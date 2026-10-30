Những địa điểm tuyệt vời nhất trên thế giới để đón Giáng sinh năm 2026

Giáng sinh sẽ mang một vẻ đẹp hoàn toàn khác biệt tùy thuộc vào nơi bạn đón mừng. Ở Copenhagen, đó là rượu glögg và những ô cửa sổ được thắp sáng bằng nến; ở Reykjavik là 13 chàng trai Giáng sinh tinh nghịch bỏ quà vào giày của trẻ em, còn ở Sydney là một bữa tiệc nướng trên bãi biển dưới ánh nắng mặt trời. Vì vậy, cho dù bạn muốn trải nghiệm một xứ sở thần tiên mùa đông trọn vẹn hay một kỳ nghỉ lễ hội kèm theo làn da rám nắng, chúng tôi đã tổng hợp những địa điểm tuyệt vời nhất để đón Giáng sinh trên khắp thế giới.

New York (Mỹ)

Giáng sinh ở New York, Mỹ. (Ảnh: Winston Tan/Shutterstock)

Lễ Giáng sinh ở thành phố New York đã được tái hiện hết lần này đến lần khác trên phim ảnh và truyền hình, và điều đó hoàn toàn có lý. Những ô cửa sổ trang trí lộng lẫy trên Đại lộ Fifth Avenue, cây thông Noel ở Trung tâm Rockefeller và các khu chợ Giáng sinh ngoài trời của thành phố tạo nên một mùa lễ hội lãng mạn, đáng nhớ mà bạn chỉ có thể trải nghiệm trọn vẹn ở “thành phố lớn” này.

Trong vài tuần, cả thành phố dường như chậm lại và đắm mình trong không khí ấm áp của mùa lễ hội. Bạn đừng chỉ ở lại Manhattan trong dịp Giáng sinh. Hãy đi tàu điện ngầm đến Dyker Heights ở Brooklyn, nơi các dãy phố cố gắng vượt mặt nhau bằng những màn trình diễn ánh sáng lộng lẫy nhất.

London (Anh)

Giáng sinh ở London. (Ảnh: BBA Photography/Shutterstock)

London là thành phố tuyệt vời nhất thế giới quanh năm, nhưng lý lẽ thuyết phục nhất cho sự tuyệt vời này là vào thời điểm trước Giáng sinh. Ngay khi mùa hè kết thúc, thành phố trở nên sống động, được trang hoàng bằng đèn và tràn ngập người mua sắm. Hãy mua sắm đồ Giáng sinh quanh Oxford Circus, dành một đêm ở một trong những chợ Giáng sinh trên South Bank, đi dạo lãng mạn trên Hampstead Heath và giả vờ làm Hugh Grant ở Notting Hill. London sinh ra là dành cho Giáng sinh và ngay cả người London khó tính nhất cũng không thể phủ nhận điều đó.

Lapland (Phần Lan)

Giáng sinh ở Lapland, Phần Lan. (Ảnh: Roman Babakin/Shutterstock)

Ít nơi nào có không khí lễ hội rộn ràng như Rovaniemi, thủ phủ của Lapland, đồng thời cũng là quê hương chính thức của ông già Noel. Nhưng Rovaniemi không chỉ có ông già Noel. Sau khi khám phá Làng ông già Noel và cưỡi tuần lộc quanh thị trấn, hãy thư giãn trong phòng xông hơi, một truyền thống Giáng sinh đặc trưng của Phần Lan.

Không nơi nào thực sự mang không khí Giáng sinh hơn Lapland, vì vậy hãy tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc ở nơi lễ hội nhất trên trái đất này và tự mình trải nghiệm chuyến xe trượt tuyết kéo bởi tuần lộc. Bạn có thể lên xe ngay tại làng của ông già Noel.

Copenhagen (Đan Mạch)

Giáng sinh ở Copenhagen, Đan Mạch. (Ảnh: Shutterstock)

Lần tới khi bạn đi ngang qua những tấm thiệp Giáng sinh trong siêu thị, hãy để ý những ngôi nhà nhỏ được vẽ minh họa. Rất có thể chúng trông rất giống những ngôi nhà dọc các con phố ở Copenhagen. Thủ đô Đan Mạch thực sự mang đến không khí Giáng sinh, với những ô cửa sổ trên các con phố được sắp xếp gọn gàng tỏa sáng ấm áp và chào đón. Ở đây trời khá lạnh, nhưng có rất nhiều nơi trong thành phố bán rượu glögg để giải nhiệt. Hãy ghé qua khu ẩm thực Torvehallerne và mua một ly rượu trên đường ra về.

Edinburgh (Scotland)

Giáng sinh ở Edinburgh, Scotland. (Ảnh: Fraser Cameron)

Chắc chắn rồi, trung tâm thành phố nào cũng lung linh ánh đèn và thơm mùi rượu vang nóng suốt mùa Giáng sinh, nhưng ít nơi nào làm được như Edinburgh. Chợ Giáng sinh của thành phố trải dài từ East Princes Street Gardens đến Royal Mile, với các món ăn lễ hội, trò chơi hội chợ và vô số quầy bán rượu whisky để bạn thưởng thức một thức uống ấm áp đậm chất Giáng sinh. Lễ hội Hogmanay nổi tiếng thế giới của thành phố diễn sẽ ra với ban nhạc Underworld là nghệ sĩ chính biểu diễn tại Concert in the Gardens vào đêm giao thừa.

