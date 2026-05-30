Hợp tác phát triển du lịch Việt Nam - Liên bang Nga đang có một làn gió mới

Năm 2025, ngành du lịch Việt Nam đón 680.000 lượt khách Nga, tăng trưởng 197% so với năm 2024. Trong khi đó, hơn 40.000 khách du lịch Việt Nam thăm LB Nga. Tiềm năng du lịch còn rất lớn, cần làm gì để tăng cường hợp tác du lịch Việt Nam - Liên bang Nga? Đó là nội dung Hội thảo do Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga tổ chức ngày 29/5 tại thành phố Moscow, Liên bang Nga.

Với hình thức trực tiếp và trực tuyến, tham dự Hội thảo có Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi; Vụ trưởng Vụ Hợp tác kinh tế đa phương và dự án đặc biệt, Bộ phát triển kinh tế Liên bang Nga - Nikita Kondratiev; đại diện Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam; đại diện các cơ quan quản lý du lịch; các doanh nghiệp du lịch Việt Nam và Liên bang Nga.

Hội thảo thu hút sự tham gia của đông đảo các đại biểu Nga và Việt Nam

Chỉ trong 4 tháng đầu năm nay, số lượng khách Nga đến Việt Nam đạt 500.000 nghìn lượt, tăng 203% so với cùng kỳ năm ngoái. Vào mùa cao điểm, mỗi tuần có trên dưới 50 chuyến bay kết nối các địa phương của Liên bang Nga với các điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam. Việt Nam đang trở thành điểm đến hấp dẫn, đồng thời khách Nga là nguồn khách châu Âu lớn nhất đến Việt Nam. Các ý kiến tại Hội thảo đều khẳng định đây là tín hiệu tích cực, cho thấy tiềm năng tăng trưởng còn rất lớn nếu tháo gỡ tốt những khó khăn hiện nay.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi cho rằng, Việt Nam thu hút du khách Nga nhờ môi trường thân thiện, khí hậu ấm áp, cảnh quan đẹp và ẩm thực phong phú. Đại sứ gợi mở một số giải pháp nhằm thúc đẩy hợp tác du lịch song phương.

“Trước hết cần đổi mới cách quảng bá về du lịch của 2 nước. Bên cạnh đó, các chuyến bay charter, các công ty hàng không cần nghiên cứu mở thêm các chuyến bay thẳng giữa các địa phương của hai nước. Về thủ tục thanh toán, cần làm sao để du khách Nga có thể đặt phòng, mua tour, thanh toán ngay tại nước Nga. Cần tăng cường số lượng hướng dẫn viên du lịch bằng tiếng Nga tại Việt Nam và cuối cùng là mở rộng thêm các hình thức du lịch tới Việt Nam của các Công ty du lịch tại Nga”, Đại sứ Đặng Minh Khôi đề nghị.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi; Vụ trưởng Vụ Hợp tác kinh tế đa phương và dự án đặc biệt, Bộ phát triển kinh tế Liên bang Nga - Nikita Kondratiev và các dại biểu tại Hội thảo

Năm 2025, hơn 40.000 lượt khách Việt Nam sang Nga, trong đó Moscow và Saint Petersburg là 2 điểm đến được ưa chuộng nhất. Phát biểu trực tuyến tại Hội thảo, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai khẳng định, Việt Nam có nhiều lợi thế phù hợp với nhu cầu du khách Nga, với các điểm đến quen thuộc như Nha Trang, Phú Quốc, Đà Nẵng, Mũi Né.

“Việt Nam luôn tạo điều kiện tốt nhất cho khách quốc tế, trong đó đặc biệt chú trọng tới khách Nga. Cục Du lịch đang tập trung chỉ đạo phát triển các sản phẩm du lịch dài ngày, nghỉ dưỡng biển, chăm sóc sức khỏe, du lịch văn hóa. Ngành Du lịch Việt Nam cam kết cải thiện môi trường du lịch an toàn, thân thiện, hấp dẫn, nâng cao chất lượng dịch vụ, đồng hành cùng doanh nghiệp và đối tác Nga để xây dựng các sản phẩm du lịch phù hợp với thị hiếu của du khách Nga trong thời gian tới”, bà Mai khẳng định.

Theo ông Nikita Kondratiev, Vụ trưởng Vụ Hợp tác kinh tế đa phương và các dự án đặc biệt, Bộ Phát triển Kinh tế Liên bang Nga, hợp tác du lịch Việt Nam đang có 1 làn gió mới. Chỉ trong vòng 1 năm, Nga đã từ vị trí thứ 8 vươn lên vị trí thứ 5 trong số các thị trường khách quốc tế lớn nhất của du lịch Việt Nam. Khách du lịch Việt Nam sang Nga có thể xin thị thực điện tử và thời gian lưu trú đã tăng từ 16 lên 30 ngày.

“Nga đang nghiên cứu việc miễn thị thực cho các du khách đoàn Việt Nam sang Nga. Liên quan đến thủ tục thanh toán, hiện tại đã có một loạt ngân hàng và các giải pháp cho phép du khách Nga thanh toán ở nước ngoài, trong đó có Việt Nam. Cần phổ biến và mở rộng các giái pháp này ở cả Liên bang Nga và Việt Nam”, ông Nikita Kondratiev bày tỏ.

Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai dự và phát biểu trực tuyến

Tại Hội thảo, đại diện các cơ quan du lịch và địa phương 2 nước giới thiệu tiềm năng, thế mạnh du lịch của mình. Đại diện tỉnh Lào Cai tạo ấn tượng bằng video “Lào Cai- nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc” giới thiệu vẻ đẹp du lịch của địa phương với Sapa, đỉnh Fansipan - Nóc nhà Đông Dương, ruộng bậc thang và vẻ đẹp đặc sắc của thiên nhiên vùng cao.

Hội thảo “Thúc đẩy tăng cường hợp tác du lịch Việt Nam - Liên bang Nga: Tiềm năng và giải pháp” là hoạt động có ý nghĩa, góp phần tăng cường kết nối giữa các cơ quan quản lý du lịch và các doanh nghiệp, làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác du lịch giữa Việt Nam và LB Nga.