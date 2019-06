Tiết lộ gây sốc về những hội kín bí ẩn và quyền lực nhất thế giới

Skull and Bones (Hội Đầu lâu Xương chéo): Là một câu lạc bộ lâu đời và có uy tín nhất trường Đại học Yale, các thành viên của Skull and Bones gồm các Tổng thống, các chủ ngân hàng ở phố Wall, người đứng đầu các cơ quan tư pháp và cả nhà sáng lập CIA. Một số thuyết âm mưu cho rằng hội kín này là một nhánh của Illuminati và có tham vọng thống trị thế giới. Hội kín ra đời năm 1832 này tập trung một số nhân vật như George H.W. Bush, John Kerry, William F. Buckley và Paul Giamatti.

Seven Society: Hội kín này được thành lập vào đầu thế kỷ 20 với các nhân vật được biết tới như Đô đốc Bull Halsey, sĩ quan CIA Frank Wisner. Danh tính của các thành viên trong hội sẽ không được tiết lộ tới lúc sau khi chết, một vòng hoa mộc lan đen có hình giống như số 7 được đặt lên mộ người đã khuất. Mục đích của Seven Society là nhằm các mục đích nhân đạo cũng như gây quỹ để cải thiện môi trường học tập ở Đại học Virginia.

Scroll and Key: Đại học Yale là nơi tập trung nhiều hội kín và Scroll and Key là một trong số những tổ chức có uy tín nhất tại đây. Không chỉ là hội kín có lịch sử lâu đời thứ 2, Scroll and Key còn là hội kín giàu nhất của Yale. Các thành viên trong tổ chức bí ẩn này khá hạn chế khi chỉ có 15 người được nhận mỗi năm. Một số thành viên được biết tới của Scroll and Key có thể kể tới như Dean Acheson, Cyrus Vance, Sargent Shriver, Fareed Zakaria và Cole Porter./.