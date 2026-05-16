Hoạt động địa chấn sau động đất Sanriku tại Nhật Bản tiếp diễn nguy hiểm

Theo báo cáo do Ủy ban điều tra địa chấn của chính phủ Nhật Bản vừa công bố, mặc dù đã trôi qua gần 1 tháng kể từ sau trận động đất mạnh 7,7 độ tại khu vực Sanriku, ngoài khơi tỉnh Aomori – miền Bắc Nhật Bản, trong khu vực tâm chấn vẫn đang liên tiếp xảy ra các “vi chấn” – một dạng rung lắc nhẹ do các hoạt động địa chấn vẫn đang âm ỉ gây ra.

Theo các chuyên gia địa chấn học ứng dụng, hiện tượng này cho thấy khả năng các mảng kiến tạo dưới đáy biển vẫn đang dịch chuyển và tạo ra hiện tượng "đứt gãy trượt chậm - Slow Slip”. Báo cáo của Ủy ban điều tra địa chấn cũng cho biết từ trước khi xảy ra động đất Sanriku, tại khu vực gần tâm chấn đã xuất hiện hiện tượng “vi chấn”, nhưng sau động đất, hiện tượng này trở nên dày đặc hơn, đặc biệt là ở khu vực phía Đông tâm chấn.

Chuyên gia địa chấn học Obara Kazushige – Chủ nhiệm Ủy ban điều tra địa chấn của Chính phủ Nhật Bản cho rằng, địa hình, địa mạo của khu vực tâm chấn có khả năng tiếp tục biến dạng trong thời gian tới.

Ông Obara nói: “Tại khu vực này, vẫn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra động đất ở mức trên 7 độ. Nếu nhìn từ góc độ của một khu vực thường xuyên bị rung chấn, chúng ta cần chuẩn bị trước cho trường hợp xấu nhất xảy ra”.

Vào hôm 20/4 vừa qua, tại khu vực Sanriku đã xảy ra trận động đất mạnh 7,7 độ và chỉ trong 4 ngày sau đó đã phát sinh thêm 28 trận động đất lớn nhỏ, chứng tỏ năng lượng sóng địa chấn tại khu vực này vẫn còn đang tích tụ và có thể được giải phóng bất cứ thời điểm nào.

Cơ quan khí tượng Nhật Bản đã phải ban bố và duy trì cảnh báo nguy cơ địa chấn hậu phát đối với 182 đơn vị hành chính của nước này, trải dài từ Hokkaido - cực Bắc, đến Chiba - giáp ranh thủ đô Tokyo, trong suốt 1 tuần sau động đất.