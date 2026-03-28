Ngoại trưởng Iran: Israel sẽ "trả giá đắt" vì tấn công các cơ sở hạt nhân

Theo truyền thông nhà nước Iran IRIB, lực lượng Israel đã tiến hành các cuộc tấn công vào nhiều mục tiêu trọng yếu, bao gồm một nhà máy uranium và một lò phản ứng nước nặng tại khu vực miền trung nước này. Tại thành phố Esfahan, hai nhà máy thép cũng trở thành mục tiêu không kích, khiến ít nhất một người thiệt mạng và 15 người khác bị thương.

Động thái này xảy ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể trì hoãn các đòn tấn công vào cơ sở năng lượng của Iran nếu Tehran mở lại Eo biển Hormuz – tuyến hàng hải chiến lược nối Vịnh Ba Tư với Ấn Độ Dương, hiện đang bị gián đoạn nghiêm trọng kể từ khi chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel bắt đầu từ tháng trước.

Ảnh chụp lò phản ứng hạt nhân sử dụng nước tại Arak, Iran. Ảnh: Reuters

Trên mạng xã hội X, ông Araghchi cho rằng Israel đang hành động “phối hợp với Mỹ”, đồng thời nhấn mạnh các cuộc tấn công này đi ngược lại thời hạn mà Washington đặt ra cho Tehran liên quan đến việc kiểm soát eo biển Hormuz.

“Iran sẽ buộc Israel phải trả một cái giá rất đắt", ông tuyên bố.

Trong khi đó, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, ông Rafael Grossi, đã kêu gọi các bên kiềm chế quân sự nhằm tránh nguy cơ xảy ra sự cố hạt nhân trong bối cảnh căng thẳng leo thang.

Về phía Israel, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) xác nhận đã tiến hành nhiều đợt không kích liên tiếp nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Theo IDF, một trong những mục tiêu là cơ sở sản xuất uranium tại Yazd – nơi được mô tả là địa điểm duy nhất xử lý nguyên liệu thô phục vụ quá trình làm giàu uranium.

Quân đội Israel cho rằng việc phá hủy cơ sở này sẽ làm gián đoạn nguồn cung nguyên liệu thiết yếu, qua đó “làm suy yếu đáng kể chương trình vũ khí hạt nhân của Iran”.

Cùng ngày, Israel cũng tấn công cơ sở hạt nhân nước nặng Arak, vốn chưa đi vào hoạt động, với lý do ngăn chặn các nỗ lực tái thiết của Tehran. Theo IAEA, cơ sở Arak vẫn đang trong quá trình xây dựng tính đến năm ngoái; công nghệ nước nặng tại đây có thể được sử dụng để sản xuất plutonium – một vật liệu quan trọng trong việc chế tạo vũ khí hạt nhân.