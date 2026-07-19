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Nga dội tên lửa vào Kiev, Ukraine tấn công “gã khổng lồ” bán lẻ của Nga

Chủ Nhật, 14:49, 19/07/2026
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VOV.VN - Nga tiếp tục phóng tên lửa tấn công Kiev, trong khi Ukraine tiến hành loạt cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào các trung tâm logistics của Wildberries - nhà bán lẻ trực tuyến lớn nhất của Nga.

Các quan chức Ukraine cáo buộc Nga đã tấn công thủ đô Kiev và khu vực lân cận bằng tên lửa vào sáng sớm 19/7, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 13 người bị thương, đồng thời gây ra nhiều vụ cháy trên khắp thành phố.

nga doi ten lua vao kiev, ukraine tan cong ga khong lo ban le cua nga hinh anh 1
Nhiều khu vực tại Ukraine bị phá hủy do giao tranh. Ảnh: Reuters

Một loạt tiếng nổ lớn vang lên trong đêm sau khi Không quân Ukraine cảnh báo về mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo. Thị trưởng Kiev - Vitali Klitschko cho biết trên Telegram rằng các vụ cháy xảy ra tại nhiều tòa nhà.

Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp Nhà nước Ukraine đã triển khai lực lượng cứu hộ tới nhiều địa điểm tại 3 quận của Kiev. Chính quyền quân sự khu vực cho biết 2 người khác bị thương ở vùng Kiev đồng thời một số nhà kho tại đây cũng bị hư hại.

Nga đã gia tăng các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo nhằm vào Kiev và nhiều thành phố khác của Ukraine trong những tuần gần đây. Các cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh Ukraine thiếu hụt các hệ thống phòng không do Mỹ thiết kế, vốn đóng vai trò quan trọng trong việc đánh chặn tên lửa đạn đạo.

Ở chiều ngược lại, Nga cáo buộc Ukraine tiến hành các cuộc tấn công bằng UAV cvào các cơ sở logistics của Wildberries, nhà bán lẻ trực tuyến lớn nhất Nga, hôm 18/7, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương, theo các quan chức Nga.

Các mục tiêu bị tấn công gồm các trung tâm logistics của Wildberries tại các vùng Moscow và Tambov, cách biên giới Ukraine khoảng 480-720 km. Các vụ tấn công gây ra nhiều đám cháy lớn và buộc phải sơ tán.

Những video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy các nhân viên nhanh chóng rời khỏi hiện trường, trong khi những cột khói lớn bốc lên từ khu vực bị tấn công.

Các vụ việc cho thấy cuộc đối đầu trên không giữa Nga và Ukraine đang tiếp tục mở rộng trên lãnh thổ của cả hai bên. Trong nhiều tuần qua, Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga. Tuy nhiên, việc một công ty tư nhân trong lĩnh vực logistics bị tấn công được xem là diễn biến mới trong chiến dịch này.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
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