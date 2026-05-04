Động đất mạnh 6,1 độ rung chuyển Đông Samar, Philippines

Thứ Hai, 15:57, 04/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một trận động đất mạnh 6,1 độ đã xảy ra gần San Julian, Đông Samar, Philippines vào chiều 4/5.

Trận động đất xảy ra lúc 14h09 ngày 4/5 (giờ địa phương), với tâm chấn ở độ sâu 10 km, cách San Julian 9 km về phía tây bắc.

Các nhân viên tại Tòa nhà chính quyền tỉnh Cebu đã phải sơ tán khỏi tòa nhà khi động đất xảy ra. Nguồn: Philstar

Cơ quan địa chấn cho biết có thể có thiệt hại và dư chấn từ trận động đất. Chính quyền tỉnh Đông Samar cho biết, các hoạt động của chính quyền đã bị tạm dừng sau trận động đất. Người dân được khuyến cáo nên cảnh giác với các dư chấn có thể xảy ra và tuân theo các hướng dẫn ứng phó thảm họa của địa phương.

PV/VOV-Jakarta
Nhật Bản lại bị rung chuyển vì động đất
VOV.VN - Các tỉnh phía Bắc Nhật Bản chưa hết lo sợ sau trận động đất có độ lớn 7,7 độ xảy ra tại Aomori vào ngày 20/4 vừa qua, sáng sớm 27/4, một tỉnh phía Bắc khác của Nhật Bản là Hokkaido lại tiếp tục rung chuyển khi trận động đất có độ lớn 6,2 độ xảy ra.

Động đất vẫn tiếp diễn đáng lo ngại tại Nhật Bản
VOV.VN - Sau trận động đất mạnh 7,7 độ xảy ra chiều ngày 20/4 ở ngoài khơi vùng Sanriku và tỉnh Aomori - miền Bắc Nhật Bản, các hoạt động địa chấn vẫn diễn ra dai dẳng, phức tạp tại khu vực này. 

Người dân Nhật Bản sẵn sàng ứng phó trước khả năng xảy ra động đất lớn
VOV.VN - Hôm nay (23/4), ba ngày sau khi xảy ra trận động đất có độ lớn 7,7 tại tỉnh phía Bắc Nhật Bản Aomori, Chính phủ Nhật Bản và các chuyên gia tiếp tục đưa ra cảnh báo về khả năng xảy ra một trận động đất lớn khác ở khu vực ngoài khơi Hokkaido/Sanriku.

