Thủ tướng New Zealand trở lại làm việc sau khi nghỉ sinh con

Hôm nay (2/8), Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern trở lại làm việc sau 6 tuần nghỉ sinh con gái đầu lòng. Bà Jacinda Ardern bắt đầu ngày làm việc đầu tiên sau thời gian nghỉ sinh con bằng các cuộc phỏng vấn liên tục tục từ 10h sáng cho đến 16h chiều cùng ngày để chia sẻ về kế hoạch vừa nuôi con nhỏ vừa lãnh đạo đất nước. Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern bế cô con gái đầu lòng trên tay.

Trong cuộc phỏng vấn được đăng trên báo điện tử Stuff, Thủ tướng Jacinda khẳng định rằng mình có thể vừa nuôi con nhỏ mà vẫn có thể đi làm và rằng bà sẽ cân bằng hai nhiệm vụ quan trọng này như những người phụ nữ khác. Vì đang còn rất nhỏ nên con gái bé bỏng cũng sẽ tới nơi làm việc của Thủ tướng và đi cùng trong các chuyến công tác, mà đầu tiên là chuyến công du tới New York (Mỹ) vào tháng 9 tới để tham dự khóa họp thường niên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Trước đó, vào cuối tuần qua, Thủ tướng Jacinda đã tải lên Facebook một đoạn video thông báo với mọi người về việc bà sắp quay trở lại làm việc. Trong đoạn băng này, Thủ tướng Jacinda Ardern cho biết, trong suốt quá trình nghỉ thai sản, mặc dù đã chỉ định Phó Thủ tướng Winston Peters làm quyền Thủ tướng song bà luôn theo dõi công việc của Nội các thông qua các giấy tờ được gửi đến. Đồng thời Thủ tướng cũng được tư vấn trong các vấn đề quan trọng. Về trọng tâm của Chính phủ trong thời gian tới, Thủ tướng Jacinda nhấn mạnh 3 vấn đề, đó là sức khỏe tâm thần, môi trường và các vấn đề thương mại.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern quay trở lại làm việc trong bối cảnh niềm tin vào nền kinh tế nước này đang có dấu hiệu giảm sút. Theo số liệu thống kê mới nhất của OECD, New Zealand đứng gần cuối bảng về chỉ số niềm tin kinh doanh, điều có thể làm chậm lại dòng đầu tư và động lực phát triển của nước này.

Các nhà kinh tế cũng dự đoán, tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế New Zealand năm nay sẽ chậm lại, có thể chỉ đạt 1,5% trong khi tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế toàn cầu ở mức 3,9%. Thực tế, tỷ lệ thất nghiệp có dấu hiệu gia tăng, hai công ty xây dựng lớn của nước này vừa sụp đổ cũng đang khiến cho người dân New Zealand lo ngại.

Trước tình trạng này, Thủ tướng Jacinda cho biết sẽ thúc đẩy việc xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài trong lúc đa dạng hóa nền kinh tế, để giảm sự phụ thuộc vào hai ngành kinh tế chủ chốt là sữa và xây dựng. Thủ tướng Jacinda khẳng định trong vòng một tháng sẽ công bố các chính sách kinh tế mới để giải quyết các thách thức hiện tại.

Cùng với việc nền kinh tế vẫn đang tăng trưởng, tình trạng nợ đang trong tầm kiểm soát và quan hệ của New Zealand với các nước đang tốt đẹp, Thủ tướng Jacinda tin tưởng nền kinh tế nước này sẽ nhanh chóng có những chuyển biến tích cực trong thời gian tới./.