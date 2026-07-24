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Hơn 6.000 thủy thủ vẫn mắc kẹt ở eo Hormuz, Iran khôi phục căn cứ tên lửa

Thứ Sáu, 21:59, 24/07/2026
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VOV.VN - Truyền thông Mỹ hôm nay cho biết Iran đang đẩy nhanh quá trình phục hồi các hạ tầng bị tàn phá trong cuộc xung đột với Mỹ và Israel. Đáng chú ý, tốc độ phục hồi của Tehran diễn ra nhanh hơn dự báo, gây quan ngại cho giới chính trị tại Tel Aviv.

Cụ thể, tờ Wall Street Journal dẫn hình ảnh vệ tinh cho biết Iran đang nhanh chóng xây dựng lại hàng loạt hạ tầng bị hư hại vì chiến sự, bao gồm các căn cứ tên lửa ngầm nằm sâu dưới lòng đất, các cây cầu, hệ thống bến cảng và các cơ sở sản xuất.

Nguồn tin khẳng định tốc độ phục hồi của Iran diễn ra nhanh hơn dự báo, gây quan ngại cho nhiều quan chức Israel. Điều này cũng lý giải vì sao Iran có thể duy trì sức kháng cự bền bỉ kéo dài, bất chấp chiến dịch tập kích cường độ cao với hơn 20.000 cuộc tấn công do Mỹ và Israel tiến hành kể từ đầu xung đột. Tuy nhiên, số lượng cụ thể các căn cứ và cơ sở quân sự Iran đã khôi phục, không được đề cập.  

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Tàu hàng mắc kẹt tại eo biển Hormuz do cuộc chiến giữa Mỹ và Iran. Ảnh: Reuters

Về tình hình chiến sự, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) chiều nay kêu gọi người dân các nước có quân đội Mỹ đồn trú, cần tránh xa các tòa nhà mà lực lượng này xác định là nơi ở của binh sỹ Mỹ, để đảo bảo an toàn. IRGC khẳng định các sỹ quan và nhân viên quân sự cấp cao của Mỹ đã rời bỏ các căn cứ và chuyển đến sống tại các tòa nhà trong các khu dân cư để chỉ huy hoạt động tác chiến. Vì vậy, người dân sống gần các ngôi nhà có quân nhân Mỹ trú ngụ, cần giữ khoảng cách tối thiểu 500m để đảm bảo an toàn.

Liên quan eo biển Hormuz, cơ quan Nhân quyền thuộc Liên hợp quốc hôm nay kêu gọi các các quốc gia liên quan trong cuộc chiến hiện nay, giúp sơ tán và hồi hương khẩn cấp 6.000 thủy thủ đang bị mắc kẹt tại đây. Trước đó, hồi cuối tháng 6, Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) thuộc Liên hợp quốc cũng đã khởi động chiến dịch sơ tán đặc biệt nhằm giải cứu hàng trăm tàu hàng cùng 11.000 thủy thủ bị mắc kẹt tại eo Hormuz. Tuy nhiên, chiến dịch đã bị đình lại chỉ sau ít ngày triển khai, do xung đột vũ trang bùng phát trở lại giữa Mỹ và Iran.

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Trung Quốc ứng phó khẩn cấp với bão Noul

VOV.VN - Bão Noul dự kiến ​​sẽ đổ bộ vào khu vực ven biển thuộc tỉnh Quảng Đông vào đêm thứ Bảy (25/7) hoặc rạng sáng Chủ Nhật (26/7), buộc Trung Quốc phải khẩn cấp ứng phó với bão.

 

Bá Thi/VOV-Cairo
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