũng đề cập khả năng duy trì hoạt động cung cấp viện trợ nhân đạo và hỗ trợ hồi hương tại những cộng đồng khác trong vùng Kherson, với sự hỗ trợ và điều phối của bà Melania Trump.

Dù vậy, thỏa thuận có phạm vi giới hạn, tập trung vào hoạt động nhân đạo tại một khu vực cụ thể và không đồng nghĩa với việc Nga và Ukraine đạt tiến triển trong đàm phán chấm dứt xung đột trên diện rộng. Khả năng triển khai, mức độ tuân thủ và tác động thực tế đối với người dân sẽ phụ thuộc vào việc các bên thực hiện những điều khoản đã thống nhất.

Vai trò của bà Melania Trump vì thế cần được nhìn nhận trong khuôn khổ một nỗ lực trung gian phục vụ mục tiêu nhân đạo. Thỏa thuận cho thấy hai bên đã tìm được một lĩnh vực hợp tác có giới hạn, nhưng chưa đủ cơ sở để đánh giá đây là bước ngoặt trong quan hệ Nga - Ukraine hay tiến trình giải quyết xung đột.

Lê Hoàng/VOV.VN
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