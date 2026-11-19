Vụ cháy bắt nguồn từ khu vực gần đường Masarykova, gần quảng trường. Náměstí Svobody ở thành phố Brno của Séc vào khoảng 11h sáng. Theo các báo cáo ban đầu của cảnh sát địa phương, không có trường hợp thương vong nào được ghi nhận, tuy nhiên hỏa hoạn khiến ba gian hàng bị ảnh hưởng, trong đó gian hàng ở giữa bị thiêu rụi hoàn toàn, gây thiệt hại khoảng 500.000 korun, đồng thời làm hư hại hệ thống chiếu sáng công cộng tại khu vực này.

Hỏa hoạn ở khu chợ Giáng sinh tại Brno, CH Séc. (Ảnh: Theo brnan.cz )

Ngoài ra, vụ cháy cũng ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động giao thông quanh khu vực khi quảng trường bị phong tỏa một phần và các phương tiện giao thông công cộng cũng bị cấm lưu thông qua khu vực này.

Phát biểu trước báo giới, ông Jakub Ghanem, người phát ngôn cảnh sát địa phương cho biết, ngay sau 11h sáng, hai đội tuần tra của cảnh sát đã có mặt tại hiện trường và phong tỏa khu vực xung quanh đám cháy. Theo ông, mục đích của việc phong tỏa là để lực lượng cứu hỏa có thể triển khai công tác chữa cháy thuận lợi. Đến khoảng 11h25, ngọn lửa cơ bản được kiểm soát.

Về nguyên nhân vụ cháy, ông Jaroslav Mikoška, người phát ngôn sở cứu hỏa địa phương cho biết, lực lượng cứu hỏa đang điều tra theo hướng nguyên nhân vụ cháy là do một lỗi kỹ thuật, tuy nhiên đây mới chỉ là giả thuyết ban đầu, chưa phải nguyên nhân được xác định chính thức. Hiện các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Vụ cháy xảy ra trong bối cảnh thành phố Brno đang chuẩn bị cho mùa chợ Giáng sinh năm nay. Theo chương trình chính thức của chợ Giáng sinh Brno, hoạt động này sẽ diễn ra từ ngày 27/11 đến ngày 23/12. Sau vụ cháy, hiện các đơn vị liên quan cũng đã tiến hành tháo dỡ các khán đài bị hư hại và thay thế bằng những khán đài mới để chuẩn bị cho ngày khai mạc chợ Giáng sinh.