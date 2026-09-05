Mỹ duyệt gói vũ khí khổng lồ cho Saudi Arabia giữa lúc căng thẳng với Iran

Mỹ cho rằng thương vụ vũ khí này sẽ giúp Saudi Arabia nâng cao năng lực phòng không, tăng khả năng phối hợp tác chiến với lực lượng Mỹ cũng như các đối tác khác tại vùng Vịnh. Bộ Ngoại giao Mỹ đồng thời đánh giá thương vụ phù hợp với các mục tiêu về chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của Washington.

Bên cạnh đó, Mỹ cũng phê duyệt một thương vụ riêng trị giá khoảng 750 triệu USD, bao gồm động cơ xe tăng AGT-1500 và các thiết bị liên quan cho Saudi Arabia, Reuters đưa tin.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngồi tại bàn theo dõi các hoạt động quân sự trong Chiến dịch Epic Fury chống lại Iran. Ảnh: Nhà Trắng

Các thương vụ vũ khí này hiện được chuyển tới Quốc hội Mỹ để xem xét. Việc mua bán chỉ có thể được triển khai sau khi nhận được sự chấp thuận của các nghị sĩ.

Việc Washington tăng cường cung cấp vũ khí cho Riyadh diễn ra trong bối cảnh Saudi Arabia nhiều lần trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa từ Iran cũng như lực lượng Houthi được Tehran hậu thuẫn.

Những diễn biến trên cho thấy căng thẳng quân sự tại Trung Đông đang tiếp tục lan rộng. Trong khi Tổng thống Trump để ngỏ khả năng Mỹ mở thêm các cuộc tấn công nhằm vào Iran, Washington đồng thời củng cố năng lực quân sự cho các đồng minh trong khu vực, trong đó có Saudi Arabia.

Phát biểu trước báo giới tại Nhà Trắng sau khi ký các sắc lệnh hành pháp, Tổng thống Donald Trump đã gọi chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Iran là “xung đột quân sự”, thay vì một cuộc chiến tranh. Ông Trump cho rằng quy mô chiến dịch hiện nay không lớn đối với Mỹ.

“Rất nhiều người không gọi đó là chiến tranh. Tôi gọi đó là một cuộc xung đột quân sự vì với chúng tôi, đây chỉ là chuyện nhỏ. Không phải vấn đề lớn”, Tổng thống Trump nói.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, các hoạt động quân sự của Washington hiện diễn ra “rất ngắt quãng”, dù lực lượng Mỹ vẫn tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công.

Ông Trump tuyên bố quân đội Mỹ đã phá hủy các hệ thống radar, máy bay và nhiều khí tài quân sự khác của Iran gần eo biển Hormuz. Tổng thống Mỹ khẳng định Washington hiện kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược này và cho phép tàu thương mại tiếp tục qua lại.

Đáng chú ý, ông Trump cảnh báo Mỹ có thể tấn công Pickaxe Mountain, một cơ sở ngầm được bảo vệ nghiêm ngặt nằm gần tổ hợp hạt nhân Natanz của Iran. Ông cho biết tình báo Mỹ đang theo dõi sát hoạt động tại địa điểm này.

“Chúng tôi có thể tấn công Pickaxe rất sớm. Nếu có chuyện gì xảy ra, chúng tôi sẽ tấn công. Và sẽ giáng đòn mạnh”, ông Trump nói.