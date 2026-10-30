English
/ DU LỊCH
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Những địa điểm tuyệt vời nhất trên thế giới để đón Giáng sinh năm 2026

Thứ Sáu, 12:52, 30/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đèn Giáng sinh đang được thắp sáng, những bức ảnh chế về Mariah Carey đầu tiên bắt đầu lan truyền và ai đó trong nhóm chat đã đề xuất ý tưởng đi chợ Giáng sinh cuối tuần. Từ những khu chợ lung linh ánh đèn đến bữa tiệc gà tây trên bãi biển, đây là những nơi tuyệt vời nhất để đón Giáng sinh.

Giáng sinh sẽ mang một vẻ đẹp hoàn toàn khác biệt tùy thuộc vào nơi bạn đón mừng. Ở Copenhagen, đó là rượu glögg và những ô cửa sổ được thắp sáng bằng nến; ở Reykjavik là 13 chàng trai Giáng sinh tinh nghịch bỏ quà vào giày của trẻ em, còn ở Sydney là một bữa tiệc nướng trên bãi biển dưới ánh nắng mặt trời. Vì vậy, cho dù bạn muốn trải nghiệm một xứ sở thần tiên mùa đông trọn vẹn hay một kỳ nghỉ lễ hội kèm theo làn da rám nắng, chúng tôi đã tổng hợp những địa điểm tuyệt vời nhất để đón Giáng sinh trên khắp thế giới.

New York (Mỹ)

nhung dia diem tuyet voi nhat tren the gioi de don giang sinh nam 2026 hinh anh 1
Giáng sinh ở New York, Mỹ. (Ảnh: Winston Tan/Shutterstock)

Lễ Giáng sinh ở thành phố New York đã được tái hiện hết lần này đến lần khác trên phim ảnh và truyền hình, và điều đó hoàn toàn có lý. Những ô cửa sổ trang trí lộng lẫy trên Đại lộ Fifth Avenue, cây thông Noel ở Trung tâm Rockefeller và các khu chợ Giáng sinh ngoài trời của thành phố tạo nên một mùa lễ hội lãng mạn, đáng nhớ mà bạn chỉ có thể trải nghiệm trọn vẹn ở “thành phố lớn” này.

Trong vài tuần, cả thành phố dường như chậm lại và đắm mình trong không khí ấm áp của mùa lễ hội. Bạn đừng chỉ ở lại Manhattan trong dịp Giáng sinh. Hãy đi tàu điện ngầm đến Dyker Heights ở Brooklyn, nơi các dãy phố cố gắng vượt mặt nhau bằng những màn trình diễn ánh sáng lộng lẫy nhất.

London (Anh)

nhung dia diem tuyet voi nhat tren the gioi de don giang sinh nam 2026 hinh anh 2
Giáng sinh ở London. (Ảnh: BBA Photography/Shutterstock)

London là thành phố tuyệt vời nhất thế giới quanh năm, nhưng lý lẽ thuyết phục nhất cho sự tuyệt vời này là vào thời điểm trước Giáng sinh. Ngay khi mùa hè kết thúc, thành phố trở nên sống động, được trang hoàng bằng đèn và tràn ngập người mua sắm. Hãy mua sắm đồ Giáng sinh quanh Oxford Circus, dành một đêm ở một trong những chợ Giáng sinh trên South Bank, đi dạo lãng mạn trên Hampstead Heath và giả vờ làm Hugh Grant ở Notting Hill. London sinh ra là dành cho Giáng sinh và ngay cả người London khó tính nhất cũng không thể phủ nhận điều đó.

Lapland (Phần Lan)

nhung dia diem tuyet voi nhat tren the gioi de don giang sinh nam 2026 hinh anh 3
Giáng sinh ở Lapland, Phần Lan. (Ảnh: Roman Babakin/Shutterstock)

Ít nơi nào có không khí lễ hội rộn ràng như Rovaniemi, thủ phủ của Lapland, đồng thời cũng là quê hương chính thức của ông già Noel. Nhưng Rovaniemi không chỉ có ông già Noel. Sau khi khám phá Làng ông già Noel và cưỡi tuần lộc quanh thị trấn, hãy thư giãn trong phòng xông hơi, một truyền thống Giáng sinh đặc trưng của Phần Lan.

Không nơi nào thực sự mang không khí Giáng sinh hơn Lapland, vì vậy hãy tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc ở nơi lễ hội nhất trên trái đất này và tự mình trải nghiệm chuyến xe trượt tuyết kéo bởi tuần lộc. Bạn có thể lên xe ngay tại làng của ông già Noel.

