Đặc nhiệm Ukraine đột kích chiến hào giữa “vùng tử thần" UAV

Phương thức tác chiến mới

Việc các UAV có thể liên tục theo dõi và tấn công mục tiêu buộc binh sĩ phải thường xuyên quan sát bầu trời trong quá trình di chuyển và chiến đấu.

Binh sỹ Ukraine trên chiến trường. Ảnh: AP

“Phương pháp huấn luyện của chúng tôi đã thay đổi. Chúng tôi bắt đầu sử dụng UAV nhiều hơn và chú trọng hơn đến việc đối phó với UAV”, một binh sĩ thuộc Trung đoàn Biệt kích số 4 của Lực lượng Đặc nhiệm Ukraine, có biệt danh Gur cho biết. Theo binh sỹ này, lực lượng Ukraine cũng liên tục huấn luyện khả năng thâm nhập theo các nhóm nhỏ.

Chiến tuyến trải dài qua miền nam và miền đông Ukraine đã trở thành cái mà binh sĩ và các quan chức gọi là “vùng tử thần" hay "vùng tiêu diệt” - khu vực dày đặc UAV, nơi gần như mọi vật thể di chuyển, từ con người đến phương tiện, đều có thể trở thành mục tiêu.

Phạm vi của “vùng tiêu diệt” thay đổi tùy khu vực, nhưng thường kéo dài khoảng 10-20 km tính từ tuyến giao tranh. Các quan chức Ukraine cho biết khu vực này đang ngày càng mở rộng, buộc các chỉ huy phải liên tục điều chỉnh chiến thuật.

Đối với các đơn vị đặc nhiệm Ukraine, UAV ngày càng giữ vai trò quan trọng trong huấn luyện. Trước đây, trọng tâm chủ yếu là khả năng sống sót trước hỏa lực pháo binh Nga, nhưng hiện nay binh sĩ phải đồng thời học cách phát hiện, né tránh và đối phó với các mối đe dọa từ trên không.

Theo Gur, các nhân viên vận hành UAV của Ukraine cũng tham gia các cuộc diễn tập. Trong quá trình huấn luyện, binh sĩ phải cảnh giác với các mối đe dọa trên không, đối phó với UAV mô phỏng của đối phương, yểm trợ đồng đội và nhanh chóng tìm nơi ẩn nấp.

Khi nhiệm vụ yêu cầu di chuyển, binh sĩ được huấn luyện cách tận dụng địa hình và vật che chắn. Sau khi UAV bay qua, họ tiếp tục tiến lên thay vì đứng yên quá lâu tại một vị trí.

Các binh sĩ Ukraine cũng sử dụng súng săn nạp đạn bằng tay trong những cuộc huấn luyện bắn đạn thật. Theo các binh sĩ Ukraine, đây là một trong những phương tiện phòng thủ hiệu quả ở cự ly gần trước UAV góc nhìn thứ nhất (FPV), đặc biệt là các UAV điều khiển bằng tín hiệu quang học, vốn khó bị vô hiệu hóa bằng các biện pháp tác chiến điện tử.

Cách tập kích chiến hào

Sự gia tăng nhanh chóng của UAV trên chiến trường cũng làm thay đổi cách các lực lượng đặc nhiệm tiến hành nhiệm vụ tấn công chiến hào - một hình thức tác chiến đã trở nên phổ biến trở lại trong cuộc xung đột Ukraine.

Giao tranh trên chiến hào ở Ukraine thường được so sánh với Thế chiến thứ nhất. Tuy nhiên, sự xuất hiện của UAV và robot trên chiến trường đã tạo ra một yếu tố hiện đại, khiến những nhiệm vụ vốn đã nguy hiểm trở nên phức tạp hơn.

Binh sỹ Gur mô tả một tình huống trong đó một nhóm 4 binh sĩ được giao nhiệm vụ đột kích chiến hào. Họ di chuyển theo đội hình chia thành 2 cặp. Trong mỗi cặp, người đi trước tập trung quan sát và kiểm soát khu vực phía trước, trong khi người đi sau cách vài mét đảm nhiệm việc quan sát bầu trời.

Nếu phát hiện UAV Nga, binh sĩ có thể nổ súng bằng súng trường tiêu chuẩn hoặc súng săn nạp đạn bằng tay.

Trong khi đó, cặp thứ hai yểm trợ cho cặp thứ nhất cho đến khi nhóm đầu tiên tiếp cận được chiến hào và bắt đầu dọn sạch khu vực. Sau đó, cặp thứ nhất ra hiệu cho cặp thứ hai tiến lên. Khi cả 4 binh sĩ tập trung trong cùng một khu vực, ít nhất một người luôn phải duy trì nhiệm vụ quan sát bầu trời. “Nếu chia thành từng cặp, một người có thể tập trung xử lý nhiệm vụ trong chiến hào, trong khi người còn lại hỗ trợ và quan sát không phận phía trên”, Gur nói.

Khi rời khỏi chiến hào, một binh sĩ sẽ quan sát mặt đất và đường chân trời, trong khi người còn lại tiếp tục theo dõi bầu trời. “Sau đó, chúng tôi tiếp tục di chuyển theo cách đó. Luôn phải có người quan sát bầu trời. Việc này phải được thực hiện liên tục”, Gur nói.

Sự thay đổi trong cách các đơn vị đặc nhiệm Ukraine tiến hành nhiệm vụ cho thấy UAV đang làm thay đổi căn bản chiến thuật tác chiến bộ binh. Trong môi trường mà mọi chuyển động đều có thể bị phát hiện và tấn công từ trên không, khả năng quan sát bầu trời không còn là nhiệm vụ riêng của một bộ phận chuyên trách mà trở thành yêu cầu thường trực đối với từng nhóm binh sĩ.

Việc chia nhỏ đội hình, luân phiên quan sát mặt đất và không phận, tận dụng địa hình cũng như duy trì khả năng phản ứng trước UAV cho thấy chiến thuật tác chiến đang được điều chỉnh để thích ứng với một chiến trường ngày càng minh bạch và nguy hiểm. Với các lực lượng đặc nhiệm, kỹ năng chiến đấu trong chiến hào giờ đây phải đi kèm với khả năng phát hiện, né tránh và đối phó với các mối đe dọa từ trên cao.

Khi UAV tiếp tục phổ biến và các hệ thống không người lái ngày càng đa dạng, “vùng tiêu diệt” trên chiến trường Ukraine có thể tiếp tục mở rộng. Điều đó đồng nghĩa các đơn vị bộ binh sẽ phải không ngừng thay đổi cách di chuyển, tiếp cận và tác chiến để duy trì khả năng hoạt động trong một môi trường mà bầu trời luôn tiềm ẩn nguy cơ.