Tuyên bố của Huawei cho rằng, việc chính phủ Mỹ gia hạn giấy phép tạm thời không thay đổi được thực tế rằng tập đoàn này bị đối đãi bất công. Huawei hối thúc chính phủ Mỹ ngừng các hành vi đối xử không công bằng và đưa tập đoàn này ra khỏi “Danh sách thực thể”, tức danh sách đen thương mại.

Huawei lên tiếng việc Mỹ gia hạn giấy phép tạm thời. Ảnh: Reuters

Trong khi gia hạn giấy phép tạm thời, Bộ Thương mại Mỹ cũng đưa thêm 46 thực thể của Huawei vào danh sách đen. Huawei phản đối việc làm này và cho rằng đây là hành vi mang động cơ chính trị, không hề liên quan đến vấn đề an ninh quốc gia và đi ngược lại với nguyên tắc cạnh tranh tự do của kinh tế thị trường.

Việc bị đưa vào danh sách đen khiến Huawei không thể làm ăn với các công ty Mỹ, trừ khi họ được cấp giấy phép đặc biệt.

Huawei cũng cho rằng, dù Mỹ có kéo dài thời hạn giấy phép hay không thì những ảnh hưởng thực chất đối với kinh doanh của tập đoàn này cũng là hữu hạn, đồng thời nhấn mạnh, Huawei sẽ tiếp tục tập trung làm tốt sản phẩm của mình để phục vụ khách hàng toàn cầu.

Theo số liệu do Huawei công bố, bất chấp các lệnh trừng phạt của Mỹ, doanh thu của Huawei trong nửa đầu năm nay vẫn đạt mức 401,3 tỷ nhân dân tệ (58,28 tỷ USD), tăng 23,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trước đó, Bộ Thương mại Mỹ đã cho phép Huawei tiếp tục mua các sản phẩm của Mỹ không ảnh hưởng đến an ninh quốc gia thêm 90 ngày, đến 19/11. Dù vậy, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn khẳng định không muốn làm ăn với “gã khổng lồ” công nghệ Huawei của Trung Quốc vì lý do an ninh./.