Zagreb (Croatia)

Giáng sinh ở Zagreb, Croatia. (Ảnh: Ivan Klindic/Shutterstock)

Dubrovnik và vùng bờ biển có thể thu hút sự chú ý vào mùa hè, nhưng đến mùa Giáng sinh, thủ đô của Croatia mới là điểm đến lý tưởng. Zagreb đã trở thành một trong những điểm đến Giáng sinh thú vị nhất châu Âu, phần lớn nhờ vào Lễ hội Mùa Vọng ở Zagreb, một lễ hội diễn ra trên toàn thành phố. Chợ phiên, nhạc sống và những đồ trang trí lấp lánh tràn ngập các quảng trường và công viên, với những cây thông được thắp sáng ở công viên Zrinjevac là điểm nhấn thực sự và quảng trường Ban Jelačić nằm ở trung tâm của tất cả. Hãy thưởng thức một ly rượu vang nóng trước khi xỏ giày trượt băng tại một trong những sân trượt băng của thành phố.

Reykjavik (Iceland)

Giáng sinh ở Reykjavik, Iceland. (Ảnh: Helena GARCIA HUERTAS/Shutterstock)

Chúng ta đang nói về “Yule Lads”, 13 nhân vật dân gian chuyên gây rắc rối, theo truyền thống sẽ để lại quà trong giày của những đứa trẻ ngoan ngoãn ở Iceland. Giáng sinh cũng là thời điểm tuyệt vời để đến thăm Reykjavik, với các khu chợ và sân trượt băng quanh thành phố, và nhờ những đêm dài bất thường, bạn sẽ có cơ hội tuyệt vời để chiêm ngưỡng Cực quang. Nhà hát Harpa ở Reykjavik là một kỳ tích kiến ​​trúc ấn tượng từ bên ngoài, nhưng bên trong, nó tràn ngập niềm vui Giáng sinh. Nơi đây sẽ tổ chức các buổi hòa nhạc với những bản nhạc lễ hội tuyệt vời trong suốt tháng 12.

Bruges (Bỉ)

Giáng sinh ở Bruges, Bỉ. (Ảnh: Shutterstock)

Gà tây, bánh nhân thịt băm và bánh panettone có thể là những món ăn lễ hội đầu tiên mà bạn nghĩ đến, nhưng Giáng sinh sẽ không trọn vẹn nếu thiếu sô cô la. Và không nơi nào tuyệt vời hơn Bruges để thưởng thức sô cô la. Từ những ly sô cô la nóng hổi thơm ngon tại chợ Giáng sinh đến bánh khúc cây Giáng sinh truyền thống, thành phố nhỏ này có vô số loại bánh kẹo đậm chất Giáng sinh để bạn nhét vào tất hoặc để thưởng thức dưới ánh đèn lung linh. Và nếu bạn bỗng thèm ăn đồ mặn, bạn có thể thỏa mãn cơn thèm với sườn nướng và bia tại Ribs Beer.

Sydney (Australia)

Giáng sinh ở Sydney. (Ảnh: Keitma/Shutterstock)

Bạn đang tìm kiếm một nơi nào đó tổ chức lễ Giáng sinh thật hoành tráng nhưng lại không quá lạnh lẽo? Australia là lựa chọn tốt nhất của bạn. Sydney có đầy đủ đèn và cây thông Noel của một thành phố điển hình trong mùa Giáng sinh, nhưng nhiệt độ cao trung bình mùa Giáng sinh tại đây chỉ khoảng 25 độ C. Hãy thưởng thức bữa tối Giáng sinh nướng trên bếp than bên bờ biển bởi đây là một trong số ít những địa điểm trong danh sách mà bạn không cần mặc bốn lớp áo để bước ra ngoài. Hàng năm, vài ngày trước Giáng sinh, hàng nghìn người dân Sydney mang theo đồ ăn picnic và nến đến công viên để cùng nhau hát thánh ca ngoài trời.

Nuuk (Greenland)

Giáng sinh ở Nuuk, Greenland. (Ảnh: Shutterstock)

Trái ngược với Sydney, Giáng sinh ở thủ đô Nuuk của Greenland ngập tràn tuyết trắng. Vào tháng 12, Nuuk được bao phủ bởi những cột băng, tuyết mịn và những ngôi sao Giáng sinh màu cam rực rỡ treo ở hầu hết mọi cửa sổ, một truyền thống mang lại chút ánh sáng cho thời điểm trong năm khi mặt trời hầu như không mọc lên khỏi đường chân trời. Vào những đêm trời quang, bạn có cơ hội được chiêm ngưỡng cực quang rực rỡ trên bầu trời thành phố. Giáng sinh ở Nuuk, bên cạnh bánh ngọt Đan Mạch và bánh quy Giáng sinh, bàn tiệc Giáng sinh thường có món mattak (da cá voi với một lớp mỡ) và kiviak (chim auk nhỏ được ủ nguyên con trong da hải cẩu). Cả hai đều là đặc sản thực sự của người dân địa phương, mặc dù có phần, ờ, khó tiêu đối với những người khác.