Copenhagen (Đan Mạch)

nhung dia diem tuyet voi nhat tren the gioi de don giang sinh nam 2026 hinh anh 4
Giáng sinh ở Copenhagen, Đan Mạch. (Ảnh: Shutterstock)

Lần tới khi bạn đi ngang qua những tấm thiệp Giáng sinh trong siêu thị, hãy để ý những ngôi nhà nhỏ được vẽ minh họa. Rất có thể chúng trông rất giống những ngôi nhà dọc các con phố ở Copenhagen. Thủ đô Đan Mạch thực sự mang đến không khí Giáng sinh, với những ô cửa sổ trên các con phố được sắp xếp gọn gàng tỏa sáng ấm áp và chào đón. Ở đây trời khá lạnh, nhưng có rất nhiều nơi trong thành phố bán rượu glögg để giải nhiệt. Hãy ghé qua khu ẩm thực Torvehallerne và mua một ly rượu trên đường ra về.

Edinburgh (Scotland)

nhung dia diem tuyet voi nhat tren the gioi de don giang sinh nam 2026 hinh anh 5
Giáng sinh ở Edinburgh, Scotland. (Ảnh: Fraser Cameron)

Chắc chắn rồi, trung tâm thành phố nào cũng lung linh ánh đèn và thơm mùi rượu vang nóng suốt mùa Giáng sinh, nhưng ít nơi nào làm được như Edinburgh. Chợ Giáng sinh của thành phố trải dài từ East Princes Street Gardens đến Royal Mile, với các món ăn lễ hội, trò chơi hội chợ và vô số quầy bán rượu whisky để bạn thưởng thức một thức uống ấm áp đậm chất Giáng sinh. Lễ hội Hogmanay nổi tiếng thế giới của thành phố diễn sẽ ra với ban nhạc Underworld là nghệ sĩ chính biểu diễn tại Concert in the Gardens vào đêm giao thừa.

Zagreb (Croatia)

nhung dia diem tuyet voi nhat tren the gioi de don giang sinh nam 2026 hinh anh 6
Giáng sinh ở Zagreb, Croatia. (Ảnh: Ivan Klindic/Shutterstock)

Dubrovnik và vùng bờ biển có thể thu hút sự chú ý vào mùa hè, nhưng đến mùa Giáng sinh, thủ đô của Croatia mới là điểm đến lý tưởng. Zagreb đã trở thành một trong những điểm đến Giáng sinh thú vị nhất châu Âu, phần lớn nhờ vào Lễ hội Mùa Vọng ở Zagreb, một lễ hội diễn ra trên toàn thành phố. Chợ phiên, nhạc sống và những đồ trang trí lấp lánh tràn ngập các quảng trường và công viên, với những cây thông được thắp sáng ở công viên Zrinjevac là điểm nhấn thực sự và quảng trường Ban Jelačić nằm ở trung tâm của tất cả. Hãy thưởng thức một ly rượu vang nóng trước khi xỏ giày trượt băng tại một trong những sân trượt băng của thành phố.

Reykjavik (Iceland)

nhung dia diem tuyet voi nhat tren the gioi de don giang sinh nam 2026 hinh anh 7
Giáng sinh ở Reykjavik, Iceland. (Ảnh: Helena GARCIA HUERTAS/Shutterstock)

Chúng ta đang nói về “Yule Lads”, 13 nhân vật dân gian chuyên gây rắc rối, theo truyền thống sẽ để lại quà trong giày của những đứa trẻ ngoan ngoãn ở Iceland. Giáng sinh cũng là thời điểm tuyệt vời để đến thăm Reykjavik, với các khu chợ và sân trượt băng quanh thành phố, và nhờ những đêm dài bất thường, bạn sẽ có cơ hội tuyệt vời để chiêm ngưỡng Cực quang. Nhà hát Harpa ở Reykjavik là một kỳ tích kiến ​​trúc ấn tượng từ bên ngoài, nhưng bên trong, nó tràn ngập niềm vui Giáng sinh. Nơi đây sẽ tổ chức các buổi hòa nhạc với những bản nhạc lễ hội tuyệt vời trong suốt tháng 12.

