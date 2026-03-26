Hungary tạm ngừng cung cấp khí đốt cho Ukraine

Thứ Năm, 07:51, 26/03/2026
VOV.VN - Ngày 25/3, Thủ tướng Viktor Orban tuyên bố Hungary sẽ tạm ngừng cung cấp khí đốt cho Ukraine cho đến khi đường ống Druzhba được khôi phục hoàn toàn. Đây được cho là bước đi tiếp theo của Hungary trong nỗ lực gây sức ép đối với Ukraine nhằm nối lại nguồn cung dầu từ Nga.

Thủ tướng Orban nhấn mạnh, Hungary không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bảo vệ an ninh năng lượng quốc gia trước những hành động từ phía Ukraine. Ukraine đã ngừng hoạt động của đường ống Druzhba gần một tháng qua, khiến nguồn cung dầu cho Hungary và Slovakia bị gián đoạn nghiêm trọng. Nhà lãnh đạo Hungary khẳng định, nước này đã thành công trong việc đối phó với thách thức nguồn cung dầu bằng cách duy trì giá xăng dầu ở mức trần và giá khí đốt ở mức thấp nhất châu Âu, giúp người dân Hungary hưởng lợi trực tiếp. Tuy nhiên, để đảm bảo nguồn cung ổn định lâu dài, Hungary buộc phải thực hiện các biện pháp mạnh mẽ hơn. Theo đó, Hungary đang dần ngừng vận chuyển khí đốt sang Ukraine và dự trữ lượng khí đốt còn lại trong nước. Ukraine sẽ không nhận được khí đốt từ Hungary cho đến khi đường ống Druzhba được khôi phục.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban (Ảnh-Theo hungarytoday.hu)

Phản ứng trước tuyên bố của Thủ tướng Orban, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Tykhyi cho biết, đến thời điểm hiện tại, việc xuất khẩu khí đốt từ Hungary sang Ukraine vẫn chưa bị ngừng hoàn toàn. Nếu Hungary ngừng xuất khẩu khí đốt sang Ukraine, nền kinh tế nước này sẽ thiệt hại khoảng 1 tỷ đô la mỗi năm. Ông Tykhyi cũng nhấn mạnh, Ukraine đã chủ động đa dạng hóa nguồn cung năng lượng và có trữ lượng khí đốt đủ để vượt qua bất kỳ gián đoạn nào.

Tuyên bố của Thủ tướng Orban được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Hungary và Ukraine gia tăng căng thẳng sau khi Ukraine ngừng hoạt động của đường ống Druzhba với lý do tuyến này bị hư hại, ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn cung dầu cho Hungary. Theo giới phân tích, cùng với việc chặn gói viện trợ 90 tỷ euro của Liên minh châu Âu và ngừng cung dầu diesel cho Ukraine, quyết định ngừng cung cấp khí đốt cho Ukraine có thể sẽ khiến quan hệ Hungary-Ukraine leo thang căng thẳng trong thời gian tới.

Như Hoa/VOV-Praha
Thủ tướng Viktor Orban tuyên bố Ukraine là kẻ thù của Hungary

VOV.VN - Thủ tướng Hungary Viktor Orban tuyên bố Ukraine là “kẻ thù” của Budapest, sau khi Kiev tiếp tục gây sức ép yêu cầu Hungary chấm dứt việc mua dầu khí Nga – nguồn năng lượng mà chính phủ Hungary cho là có vai trò sống còn đối với ổn định kinh tế trong nước.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban tuyên bố phủ quyết ngân sách EU

VOV.VN - Trong nhiều năm qua, Liên minh châu Âu và Hungary đã bất đồng quan điểm về nhiều vấn đề, gần đây nhất là cuộc xung đột ở Ukraine, tuy nhiên tình hình trở nên tồi tệ hơn do các vấn đề tài chính liên quan ảnh hưởng từ cách thức xử lý của EU với cuộc khủng hoảng ở Kiev

Thủ tướng Hungary Viktor Orban chủ trì lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính

VOV.VN - Chiều 18/1 (giờ địa phương), lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Hungary đã diễn ra trọng thể tại Quảng trường Nhà Quốc hội Hungary, tại thủ đô Budapest, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Viktor Orban.

