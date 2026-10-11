Thời sự quốc tế trưa 11/10: Sân bay King Khalid ở Saudi Arabia bị tấn công
Chủ Nhật, 14:37, 11/10/2026
VOV.VN - Giới chức Saudi Arabia vừa xác nhận 12 người nước ngoài đã thiệt mạng và 309 người bị thương trong cuộc tấn công được cho là do lực lượng Houthi tiến hành nhằm vào sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh vào chiều 10/10.
VOV.VN - Ngày 9/10, Saudi Arabia và chính phủ Yemen được quốc tế công nhận đã kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hành động chống lại lực lượng Houthi, trong bối cảnh Houthi tiến hành các cuộc tấn công vào lãnh thổ Saudi Arabia, cũng như cuộc xung đột tại Yemen tiếp tục leo thang.
VOV.VN - Ngày 9/10, Saudi Arabia và chính phủ Yemen được quốc tế công nhận đã kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hành động chống lại lực lượng Houthi, trong bối cảnh Houthi tiến hành các cuộc tấn công vào lãnh thổ Saudi Arabia, cũng như cuộc xung đột tại Yemen tiếp tục leo thang.
VOV.VN - Sau 2 ngày hoạt động bay tại sân bay lớn nhất ở thủ đô Riyadh bị gián đoạn vì các cuộc tấn công liên tiếp của lực lượng Houthi, giới chức Saudi Arabia ngày 10/10 thông báo khôi phục hoạt động của sân bay.
VOV.VN - Sau 2 ngày hoạt động bay tại sân bay lớn nhất ở thủ đô Riyadh bị gián đoạn vì các cuộc tấn công liên tiếp của lực lượng Houthi, giới chức Saudi Arabia ngày 10/10 thông báo khôi phục hoạt động của sân bay.