Bruges (Bỉ)

nhung dia diem tuyet voi nhat tren the gioi de don giang sinh nam 2026 hinh anh 8
Giáng sinh ở Bruges, Bỉ. (Ảnh: Shutterstock)

Gà tây, bánh nhân thịt băm và bánh panettone có thể là những món ăn lễ hội đầu tiên mà bạn nghĩ đến, nhưng Giáng sinh sẽ không trọn vẹn nếu thiếu sô cô la. Và không nơi nào tuyệt vời hơn Bruges để thưởng thức sô cô la. Từ những ly sô cô la nóng hổi thơm ngon tại chợ Giáng sinh đến bánh khúc cây Giáng sinh truyền thống, thành phố nhỏ này có vô số loại bánh kẹo đậm chất Giáng sinh để bạn nhét vào tất hoặc để thưởng thức dưới ánh đèn lung linh. Và nếu bạn bỗng thèm ăn đồ mặn, bạn có thể thỏa mãn cơn thèm với sườn nướng và bia tại Ribs Beer.

Sydney (Australia)

nhung dia diem tuyet voi nhat tren the gioi de don giang sinh nam 2026 hinh anh 9
Giáng sinh ở Sydney. (Ảnh: Keitma/Shutterstock)

Bạn đang tìm kiếm một nơi nào đó tổ chức lễ Giáng sinh thật hoành tráng nhưng lại không quá lạnh lẽo? Australia là lựa chọn tốt nhất của bạn. Sydney có đầy đủ đèn và cây thông Noel của một thành phố điển hình trong mùa Giáng sinh, nhưng nhiệt độ cao trung bình mùa Giáng sinh tại đây chỉ khoảng 25 độ C. Hãy thưởng thức bữa tối Giáng sinh nướng trên bếp than bên bờ biển bởi đây là một trong số ít những địa điểm trong danh sách mà bạn không cần mặc bốn lớp áo để bước ra ngoài. Hàng năm, vài ngày trước Giáng sinh, hàng nghìn người dân Sydney mang theo đồ ăn picnic và nến đến công viên để cùng nhau hát thánh ca ngoài trời.

Nuuk (Greenland)

nhung dia diem tuyet voi nhat tren the gioi de don giang sinh nam 2026 hinh anh 10
Giáng sinh ở Nuuk, Greenland. (Ảnh: Shutterstock)

Trái ngược với Sydney, Giáng sinh ở thủ đô Nuuk của Greenland ngập tràn tuyết trắng. Vào tháng 12, Nuuk được bao phủ bởi những cột băng, tuyết mịn và những ngôi sao Giáng sinh màu cam rực rỡ treo ở hầu hết mọi cửa sổ, một truyền thống mang lại chút ánh sáng cho thời điểm trong năm khi mặt trời hầu như không mọc lên khỏi đường chân trời. Vào những đêm trời quang, bạn có cơ hội được chiêm ngưỡng cực quang rực rỡ trên bầu trời thành phố. Giáng sinh ở Nuuk, bên cạnh bánh ngọt Đan Mạch và bánh quy Giáng sinh, bàn tiệc Giáng sinh thường có món mattak (da cá voi với một lớp mỡ) và kiviak (chim auk nhỏ được ủ nguyên con trong da hải cẩu). Cả hai đều là đặc sản thực sự của người dân địa phương, mặc dù có phần, ờ, khó tiêu đối với những người khác.

du-lich-moscow-peterburg-nga-0926.jpg

Thủ đô Moscow, Nga thu hút du khách Việt nhờ chính sách miễn visa

VOV.VN - Qua sự kết hợp giữa chính sách miễn thị thực, các dịch vụ du lịch thông minh chuẩn hoá đa ngôn ngữ cùng sự trân trọng các giá trị lịch sử chung, Moscow đang xây dựng chuỗi giá trị cạnh tranh để thu hút du khách Việt Nam đến với thủ đô nước Nga.

Thư Vũ/VOV.VN
Timeout
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ngành du lịch Indonesia "bội thu" sau concert của Kanye West
Ngành du lịch Indonesia "bội thu" sau concert của Kanye West

VOV.VN - Theo Bộ Du lịch Indonesia, buổi hòa nhạc của nghệ sĩ người Mỹ Ye (Kanye West) tổ chức tại sân vận động ở Jakarta, Indonesia hôm 24/10 ước tính tạo ra doanh thu kinh tế 600 tỷ rupiah - tương đương khoảng hơn 33 triệu USD.

