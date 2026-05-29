  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Hiện tượng El Niño đạt đỉnh vào mùa Thu và Đông năm nay ở Trung Quốc

Thứ Sáu, 14:51, 29/05/2026
VOV.VN - Cục Khí tượng Trung Quốc hôm nay (29/5) cho biết, hiện tượng El Niño sẽ đạt đỉnh điểm vào mùa Thu Đông năm nay và dự kiến sẽ suy yếu vào mùa Xuân năm sau.

Tại cuộc họp báo do Cục Khí tượng Trung Quốc tổ chức ngày 29/5, ông Cao Vinh, Phó Giám đốc Trung tâm Khí hậu Quốc gia nước này, cho biết sẽ có hiện tượng El Niño ở mức trung bình và mạnh vào mùa Hè và Thu năm nay, đồng thời đạt đỉnh vào mùa Thu và Đông. Xác suất xảy ra hiện tượng El Niño mạnh đang tăng lên và dự kiến ​​hiện tượng này sẽ suy yếu vào mùa Xuân năm sau.

Cục Khí tượng Quốc gia Trung Quốc tổ chức họp báo ngày 29/5. Ảnh: China News

El Niño là một hiện tượng tự nhiên do nhiệt độ bề mặt biển cao bất thường ở khu vực trung tâm và phía Đông xích đạo Thái Bình Dương gây ra, ảnh hưởng đến lưu thông khí quyển. Trong bối cảnh nóng lên toàn cầu, hiện tượng này làm gián đoạn sự cân bằng nhiệt và hơi nước vốn có, có khả năng làm tăng nguy cơ lũ lụt ở miền Nam Trung Quốc và hạn hán ở các vùng khác của nước này.

Cục Khí tượng Trung Quốc cho biết, mùa Xuân và Hè năm nay, hiện tượng El Niño trong giai đoạn phát triển nhanh chóng, với khí quyển phản ứng mạnh mẽ trước sự thay đổi nhiệt độ mặt biển, tạo điều kiện thuận lợi cho sự tăng cường đáng kể của vùng áp cao cận nhiệt đới Tây Bắc Thái Bình Dương, dẫn nhiều hơi nước hơn đến lục địa Trung Quốc.

Số liệu thống kê trong lịch sử cho thấy, dưới tác động của El Niño, các khu vực phía Nam sông Dương Tử dễ bị mưa vào mùa Hè và Thu trên mức trung bình, cùng với nhiệt độ cao hơn trên cả nước Trung Quốc.

Công ty Lưới điện miền Nam nước này cùng ngày cho biết, kể từ đầu năm đến nay, toàn bộ hệ thống lưới điện, cũng như các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam, Quý Châu và Hải Nam, đã phá vỡ kỷ lục phụ tải điện cao điểm hơn 20 lần, phá vỡ quy luật theo mùa về mức tiêu thụ điện cao điểm tập trung vào tháng 6 và 7 trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025 ở Trung Quốc.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
Siêu El Nino 1877: Khởi nguồn của thảm họa khiến hơn 50 triệu người thiệt mạng

VOV.VN - Giới khoa học cảnh báo một đợt siêu El Nino mạnh nhất lịch sử có thể hình thành trong năm nay, làm dấy lên lo ngại về hạn hán, khủng hoảng lương thực và các hiện tượng thời tiết cực đoan trên toàn cầu, tương tự thảm họa từng khiến hơn 50 triệu người thiệt mạng vào thế kỷ 19.

Thái Lan kích hoạt kế hoạch ứng phó toàn quốc với nguy cơ siêu El Nino

VOV.VN - Trước nguy cơ xảy ra hiện tượng El Nino mạnh trong thời gian tới, kéo theo những xáo trộn khí hậu và diễn biến thời tiết cực đoan, Thái Lan đã kích hoạt kế hoạch ứng phó trên phạm vi toàn quốc nhằm chủ động giảm thiểu những tác động tiêu cực tiềm tàng, nhất là đối với ngành nông nghiệp.

Chuyên gia Trung Quốc: Còn quá sớm để nói “siêu El Nino” sẽ xảy ra trong năm nay

VOV.VN - Đáp lại những tuyên bố về một hiện tượng El Nino “mạnh nhất trong 140 năm” sắp xảy ra trên toàn cầu, chuyên gia của Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc (NCC) cho biết, El Nino dự kiến ​​sẽ phát triển vào tháng 5, nhưng còn quá sớm để gọi đó là “siêu El Nino”.

