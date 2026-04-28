Thái Lan kích hoạt kế hoạch ứng phó toàn quốc với nguy cơ siêu El Nino

Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan mới đây (27/4) cảnh báo hiện tượng Siêu El Nino đang có nguy cơ xảy ra, có thể khiến nước này đối mặt với nền nhiệt cao hơn và lượng mưa thấp hơn mức bình thường. Ước tính lượng mưa tại Thái Lan trong năm 2026 có thể giảm khoảng 18,6% so với năm trước, đe dọa đến nguồn cung nước, mùa màng và sinh kế của nông dân.

Theo đó, Bộ trưởng Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan Suriya Juangroongruangkit đã chỉ đạo tất cả các cơ quan, đơn vị trực thuộc triển khai 4 biện pháp trọng tâm. Trước hết là tập trung quản lý, vận hành chặt chẽ và điều tiết hiệu quả các hồ chứa nước; ưu tiên đảm bảo nhu cầu sinh hoạt của người dân và các vùng sản xuất nông nghiệp đến thời điểm thu hoạch.

Ảnh minh họa - Nguồn: Reuters

Với biện pháp tiếp theo, Cục Hàng không Nông nghiệp và Tạo mưa Hoàng gia Thái Lan được giao vai trò nòng cốt. Cơ quan này được yêu cầu tăng cường nhân lực, phương tiện và sẵn sàng triển khai các đơn vị phản ứng nhanh tại những khu vực có nguy cơ hạn hán, tập trung thực hiện nhiệm vụ tạo mưa nhân tạo, tăng độ ẩm cho rừng và bổ sung nguồn nước cho các hồ chứa.

Đồng thời, giới chức Thái Lan khuyến khích nông dân chuyển đổi sang các loại cây trồng ngắn ngày, tiêu thụ ít nước, có giá trị cao và đầu ra ổn định, qua đó hạn chế nguy cơ mất mùa trong bối cảnh nắng nóng, khô hạn có thể kéo dài. Biện pháp cuối cùng tập trung vào việc vận hành hiệu quả hệ thống cảnh báo sớm và triển khai các hoạt động cứu trợ, hỗ trợ kịp thời cho những nhóm dễ bị tổn thương, với Trung tâm Giám sát và Giảm nhẹ Thiên tai Nông nghiệp giữ vai trò là nòng cốt.

Thư ký thường trực Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan Winaroj Subsongsook cho biết thêm, một lực lượng đặc nhiệm chuyên trách theo dõi diễn biến El Nino cũng sẽ được thành lập. Trong thời gian tới, lực lượng chức năng cũng sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nông dân về các nguy cơ, rủi ro liên quan El Nino.

Trước đó, nhằm ứng phó với nguy cơ xảy ra hiện tượng El Nino mạnh và cuộc khủng hoảng kéo dài tại Trung Đông, Bộ Thương mại Thái Lan đã ban hành một loạt các biện pháp nhằm hỗ trợ nông dân giảm chi phí, nâng cao năng suất và mở rộng khả năng tiếp cận thị trường. Trong đó, đáng chú ý là chương trình trợ giá phân bón, với mức giảm tối đa 300 Baht/bao (tương đương khoảng 9,3 USD). Chương trình đang được triển khai thí điểm tại 30 địa điểm trước khi mở rộng phạm vi trên toàn quốc.