Ngành du lịch Indonesia "bội thu" sau concert của Kanye West

Ngành du lịch Indonesia "bội thu" sau concert của Kanye West

VOV.VN - Theo Bộ Du lịch Indonesia, buổi hòa nhạc của nghệ sĩ người Mỹ Ye (Kanye West) tổ chức tại sân vận động ở Jakarta, Indonesia hôm 24/10 ước tính tạo ra doanh thu kinh tế 600 tỷ rupiah - tương đương khoảng hơn 33 triệu USD.

Du lịch tàu biển tại Việt Nam: Đếm tàu, đếm khách hay đo mức chi tiêu?
Du lịch tàu biển tại Việt Nam: Đếm tàu, đếm khách hay đo mức chi tiêu?

VOV.VN - Du lịch tàu biển tại Việt Nam cần được đánh giá đầy đủ và thực chất, chuyển mô hình phát triển từ số lượng sang chất lượng, theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.

Du lịch tàu biển tại Việt Nam: Đếm tàu, đếm khách hay đo mức chi tiêu?

Du lịch tàu biển tại Việt Nam: Đếm tàu, đếm khách hay đo mức chi tiêu?

VOV.VN - Du lịch tàu biển tại Việt Nam cần được đánh giá đầy đủ và thực chất, chuyển mô hình phát triển từ số lượng sang chất lượng, theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.

Huế tìm giải pháp phát triển du lịch Halal, thu hút khách Hồi giáo
Huế tìm giải pháp phát triển du lịch Halal, thu hút khách Hồi giáo

VOV.VN - Ngày 29/10 tại thành phố Huế, Viện Nghiên cứu Nam Á, Tây Á và Châu Phi phối hợp với Hiệp hội Du lịch thành phố Huế tổ chức Hội thảo quốc tế “Phát triển du lịch Halal: Kinh nghiệm quốc tế và thực trạng tại thành phố Huế”.

Huế tìm giải pháp phát triển du lịch Halal, thu hút khách Hồi giáo

Huế tìm giải pháp phát triển du lịch Halal, thu hút khách Hồi giáo

VOV.VN - Ngày 29/10 tại thành phố Huế, Viện Nghiên cứu Nam Á, Tây Á và Châu Phi phối hợp với Hiệp hội Du lịch thành phố Huế tổ chức Hội thảo quốc tế “Phát triển du lịch Halal: Kinh nghiệm quốc tế và thực trạng tại thành phố Huế”.

Nhiều du khách Việt Nam đã đến Nga theo diện miễn visa
Nhiều du khách Việt Nam đã đến Nga theo diện miễn visa

VOV.VN - Kể từ ngày 15/10/2026, chính sách miễn visa cho công dân Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông khi nhập cảnh Nga với mục đích thăm thân, công tác, du lịch... đã có hiệu lực. Các doanh nghiệp lữ hành tại Việt Nam cho biết những ngày gần đây, nhiều du khách Việt đã được miễn thị thực khi đi du lịch Nga.

Nhiều du khách Việt Nam đã đến Nga theo diện miễn visa

Nhiều du khách Việt Nam đã đến Nga theo diện miễn visa

VOV.VN - Kể từ ngày 15/10/2026, chính sách miễn visa cho công dân Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông khi nhập cảnh Nga với mục đích thăm thân, công tác, du lịch... đã có hiệu lực. Các doanh nghiệp lữ hành tại Việt Nam cho biết những ngày gần đây, nhiều du khách Việt đã được miễn thị thực khi đi du lịch Nga.

Vì sao nền tảng du lịch Booking.com bị điều tra tại châu Âu?
Vì sao nền tảng du lịch Booking.com bị điều tra tại châu Âu?

VOV.VN - Cuộc điều tra của Ủy ban châu Âu nhằm vào các quảng cáo giả mạo, như các chỗ nghỉ không tồn tại, vấn đề gian lận mạo danh và các dịch vụ lưu trú không tuân thủ quy định; cũng như làm rõ trách nhiệm của Booking.com trong việc xử lý các vấn đề trên nền tảng này.

Vì sao nền tảng du lịch Booking.com bị điều tra tại châu Âu?

Vì sao nền tảng du lịch Booking.com bị điều tra tại châu Âu?

VOV.VN - Cuộc điều tra của Ủy ban châu Âu nhằm vào các quảng cáo giả mạo, như các chỗ nghỉ không tồn tại, vấn đề gian lận mạo danh và các dịch vụ lưu trú không tuân thủ quy định; cũng như làm rõ trách nhiệm của Booking.com trong việc xử lý các vấn đề trên nền tảng này.

 
Săn Tour
Check-in
ĐỜI SỐNG
Ảnh của bạn
Check-in
Ẩm thực