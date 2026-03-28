中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Houthi chính thức tham chiến, lần đầu phóng tên lửa vào Israel

Thứ Bảy, 14:32, 28/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau nhiều tuần đứng ngoài cuộc, hôm nay, lực lượng Houthi ở Yemen đã chính thức tham chiến, lần đầu phóng tên lửa về phía lãnh thổ Israel.

Truyền thông Israel cho biết, Houthi đã phóng một tên lửa đạn đạo về phía Nam Israel hồi sáng sớm nay và quả đạn đã bị hệ thống phòng không Israel đánh chặn. Cuộc tấn công không gây ra bất kỳ thương vong hay thiệt hại nào.

houthi chinh thuc tham chien, lan dau phong ten lua vao israel hinh anh 1
Tên lửa phóng từ Iran về phía Israel, ngày 28/3/2026. Ảnh: Reuters

Đây là lần đầu tiên kể từ đầu xung đột ngày 28/2, Houthi phóng tên lửa về phía Israel. Tuy nhiên, sau cuộc tấn công, nhóm này chưa đưa ra tuyên bố liên quan. Cũng chưa rõ liệu việc tham chiến của Houthi chỉ dừng ở việc phóng tên lửa và UAV tấn công Israel, hay sẽ mở lại chiến dịch tập kích các tàu trên biển Đỏ như trong giai đoạn chiến sự Gaza từ cuối năm 2023 đến cuối năm 2025.

Quân đội Israel chưa công bố biện pháp đáp trả cuộc tấn công của Houthi.

Bá Thi/VOV-Cairo
Tag: Houthi Iran Israel xung đột Trung Đông
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Một tháng xung đột Mỹ-Israel và Iran: Những hệ luỵ và cơ hội cho đối thoại
VOV.VN - Một tháng sau khi Mỹ và Israel mở chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, cuộc xung đột đã chuyển từ các đòn tấn công mang tính răn đe sang vòng xoáy đối đầu nguy hiểm, với những hệ lụy kinh tế - an ninh toàn cầu ngày càng rõ nét.

Ngoại trưởng Iran: Israel sẽ "trả giá đắt" vì tấn công các cơ sở hạt nhân
VOV.VN - Ngoại trưởng Abbas Araghchi ngày 27/3 đã lên án mạnh mẽ các cuộc không kích của Israel nhằm vào loạt cơ sở hạt nhân của Iran, đồng thời cảnh báo Tel Aviv sẽ phải “trả giá đắt”.

Mỹ - Israel - Iran gia tăng sức ép quân sự, duy trì thế giằng co chiến lược
VOV.VN - Trong bối cảnh chiến sự giữa Mỹ, Israel và Iran sắp chạm mốc 1 tháng kể từ khi bùng phát, tình hình khu vực vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp khi các bên gia tăng hoạt động quân sự, đồng thời duy trì các kênh tiếp xúc gián tiếp.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