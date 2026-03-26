Ông Zelensky: Mỹ đề nghị Ukraine nhượng lại Donbas cho Nga để đổi lấy hòa bình

Theo ông Zelensky, trong bối cảnh Washington đang dồn sự chú ý vào những căng thẳng liên quan đến Iran, Tổng thống Donald Trump đồng thời gia tăng sức ép lên Ukraine nhằm sớm khép lại cuộc chiến đã kéo dài 4 năm kể từ năm 2022.

“Tình hình Trung Đông rõ ràng đang ảnh hưởng đến Tổng thống Trump, và theo tôi, điều đó cũng chi phối các bước đi tiếp theo của ông ấy. Đáng tiếc là chiến lược hiện nay dường như vẫn là gia tăng áp lực lên Ukraine", ông nói.

Ông Zelensky. Ảnh: Reuters

Giới lãnh đạo Ukraine từ lâu nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng phải đi kèm với những đảm bảo an ninh vững chắc từ các đối tác quốc tế, nhằm ngăn chặn nguy cơ Nga tái phát động các hành động quân sự trong tương lai. Tuy nhiên, theo ông Zelensky, hiện vẫn còn tồn tại hai câu hỏi quan trọng chưa có lời giải: Ai sẽ tài trợ cho việc trang bị vũ khí nhằm duy trì năng lực răn đe của Ukraine, và các đồng minh sẽ phản ứng ra sao nếu xung đột với Nga tiếp tục leo thang.

Ông cho biết phía Mỹ sẵn sàng hoàn tất các cam kết an ninh ở cấp cao, với điều kiện Ukraine chấp nhận rút quân khỏi Donbas – một yêu cầu mà Kiev đã nhiều lần bác bỏ.

Về phía Nga, Tổng thống Vladimir Putin nhiều lần khẳng định việc kiểm soát toàn bộ Donbas là một trong những mục tiêu chiến lược và Moscow sẽ đạt được điều này trên chiến trường nếu không thể thông qua đàm phán.

Tuy vậy, đà tiến công của Nga trong hai năm qua được đánh giá là tương đối chậm. Các chuyên gia quân sự nhận định việc kiểm soát toàn bộ khu vực, bao gồm cả “Vành đai Pháo đài” – hệ thống các đô thị phòng thủ kiên cố của Ukraine, sẽ đòi hỏi thời gian dài cùng nguồn lực đáng kể.

Ông Zelensky cảnh báo rằng việc rút quân tại thời điểm này không chỉ làm suy yếu nền an ninh của Ukraine, mà còn tạo ra những hệ lụy sâu rộng đối với an ninh của toàn bộ châu Âu, khi trao vào tay Nga những vị trí phòng thủ chiến lược quan trọng.