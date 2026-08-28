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Hội nghị Quốc phòng ASEAN: Duy trì đoàn kết và tự chủ chiến lược ASEAN

Thứ Sáu, 11:59, 28/08/2026
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VOV.VN - Ngày 27/8, Philippines nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì tình đoàn kết, vai trò trung tâm và quyền tự chủ chiến lược của ASEAN trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực ngày càng phức tạp. Lời kêu gọi được đưa ra tại các Hội nghị trực tuyến Quan chức quốc phòng cấp cao ASEAN (ADSOM).

 

Hội nghị Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN (ADSOM) và ADSOM-Plus được tổ chức theo hình thức trực tuyến vào ngày 26-27 tháng 8 năm 2026. Các hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo, quan chức quốc phòng cấp cao từ tất cả các nước thành viên ASEAN cũng như quan chức quốc phòng cấp cao từ các nước mở rộng (Plus).

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Hội nghị trực tuyến Quan chức quốc phòng cấp cao ASEAN mở rộng (ADSOM Plus).

Trong bài phát biểu tại Hội nghị trực tuyến quan chức quốc phòng cấp cao ASEAN (ADSOM), Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines Ignacio B. Madriaga nhấn mạnh, ASEAN tuyệt đối không được đánh đổi sự đoàn kết cũng như quyền tự chủ. Đây là các yếu tố nền tảng giúp khối tránh khỏi những tác động và không đi ngược lại lợi ích của bất kỳ quốc gia thành viên nào. Quan chức này cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của hành động tập thể khi khu vực phải đối mặt với các thách thức an ninh truyền thống và mới nổi.

Trong khi đó tại Hội nghị trực tuyến quan chức quốc phòng cấp cao ASEAN mở rộng, Philippines kêu gọi sự cởi mở, linh hoạt và tinh thần trách nhiệm chung giữa ASEAN và các đối tác. Khi chia sẻ quan điểm của Philippines về môi trường an ninh khu vực và quốc tế, Thứ trưởng Madriaga nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì vai trò trung tâm và sự tự chủ của ASEAN trong việc định hình một cấu trúc an ninh khu vực bao trùm và hướng tới tương lai. Ông Madriaga cũng đặc biệt ủng hộ mạnh mẽ luật pháp quốc tế, bao gồm việc tôn trọng các cơ chế và quy trình pháp lý nhằm quản lý và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về tiến độ triển khai Chương trình làm việc của Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN (ADMM) giai đoạn 2023-2026, các sáng kiến ​​mới được đề xuất và các hoạt động đối ngoại của ngành quốc phòng.

Hội nghị quan chức quốc phòng cấp cao ASEAN mở rộng thảo luận về tiến độ hoạt động của các Nhóm chuyên gia ADMM-Plus, trao đổi quan điểm về các vấn đề an ninh khu vực và ghi nhận những diễn biến gần đây tại ASEAN theo báo cáo của Ban Thư ký ASEAN.

Các hội nghị cũng thảo luận về công tác chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN lần thứ 20 và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng lần thứ 13 diễn ra vào tháng 10 tới.

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ASEAN bàn chiến lược nhân lực trong kỷ nguyên AI

VOV.VN - Ngày 26/8, Hội nghị Bộ trưởng Lao động ASEAN lần thứ 29 (ALMM 29) cùng các hội nghị liên quan đã chính thức khai mạc tại Bangkok, Thái Lan. Hội nghị bàn về chiến lược nhân lực trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI).

Phạm Hà/VOV-Jakarta
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