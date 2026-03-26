Hungary tạm ngừng cung cấp khí đốt cho Ukraine

Thủ tướng Orban nhấn mạnh, Hungary không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bảo vệ an ninh năng lượng quốc gia trước những hành động từ phía Ukraine. Ukraine đã ngừng hoạt động của đường ống Druzhba gần một tháng qua, khiến nguồn cung dầu cho Hungary và Slovakia bị gián đoạn nghiêm trọng. Nhà lãnh đạo Hungary khẳng định, nước này đã thành công trong việc đối phó với thách thức nguồn cung dầu bằng cách duy trì giá xăng dầu ở mức trần và giá khí đốt ở mức thấp nhất châu Âu, giúp người dân Hungary hưởng lợi trực tiếp. Tuy nhiên, để đảm bảo nguồn cung ổn định lâu dài, Hungary buộc phải thực hiện các biện pháp mạnh mẽ hơn. Theo đó, Hungary đang dần ngừng vận chuyển khí đốt sang Ukraine và dự trữ lượng khí đốt còn lại trong nước. Ukraine sẽ không nhận được khí đốt từ Hungary cho đến khi đường ống Druzhba được khôi phục.

Phản ứng trước tuyên bố của Thủ tướng Orban, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Tykhyi cho biết, đến thời điểm hiện tại, việc xuất khẩu khí đốt từ Hungary sang Ukraine vẫn chưa bị ngừng hoàn toàn. Nếu Hungary ngừng xuất khẩu khí đốt sang Ukraine, nền kinh tế nước này sẽ thiệt hại khoảng 1 tỷ đô la mỗi năm. Ông Tykhyi cũng nhấn mạnh, Ukraine đã chủ động đa dạng hóa nguồn cung năng lượng và có trữ lượng khí đốt đủ để vượt qua bất kỳ gián đoạn nào.

Tuyên bố của Thủ tướng Orban được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Hungary và Ukraine gia tăng căng thẳng sau khi Ukraine ngừng hoạt động của đường ống Druzhba với lý do tuyến này bị hư hại, ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn cung dầu cho Hungary. Theo giới phân tích, cùng với việc chặn gói viện trợ 90 tỷ euro của Liên minh châu Âu và ngừng cung dầu diesel cho Ukraine, quyết định ngừng cung cấp khí đốt cho Ukraine có thể sẽ khiến quan hệ Hungary-Ukraine leo thang căng thẳng trong thời gian tới.