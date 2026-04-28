  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Thái Lan kích hoạt kế hoạch ứng phó toàn quốc với nguy cơ siêu El Nino

Thứ Ba, 12:04, 28/04/2026
VOV.VN - Trước nguy cơ xảy ra hiện tượng El Nino mạnh trong thời gian tới, kéo theo những xáo trộn khí hậu và diễn biến thời tiết cực đoan, Thái Lan đã kích hoạt kế hoạch ứng phó trên phạm vi toàn quốc nhằm chủ động giảm thiểu những tác động tiêu cực tiềm tàng, nhất là đối với ngành nông nghiệp.

Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan mới đây (27/4) cảnh báo hiện tượng Siêu El Nino đang có nguy cơ xảy ra, có thể khiến nước này đối mặt với nền nhiệt cao hơn và lượng mưa thấp hơn mức bình thường. Ước tính lượng mưa tại Thái Lan trong năm 2026 có thể giảm khoảng 18,6% so với năm trước, đe dọa đến nguồn cung nước, mùa màng và sinh kế của nông dân.  

Theo đó, Bộ trưởng Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan Suriya Juangroongruangkit đã chỉ đạo tất cả các cơ quan, đơn vị trực thuộc triển khai 4 biện pháp trọng tâm. Trước hết là tập trung quản lý, vận hành chặt chẽ và điều tiết hiệu quả các hồ chứa nước; ưu tiên đảm bảo nhu cầu sinh hoạt của người dân và các vùng sản xuất nông nghiệp đến thời điểm thu hoạch.

Ảnh minh họa - Nguồn: Reuters

Với biện pháp tiếp theo, Cục Hàng không Nông nghiệp và Tạo mưa Hoàng gia Thái Lan được giao vai trò nòng cốt. Cơ quan này được yêu cầu tăng cường nhân lực, phương tiện và sẵn sàng triển khai các đơn vị phản ứng nhanh tại những khu vực có nguy cơ hạn hán, tập trung thực hiện nhiệm vụ tạo mưa nhân tạo, tăng độ ẩm cho rừng và bổ sung nguồn nước cho các hồ chứa.

Đồng thời, giới chức Thái Lan khuyến khích nông dân chuyển đổi sang các loại cây trồng ngắn ngày, tiêu thụ ít nước, có giá trị cao và đầu ra ổn định, qua đó hạn chế nguy cơ mất mùa trong bối cảnh nắng nóng, khô hạn có thể kéo dài. Biện pháp cuối cùng tập trung vào việc vận hành hiệu quả hệ thống cảnh báo sớm và triển khai các hoạt động cứu trợ, hỗ trợ kịp thời cho những nhóm dễ bị tổn thương, với Trung tâm Giám sát và Giảm nhẹ Thiên tai Nông nghiệp giữ vai trò là nòng cốt.

Thư ký thường trực Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan Winaroj Subsongsook cho biết thêm, một lực lượng đặc nhiệm chuyên trách theo dõi diễn biến El Nino cũng sẽ được thành lập. Trong thời gian tới, lực lượng chức năng cũng sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nông dân về các nguy cơ, rủi ro liên quan El Nino.

Trước đó, nhằm ứng phó với nguy cơ xảy ra hiện tượng El Nino mạnh và cuộc khủng hoảng kéo dài tại Trung Đông, Bộ Thương mại Thái Lan đã ban hành một loạt các biện pháp nhằm hỗ trợ nông dân giảm chi phí, nâng cao năng suất và mở rộng khả năng tiếp cận thị trường. Trong đó, đáng chú ý là chương trình trợ giá phân bón, với mức giảm tối đa 300 Baht/bao (tương đương khoảng 9,3 USD). Chương trình đang được triển khai thí điểm tại 30 địa điểm trước khi mở rộng phạm vi trên toàn quốc.

Đông Nam Á đối mặt với nguy cơ “siêu El Niño” gia tăng

VOV.VN - Khu vực Đông Nam Á dự kiến phải đối mặt với một thời kỳ thời tiết nóng hơn và khô hơn, khi khả năng hình thành hiện tượng El Nino ở Thái Bình Dương ngày càng tăng. Các nhà khoa học thậm chí cảnh báo nguy cơ phát triển thành "Siêu El Nino", có thể gây hạn hán, sóng nhiệt và áp lực lên nguồn cung lương thực.

Quốc Hùng/VOV-Bangkok
Chuyên gia Trung Quốc: Còn quá sớm để nói “siêu El Nino” sẽ xảy ra trong năm nay

VOV.VN - Đáp lại những tuyên bố về một hiện tượng El Nino “mạnh nhất trong 140 năm” sắp xảy ra trên toàn cầu, chuyên gia của Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc (NCC) cho biết, El Nino dự kiến ​​sẽ phát triển vào tháng 5, nhưng còn quá sớm để gọi đó là “siêu El Nino”.

Thế giới chuẩn bị đối mặt với hiện tượng "Siêu El Niño" mạnh kỷ lục

VOV.VN - Sau giai đoạn La Niña kéo dài, các mô hình dự báo khí tượng đồng loạt xác nhận sự hình thành của một kỳ Siêu El Niño bắt đầu từ mùa hè năm 2026 và có thể kéo dài sang năm 2027.

Siêu El Nino là gì, liệu có "tái xuất" trong năm 2026?

VOV.VN - Liệu siêu El Nino có xuất hiện trong năm 2026, và nếu xảy ra, hiện tượng thời tiết cực đoạn sẽ tác động ra sao đến thời tiết Việt Nam?

