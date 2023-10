Nghị quyết do Brazil soạn thảo kêu gọi Israel và Hamas ngừng bắn để tạo điều kiện cho viện trợ nhân đạo vào khu vực Gaza. Nghị quyết này cũng kêu gọi Israel hủy bỏ lệnh sơ tán đối với người dân ở Gaza.

Hội đồng Bảo an chuẩn bị bỏ phiếu về nghị quyết kêu gọi ngừng bắn ở Gaza. Ảnh: Reuters

Hội đồng Bảo an ban đầu dự kiến sẽ bỏ phiếu đối với nghị quyết này vào ngày 16/10 nhưng đã hoãn lại 1 ngày để các bên có thêm thời gian đàm phán.

Mỹ sau đó đã yêu cầu trì hoãn một lần nữa do Tổng thống Joe Biden sẽ thăm Israel ngày 18/10. Hiện chưa rõ Mỹ, thành viên có quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an và thường bảo vệ đồng minh Israel trước các hành động của Hội đồng bảo an, có để nghị quyết này được thông qua hay không.

Ngoài nghị quyết trên, theo yêu cầu của Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất và Nga, Hội đồng bảo an dự kiến cũng sẽ thảo luận vụ không kích một bệnh viện ở Gaza khiến hàng trăm người thiệt mạng hôm 17/10.

Đại diện của Palestine tại Liên Hợp Quốc Riyad Mansour đã đổ lỗi cho các lực lượng Israel về vụ không kích đồng thời kêu gọi ngừng bắn tức thì.

Trong khi đó, Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc Gilad Erdan ra tuyên bố cáo buộc nhóm Hồi giáo vũ trang Jihad của Palestine thực hiện vụ tấn công này. Tuy nhiên, Jihad đã phủ nhận cáo buộc trên.