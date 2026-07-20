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Hơn 400 UAV Ukraine tập kích Moscow trong đêm

Thứ Hai, 14:42, 20/07/2026
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VOV.VN - Nga cho biết Ukraine đã phóng hơn 400 UAV nhằm vào Moscow và khu vực lân cận trong đêm. Đây được xem là một trong những đợt tập kích UAV lớn nhất nhằm vào thủ đô của Nga.

Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin cho biết các hệ thống phòng không Nga đã phát hiện UAV của Ukraine bay về phía Moscow và khu vực lân cận trong khoảng thời gian từ 20h30 ngày 20/7 đến 5h sáng 21/7 (giờ địa phương).

“Phần lớn UAV đã bị lực lượng phòng không vô hiệu hóa từ khi chúng còn cách xa Moscow. Có 85 UAV bị phá hủy khi đang tiến gần thủ đô”, ông Sobyanin viết trên mạng xã hội, đồng thời cho biết các lực lượng khẩn cấp đang xử lý hiện trường tại những nơi mảnh vỡ UAV rơi xuống.

hon 400 uav ukraine tap kich moscow trong dem hinh anh 1
Ảnh minh họa: AP

Đây được cho là một trong những đợt tập kích bằng UAV lớn nhất nhằm vào Moscow kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát.

Theo Thống đốc vùng Moscow Andrey Vorobyov, thiệt hại chủ yếu được ghi nhận tại Podolsk, Domodedovo và quận đô thị Odintsovo. Mảnh vỡ UAV rơi xuống đã làm hư hại một số ngôi nhà và cơ sở hạ tầng, đồng thời gây ra nhiều vụ cháy.

Theo ông Sobyanin, đây là đợt tấn công mới nhất trong chuỗi các cuộc tập kích quy mô lớn bằng UAV nhằm vào Moscow và vùng phụ cận trong những ngày gần đây. Từ ngày 11-18/7, 1.892 UAV đã được phóng về phía khu vực Moscow. Phần lớn bị đánh chặn từ xa, trong khi 207 UAV bị bắn hạ khi tiến gần thủ đô.

Riêng trong một đợt tập kích ban đêm tuần trước, hơn 370 UAV đã bay về phía vùng Moscow. Cùng thời điểm, hai trung tâm logistics của nhà bán lẻ trực tuyến Wildberries tại thành phố Kotovsk (tỉnh Tambov) và thành phố Elektrostal, gần Moscow, cũng bị tấn công.

Về phía Ukraine, Kiev xác nhận đã chủ đích nhắm mục tiêu vào các kho hàng này, với cáo buộc đây là nơi lưu trữ các linh kiện phục vụ sản xuất thiết bị dẫn đường và máy bay không người lái.

Hoàng Phạm/VOV.VN
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