Indonesia trở thành nước châu Á đầu tiên mua chiến đấu cơ M-346F Block 20

Phát biểu trước báo giới hôm qua (23/7) người phát ngôn Bộ Quốc phòng Indonesia, Chuẩn tướng Rico Ricardo Sirait cho biết, việc mua 12 máy bay chiến đấu là một phần trong nỗ lực hiện đại hóa thiết bị quân sự quốc gia và điều chỉnh hoạt động của lực lượng vũ trang theo học thuyết phòng không đương đại. Trong đó đáp ứng các yêu cầu huấn luyện phi công của Không quân Indonesia, đồng thời hỗ trợ sẵn sàng hoạt động.

Máy bay chiến đấu hạng nhẹ M-346 F Block 20 do Tập đoàn quốc phòng Leonardo của Italia sản xuất (Ảnh - Leonardo.com)

Chuẩn tướng Rico Ricardo Sirait giải thích, việc lựa chọn máy bay chiến đấu hạng nhẹ M-346 F Block 20 là do các thông số kỹ thuật công nghệ hiện đại, phù hợp với nhu cầu chiến lược rộng lớn, góp phần nâng cao đáng kể khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Indonesia. Hợp đồng mua sắm đã được hai bên ký kết và có hiệu lực, bao gồm việc hỗ trợ, bảo trì, đại tu và đào tạo, cũng như phát triển nguồn nhân lực.

M-346 do Tập đoàn quốc phòng Italia sản xuất, nổi tiếng là một máy bay huấn luyện phản lực tiên tiến, nhưng biến thể M-346 F là máy bay chiến đấu hạng nhẹ chuyên dụng, đa năng. Được trang bị một radar mảng quét điện tử chủ động, liên kết dữ liệu Link 16, bảy điểm cứng để mang vũ khí, khả năng tiếp nhiên liệu trên không và hệ thống đối phó điện tử.

Dự kiến Indonesia sẽ bắt đầu nhận bàn giao máy bay M-346F vào năm 2030 và trở thành quốc gia Châu Á đầu tiên sở biến thể Block 20 mới nhất. Đáng chú ý, cùng với đầu tư phát triển KF-21 của Hàn Quốc, J-10 của Trung Quốc, Rafale của Pháp, F-16 của Mỹ, Su-27/Su-30 của Nga nhưng không quân vẫn duy trì một đội bay kiểu đối đầu bao gồm F-16 của Mỹ, Su-27/Su-30 của Nga, Indonesia sẽ là phi đội bay chiến đấu phức tạp và đa dạng nhất thế giới.