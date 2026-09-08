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Houthi tấn công 4 tỉnh của Saudi Arabia khiến 73 người bị thương

Thứ Ba, 16:52, 08/09/2026
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VOV.VN - Nguồn tin quân sự Saudi Arabia hôm 8/9 cho biết ít nhất 73 dân thường đã bị thương trong các cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Yemen, nhắm vào nước này thời gian qua.

Trong một tuyên bố chính thức, người phát ngôn quân đội Saudi Arabia, Thiếu tướng Turki al-Maliki cho biết Houthi đã tấn công vào các mục tiêu dân sự và thương mại tại 4 tỉnh ở phía Nam Saudi Arabia là Abha, Khamis Mushait, Jazan và Najran. Các cuộc tập kích khiến 73 người bị thương, đều là dân thường. Tướng al-Maliki lên án Houthi đang theo đuổi cách tiếp cận thù địch và vô trách nhiệm, cảnh báo rằng liên minh quân sự Saudi Arabia – Yemen sẽ tiến hành tất cả các biện pháp cần thiết để răn đe và đối phó nhóm này.

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Houthi tấn công Saudi Arabia. (Ảnh: Reuters).

Trước đó, Bộ Ngoại giao Saudi Arabia cũng ra thông báo cực lực lên án các cuộc tấn công của Houthi. Riyadh khẳng định sẽ không dung thứ cho mọi hành động tấn công xâm phạm lãnh thổ và các nguồn lực của nước này.   

Căng thẳng đã bùng phát trở lại giữa Saudi Arabia và lực lượng Houthi từ giữa tháng 7, sau cuộc không kích của quân đội quốc gia Yemen được Saudi Arabia hậu thuẫn, nhằm vào sân bay quốc tế đang do Houthi kiểm soát ở thủ đô Sanaa. Chính phủ Yemen khi đó tuyên bố đòn tấn công nhằm ngăn một máy bay của Iran hạ cánh xuống Sanaa.

Houthi đáp trả bằng nhiều cuộc tấn công tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào khu vực phía Nam cũng như các tàu chở dầu của Saudi Arabia trên Biển Đỏ. Houthi cũng tuyên bố áp đặt phong tỏa hải quân với Saudi Arabia, động thái gây áp lực mạnh lên tuyến vận tải chiến lược qua eo biển Bab el-Mandab và khiến lượng tàu lưu thông qua vùng biển này suy giảm đáng kể thời gian qua.

 

Bá Thi/VOV-Cairo
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