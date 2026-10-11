Người phát ngôn Liên minh Khôi phục chính quyền hợp pháp ở Yemen do Saudi Arabia dẫn đầu, Thiếu tướng Turki Al-Malki tuyên bố, các mục tiêu và năng lực khác nhau của Houthi đã bị nhắm đến, đặc biệt là mạng lưới tên lửa đạn đạo, cho biết các cuộc tấn công của Liên minh đã phá hủy 136 mục tiêu quân sự của Houthi.

Liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu tiến hành các chiến dịch tấn công Houthi. Ảnh minh họa: Reuters

Ông Turki Al-Malki nhấn mạnh, Liên minh tiếp tục cung cấp hỗ trợ trên không cho lực lượng vũ trang Yemen liên tục, suốt ngày đêm.

Trong khi đó, Cơ quan hàng không dân dụng Saudi Arabia hôm 10/10 thông báo, hoạt động tại sân bay quốc tế King Khalid ở Thủ đô Riyadh đã tạm thời bị đình chỉ sau một vụ tấn công.

Giới chức Saudi Arabia hiện đang xác định số lượng thương vong và đánh giá mức độ thiệt hại do vụ tấn công gây ra.

Cũng trong hôm 10/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Mỹ sẽ sớm quyết định liệu có tham gia các cuộc tấn công chống lại Houthi, sau vụ tấn công vào sân bay quốc tế King Khalid của Saudi Arabia.

Trước đó, ông Donald Trump đã bày tỏ lo ngại về việc Houthi nhắm mục tiêu vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự tại Saudi Arabia.