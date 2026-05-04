Lại xảy ra động đất ở Kon Plông, Quảng Ngãi gây rung chấn liên tiếp

Cụ thể, vào hồi 22 giờ 02 phút 17 giây (giờ GMT) ngày 3/5/2026, tức 05 giờ 02 phút 17 giây (giờ Hà Nội) ngày 4/5/2026, trận động đất có độ lớn 3.4 xảy ra tại tọa độ 14.851 độ vĩ Bắc – 108.336 độ kinh Đông, với độ sâu chấn tiêu khoảng 8,2 km.

Khu vực xảy ra động đất

Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, đây là trận động đất có cường độ nhỏ, ít khả năng gây thiệt hại về người và tài sản. Cấp độ rủi ro thiên tai được xác định ở mức 0 – mức thấp nhất trong thang cảnh báo.

Khu vực Kon Plông và lân cận trong những năm gần đây ghi nhận nhiều trận động đất nhỏ, chủ yếu liên quan đến hoạt động địa chất khu vực và tác động của các hồ chứa thủy điện. Tuy nhiên, phần lớn các trận động đất đều có độ lớn không lớn, không gây ảnh hưởng đáng kể.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân không nên hoang mang trước những rung chấn nhẹ, đồng thời cần theo dõi thông tin chính thức từ cơ quan chức năng để chủ động ứng phó khi có tình huống bất thường.

Hiện Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần vẫn đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến địa chấn tại khu vực này và sẽ kịp thời phát đi các bản tin cảnh báo nếu có dấu hiệu bất thường.