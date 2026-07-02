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Hỏa hoạn thảm khốc tại chung cư 10 tầng ở Antwerp của Bỉ

Thứ Năm, 06:25, 02/07/2026
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VOV.VN - Ngày 1/7, một vụ hỏa hoạn dữ dội đã xảy ra tại một tòa nhà chung cư 10 tầng thuộc thành phố Antwerp, Bỉ.

Vụ việc đã khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Đích thân Vua Philippe của nước này, đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để chia buồn và động viên các nạn nhân cùng lực lượng cứu hộ.

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Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Reuters)

Tòa chung cư gặp nạn là một tòa nhà lớn cao 10 tầng, nơi sinh sống của hơn 200 cư dân. Ngọn lửa bùng phát dữ dội và khói đen nhanh chóng bao trùm toàn bộ các tầng. Ban đầu, các báo cáo có sự nhầm lẫn về vị trí phát hỏa khi cho rằng lửa bắt nguồn từ tầng 10 hoặc tầng 8. Tuy nhiên, các cuộc điều tra sau đó xác định ngọn lửa thực chất bùng lên từ tầng trệt, với nguyên nhân sơ bộ được cho là do sự cố kỹ thuật.

Vụ cháy đã làm ít nhất 5 người tử vong tại chỗ và hơn 20 cư dân khác bị thương, chủ yếu do hít phải khói độc nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Do tổn thất cấu trúc tòa nhà quá lớn, toàn bộ cư dân không thể quay lại đây sinh sống và đang được chính quyền hỗ trợ tìm nơi ở tạm thời. Khoảng 60 cư dân ở một tòa nhà lân cận cũng phải sơ tán khẩn cấp sang một viện dưỡng lão đối diện để đảm bảo an toàn.

Ngay trong ngày xảy ra thảm kịch, Vua Philippe đã trực tiếp đến hiện trường để nắm bắt tình hình. Tại trung tâm chỉ huy chiến dịch, nhà vua đã nghe báo cáo toàn diện về vụ cháy, gặp gỡ động viên các cư dân chịu ảnh hưởng cũng như các nhân viên chữ thập đỏ đang hỗ trợ tâm lý cho các nạn nhân.

Cung điện Hoàng gia Bỉ cũng gửi thông cáo chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân, đồng thời bày tỏ sự biết ơn chân thành đến lực lượng cứu hộ vì tinh thần làm việc phản ứng nhanh và chuyên nghiệp. Hiện, các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân chính xác dẫn đến vụ hỏa hoạn.

Anh Tuấn/VOV-Paris
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