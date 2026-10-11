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Houthi tiếp tục tấn công sân bay tại Saudi Arabia

Chủ Nhật, 16:19, 11/10/2026
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VOV.VN - Bất chấp lên án, phản đối, thậm chí đe dọa của cộng đồng quốc tế, lực lượng Houthi ở Yemen hôm 11/10 tiếp tục bị cáo buộc tấn công vào Saudi Arabia.

 

Liên quân Saudi Arabia - Yemen trưa nay thông báo lực lượng này đã bắn hạ một quả tên lửa đạn đạo do Houthi phóng đi từ Yemen, hướng về khu vực Al-Kharj ở Đông Nam Riyadh.

houthi tiep tuc tan cong san bay tai saudi arabia hinh anh 1
Khói đen và lửa bốc lên tại sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh (Saudi Arabia) trong một cuộc tấn công. Ảnh: AP

Trước đó khoảng 2h, liên quân cũng cho biết đã nhận được báo cáo về việc một vũ khí chưa xác định, nhưng nhiều khả năng là của Houthi, rơi xuống khu vực gần sân bay quốc tế King Fahd ở thành phố Dammam, phía Đông Saudi Arabia. Tuy nhiên, thương vong và thiệt hại trong các vụ việc, không được đề cập.

Báo cáo về việc Houthi tiếp tục tập kích vào Saudi Arabia, được đưa ra trong bối cảnh cộng đồng quốc tế đang lên án gay gắt cuộc tấn công của nhóm vũ trang thân Iran nhắm vào sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh của Saudi Arabia hồi chiều 10/10 khiến 12 người chết và 309 người bị thương.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, Bộ Ngoại giao Ấn Độ, cùng nhiều quốc gia khu vực và thế giới, cáo buộc Houthi vi phạm luật pháp quốc tế khi tấn công dân thường và hạ tầng dân sự. Các bên kêu gọi nhóm này lập tức dừng mọi hành vi thù địch nhắm vào dân thường.

Trong khi đó tại Saudi Arabia, chính quyền thủ đô Riyadh đã quyết định chuyển sang chế độ học trực tuyến trong một tuần đối với mọi cấp học tại địa phương này, bắt đầu từ hôm 11/10.

Bá Thi/VOV-Cairo
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