Hội nghị an ninh quốc tế Moscow lần thứ 7 - Hợp tác chống khủng bố

Trong hai ngày 4-5/4, tại thủ đô Moscow (Liên bang Nga) diễn ra Hội nghị an ninh quốc tế Moscow lần thứ 7 (MCIS 2018). Qua 7 lần tổ chức Hội nghị đã khẳng định đây là một diễn đàn uy tín, đóng góp thiết thực vào việc duy trì và thúc đẩy hòa bình, ổn định, an ninh tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương và thế giới.

Hội nghị năm nay thu hút sự tham gia của 850 đại biểu từ 95 nước, trong đó có 30 Bộ trưởng Quốc phòng, 15 người đứng đầu các bộ tổng tham mưu, các thứ trưởng Bộ quốc phòng các nước trên thế giới, chuyên gia từ các tổ quốc tế như Liên hợp quốc, Tổ chức an ninh và hợp tác Châu Âu (OSCE), Tổ chức Hiệp ước về an ninh tập thể, Tổ chức các nước Thượng Hải, Cộng đồng các quốc gia độc lập, Ủy ban chữ thập đỏ quốc tế.

Toàn cảnh hội nghị.



Chủ đề chính của Hội nghị an ninh quốc tế Moscow lần thứ 7 diễn ra trong hai ngày 4-5/4 là “Triển vọng giải quyết tình hình ở Cận đông sau khi tiêu diệt khủng bố IS ở Syria”. Hội nghị dành sự quan tâm đặc biệt cho các vấn đề khôi phục hậu xung đột và thiết lập cuộc sống hòa bình ở nước cộng hòa Arab này.

Phát biểu tại phiên khai mạc, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoygu đề cập tình hình ở vùng ngoại ô Damacus, Đông Ghouta, Syria. Nhờ những nỗ lực của Nga mà thường dân Syria đã được sơ tán, tránh được đòn tấn công của các chiến binh.

Bộ trưởng Shoygu nói: "Hiện nay ở những nơi an toàn đã có hơn 155.000 người được chuyển đến. Hai ngày trước chúng tôi bắt đầu đưa người dân về nhà của mình, lần đầu tiên sau nhiều năm 12.000 học sinh được đi học. Các binh lính Nga đảm bảo cho họ thức ăn, trợ giúp y tế và nhà ở tạm thời. Chúng tôi đang tiếp tục tạo điều kiện cho việc đi qua không bị cản trở của các đoàn xe nhân đạo của Liên Hợp Quốc. Chỉ trong thành phố Duma họ đã cung cấp 445 tấn hàng viện trợ nhân đạo”.

Lực lượng không quân Nga ở Syria đã giúp tiêu diệt hoàn toàn nhóm khủng bố IS. Hiện tại ở Syria đang được tạo mọi điều kiện để kết thúc nội chiến, khởi động tiến trình giải quyết hòa bình cuộc xung đột. Ở các vùng lãnh thổ đã được giải phóng đang khôi phục các cơ quan chính quyền.

Tham gia hội nghị an ninh quốc tế Moscow còn có đại diện các quốc gia có sức ảnh hưởng trong khu vực như Iran, Iraq, Pakistan, Ấn Độ, Trung Quốc, Saudi Arabia. Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB), ông Alexander Bortnikov nhận định, đối phó hiệu quả với khủng bố quốc tế chỉ có thể đạt được thông qua các nỗ lực chung. Ông đề xuất điều phối hoạt động của cơ quan an ninh các quốc gia khác nhau và cho biết, Cơ quan An ninh Liên bang Nga sẵn sàng hợp tác và kêu gọi cơ quan an ninh các nước cùng nhau mở rộng không gian chống khủng bố thống nhất để tạo ra một cơ sở dữ liệu chung về khủng bố quốc tế.

Ông Bortnikov nói: “Chúng tôi coi việc hình thành không gian thông tin chống khủng bố thống nhất là hướng có triển vọng. Là một công cụ hữu hiệu để trao đổi thông tin, chúng tôi sẵn sàng cung cấp cho các bên quan tâm tham gia vào việc sử dụng và điền vào cơ sở dữ liệu quốc tế về chống khủng bố. Đến nay đã có 41 cơ quan tình báo nước ngoài từ 34 quốc gia thuộc châu Âu, châu Á và châu Phi tham gia. Chúng tôi coi việc phát triển cơ chế để chống lại sự tuyên truyền của những kẻ khủng bố trên mạng Internet là một hướng quan trọng không kém của công việc chung. FSB của Nga đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong việc chống khủng bố quốc tế và chúng tôi sẵn sàng chia sẻ để đạt được một mục tiêu chung. Ngoài ra, chúng tôi luôn hoan nghênh và đánh giá cao các bước truy cập của các đối tác của chúng tôi”.

Lễ ký kết hợp tác giữa Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Quốc phòng Nga.



Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Đại tướng Ngô Xuân Lịch dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị an ninh quốc tế Moscow lần thứ 7 này. Sau phiên khai mạc, Bộ trưởng đã có cuộc gặp và ký với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoygu lộ trình phát triển hợp tác quân sự song phương trong giai đoạn 2018-2020.

Dự kiến, ngày mai, 5/4, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch sẽ có bài phát biểu quan trọng tại phiên toàn thể “Châu Á - những khía cạnh an ninh khu vực”, nêu ra những thách thức và mối đe dọa đang nổi lên ở châu Á-Thái Bình Dương, từ đó nhấn mạnh cần phải có sự hợp tác tập thể thông qua các cơ chế hợp tác đa phương để đối phó với những thách thức này.

Các phiên thảo luận toàn thể khác của Hội nghị tập trung vào các vấn đề an ninh ở Châu Âu, Châu Á, Châu Phi và Mỹ La tinh, nhấn mạnh sự hợp tác của các bộ quốc phòng để đảm bảo an ninh ở khu vực. Hội nghị cũng sẽ xem xét riêng hiện tượng “sức mạnh mềm” như một công cụ để giải quyết các nhiệm vụ quân sự-chính trị.

Hội nghị an ninh quốc tế Moscow là hoạt động thường niên, do Bộ Quốc phòng Liên bang Nga tổ chức từ năm 2012. Mục đích của diễn đàn là củng cổ sự hợp tác của các cơ quan quốc phòng các nước, tìm kiếm giải pháp chung chống lại những thách thức và đe dọa mới về an ninh khu vực và toàn cầu./.

