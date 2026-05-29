Hiện tượng El Niño đạt đỉnh vào mùa Thu và Đông năm nay ở Trung Quốc

Tại cuộc họp báo do Cục Khí tượng Trung Quốc tổ chức ngày 29/5, ông Cao Vinh, Phó Giám đốc Trung tâm Khí hậu Quốc gia nước này, cho biết sẽ có hiện tượng El Niño ở mức trung bình và mạnh vào mùa Hè và Thu năm nay, đồng thời đạt đỉnh vào mùa Thu và Đông. Xác suất xảy ra hiện tượng El Niño mạnh đang tăng lên và dự kiến ​​hiện tượng này sẽ suy yếu vào mùa Xuân năm sau.

Cục Khí tượng Quốc gia Trung Quốc tổ chức họp báo ngày 29/5. Ảnh: China News

El Niño là một hiện tượng tự nhiên do nhiệt độ bề mặt biển cao bất thường ở khu vực trung tâm và phía Đông xích đạo Thái Bình Dương gây ra, ảnh hưởng đến lưu thông khí quyển. Trong bối cảnh nóng lên toàn cầu, hiện tượng này làm gián đoạn sự cân bằng nhiệt và hơi nước vốn có, có khả năng làm tăng nguy cơ lũ lụt ở miền Nam Trung Quốc và hạn hán ở các vùng khác của nước này.

Cục Khí tượng Trung Quốc cho biết, mùa Xuân và Hè năm nay, hiện tượng El Niño trong giai đoạn phát triển nhanh chóng, với khí quyển phản ứng mạnh mẽ trước sự thay đổi nhiệt độ mặt biển, tạo điều kiện thuận lợi cho sự tăng cường đáng kể của vùng áp cao cận nhiệt đới Tây Bắc Thái Bình Dương, dẫn nhiều hơi nước hơn đến lục địa Trung Quốc.

Số liệu thống kê trong lịch sử cho thấy, dưới tác động của El Niño, các khu vực phía Nam sông Dương Tử dễ bị mưa vào mùa Hè và Thu trên mức trung bình, cùng với nhiệt độ cao hơn trên cả nước Trung Quốc.

Công ty Lưới điện miền Nam nước này cùng ngày cho biết, kể từ đầu năm đến nay, toàn bộ hệ thống lưới điện, cũng như các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam, Quý Châu và Hải Nam, đã phá vỡ kỷ lục phụ tải điện cao điểm hơn 20 lần, phá vỡ quy luật theo mùa về mức tiêu thụ điện cao điểm tập trung vào tháng 6 và 7 trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025 ở Trung Quốc.