Động đất mạnh 6,1 độ rung chuyển Đông Samar, Philippines

Trận động đất xảy ra lúc 14h09 ngày 4/5 (giờ địa phương), với tâm chấn ở độ sâu 10 km, cách San Julian 9 km về phía tây bắc.

Các nhân viên tại Tòa nhà chính quyền tỉnh Cebu đã phải sơ tán khỏi tòa nhà khi động đất xảy ra.

Cơ quan địa chấn cho biết có thể có thiệt hại và dư chấn từ trận động đất. Chính quyền tỉnh Đông Samar cho biết, các hoạt động của chính quyền đã bị tạm dừng sau trận động đất. Người dân được khuyến cáo nên cảnh giác với các dư chấn có thể xảy ra và tuân theo các hướng dẫn ứng phó thảm họa của địa phương.