Hình ảnh ấm áp của nữ Thủ tướng New Zealand bên con gái vừa sinh

Ngày 2/8, Thủ tướng Jacinda Ardern trở lại làm việc sau 6 tuần nghỉ sinh con. Trong ngày làm việc đầu tiên, nhà lãnh đạo New Zealand đã trả lời các cuộc phỏng vấn để chia sẻ về cách cân bằng giữa việc làm mẹ và việc điều hành đất nước. Ảnh: Twitter Nữ Thủ tướng 38 tuổi được xem là biểu tượng của sự tiến bộ cho vai trò lãnh đạo của phụ nữ khi bà là nhà lãnh đạo thứ hai trên thế giới sinh con khi đang đương nhiệm. Người đầu tiên là nhà lãnh đạo Benazir Bhuto của Pakistan. Ảnh: Twitter Nói về việc nghỉ sinh con khi đang đương nhiệm, nữ Thủ tướng khẳng định: "Tôi có lẽ chỉ là một trong số một ít người làm điều này nhưng một ngày nào đó việc này sẽ trở nên bình thường". Ảnh: Twitter Bà Ardern cũng chia sẻ thêm: "6 tuần nghỉ sinh con là quãng thời gian trôi qua nhanh nhất trong cuộc đời tôi nhưng nó thật tuyệt vời". Ảnh: Getty Vì con gái còn nhỏ nên cô bé cũng sẽ tới nơi làm việc của bà Ardern và đi cùng bà trong chuyến công du tới New York, Mỹ để tham dự khóa họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tháng 9 tới. Ảnh: Twitter Nữ Thủ tướng cũng cho biết trong suốt quá trình nghỉ thai sản, bà vẫn luôn theo dõi công việc của đất nước qua các giấy tờ được gửi đến. Ảnh: Instagram Vào cuối tuần trước, bà Jacinda Ardern đã thông báo qua một video tự quay cho biết bà sẽ quay trở lại làm việc trên cương vị là Thủ tướng New Zealand sau thời gian nghỉ thai sản. Ảnh: Getty Nữ Thủ tướng bắt đầu thời gian nghỉ sinh con từ ngày 17/6 trước khi sinh con gái đầu lòng tên là Neve ngày 21/6. Ảnh: Getty Trên các trang mạng xã hội, hầu hết mọi người đều phản ứng tích cực với việc quay trở lại công việc của Thủ tướng Ardern. Tài khoản Joanne Johnson bình luận trên trang Facebook của bà Ardern rằng: "Tôi thích những người có thể làm nhiều việc một lúc. Hãy cho mọi người thấy rằng phụ nữ vừa có thể làm mẹ, vừa có thể làm lãnh đạo". Ảnh: Getty Trở thành một người mẹ, nữ Thủ tướng cũng gửi lời cảm ơn đến mẹ mình: "Bạn sẽ trân trọng mẹ mình nhiều hơn khi trở thành một người mẹ. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến mẹ tôi cũng như tất cả những người mẹ trên thế giới này". Ảnh: Instagram Bà Ardern cũng gửi lời cảm ơn đến chồng mình là ông Clarke - người bạn đời luôn ở bên ủng hộ và giúp đỡ bà. Ảnh: Getty Cận cảnh khuôn mặt đáng yêu của cô bé Neve – con gái Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern./. Ảnh: Getty 76fb11a34974177127368fa3d564c555/5b6691c5/2018_08_03/_TbhWhAgtlA/Chia_se_cua_nu_Thu_tuong_New_Zealand_1.mp4

Ngày 2/8, Thủ tướng Jacinda Ardern trở lại làm việc sau 6 tuần nghỉ sinh con. Trong ngày làm việc đầu tiên, nhà lãnh đạo New Zealand đã trả lời các cuộc phỏng vấn để chia sẻ về cách cân bằng giữa việc làm mẹ và việc điều hành đất nước. Ảnh: Twitter Nữ Thủ tướng 38 tuổi được xem là biểu tượng của sự tiến bộ cho vai trò lãnh đạo của phụ nữ khi bà là nhà lãnh đạo thứ hai trên thế giới sinh con khi đang đương nhiệm. Người đầu tiên là nhà lãnh đạo Benazir Bhuto của Pakistan. Ảnh: Twitter Nói về việc nghỉ sinh con khi đang đương nhiệm, nữ Thủ tướng khẳng định: "Tôi có lẽ chỉ là một trong số một ít người làm điều này nhưng một ngày nào đó việc này sẽ trở nên bình thường". Ảnh: Twitter Bà Ardern cũng chia sẻ thêm: "6 tuần nghỉ sinh con là quãng thời gian trôi qua nhanh nhất trong cuộc đời tôi nhưng nó thật tuyệt vời". Ảnh: Getty Vì con gái còn nhỏ nên cô bé cũng sẽ tới nơi làm việc của bà Ardern và đi cùng bà trong chuyến công du tới New York, Mỹ để tham dự khóa họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tháng 9 tới. Ảnh: Twitter Nữ Thủ tướng cũng cho biết trong suốt quá trình nghỉ thai sản, bà vẫn luôn theo dõi công việc của đất nước qua các giấy tờ được gửi đến. Ảnh: Instagram Vào cuối tuần trước, bà Jacinda Ardern đã thông báo qua một video tự quay cho biết bà sẽ quay trở lại làm việc trên cương vị là Thủ tướng New Zealand sau thời gian nghỉ thai sản. Ảnh: Getty Nữ Thủ tướng bắt đầu thời gian nghỉ sinh con từ ngày 17/6 trước khi sinh con gái đầu lòng tên là Neve ngày 21/6. Ảnh: Getty Trên các trang mạng xã hội, hầu hết mọi người đều phản ứng tích cực với việc quay trở lại công việc của Thủ tướng Ardern. Tài khoản Joanne Johnson bình luận trên trang Facebook của bà Ardern rằng: "Tôi thích những người có thể làm nhiều việc một lúc. Hãy cho mọi người thấy rằng phụ nữ vừa có thể làm mẹ, vừa có thể làm lãnh đạo". Ảnh: Getty Trở thành một người mẹ, nữ Thủ tướng cũng gửi lời cảm ơn đến mẹ mình: "Bạn sẽ trân trọng mẹ mình nhiều hơn khi trở thành một người mẹ. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến mẹ tôi cũng như tất cả những người mẹ trên thế giới này". Ảnh: Instagram Bà Ardern cũng gửi lời cảm ơn đến chồng mình là ông Clarke - người bạn đời luôn ở bên ủng hộ và giúp đỡ bà. Ảnh: Getty Cận cảnh khuôn mặt đáng yêu của cô bé Neve – con gái Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern./. Ảnh: Getty