Ông Zelensky: Mỹ đề nghị Ukraine nhượng lại Donbas cho Nga để đổi lấy hòa bình

Thứ Năm, 06:20, 26/03/2026
VOV.VN - Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Reuters rằng, phía Mỹ đang yêu cầu Kiev chấp nhận nhượng lại toàn bộ vùng Donbas ở miền Đông cho Nga để đổi lại là các đảm bảo an ninh trong khuôn khổ một thỏa thuận hòa bình.

Theo ông Zelensky, trong bối cảnh Washington đang dồn sự chú ý vào những căng thẳng liên quan đến Iran, Tổng thống Donald Trump đồng thời gia tăng sức ép lên Ukraine nhằm sớm khép lại cuộc chiến đã kéo dài 4 năm kể từ năm 2022.

“Tình hình Trung Đông rõ ràng đang ảnh hưởng đến Tổng thống Trump, và theo tôi, điều đó cũng chi phối các bước đi tiếp theo của ông ấy. Đáng tiếc là chiến lược hiện nay dường như vẫn là gia tăng áp lực lên Ukraine",  ông nói.

Ông Zelensky. Ảnh: Reuters

Giới lãnh đạo Ukraine từ lâu nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng phải đi kèm với những đảm bảo an ninh vững chắc từ các đối tác quốc tế, nhằm ngăn chặn nguy cơ Nga tái phát động các hành động quân sự trong tương lai. Tuy nhiên, theo ông Zelensky, hiện vẫn còn tồn tại hai câu hỏi quan trọng chưa có lời giải: Ai sẽ tài trợ cho việc trang bị vũ khí nhằm duy trì năng lực răn đe của Ukraine, và các đồng minh sẽ phản ứng ra sao nếu xung đột với Nga tiếp tục leo thang.

Ông cho biết phía Mỹ sẵn sàng hoàn tất các cam kết an ninh ở cấp cao, với điều kiện Ukraine chấp nhận rút quân khỏi Donbas – một yêu cầu mà Kiev đã nhiều lần bác bỏ.

Về phía Nga, Tổng thống Vladimir Putin nhiều lần khẳng định việc kiểm soát toàn bộ Donbas là một trong những mục tiêu chiến lược và Moscow sẽ đạt được điều này trên chiến trường nếu không thể thông qua đàm phán.

Tuy vậy, đà tiến công của Nga trong hai năm qua được đánh giá là tương đối chậm. Các chuyên gia quân sự nhận định việc kiểm soát toàn bộ khu vực, bao gồm cả “Vành đai Pháo đài” – hệ thống các đô thị phòng thủ kiên cố của Ukraine, sẽ đòi hỏi thời gian dài cùng nguồn lực đáng kể.

Ông Zelensky cảnh báo rằng việc rút quân tại thời điểm này không chỉ làm suy yếu nền an ninh của Ukraine, mà còn tạo ra những hệ lụy sâu rộng đối với an ninh của toàn bộ châu Âu, khi trao vào tay Nga những vị trí phòng thủ chiến lược quan trọng.

Diệp Thảo/VOV.VN
Theo Reuters
Cảng dầu chiến lược Ust-Luga của Nga cháy lớn sau đợt tấn công UAV của Ukraine
Cảng dầu chiến lược Ust-Luga của Nga cháy lớn sau đợt tấn công UAV của Ukraine

VOV.VN - Giới chức Nga ngày 25/3 cho biết, một vụ hỏa hoạn đã bùng phát tại cảng Ust-Luga trên Biển Baltic – một trong những trung tâm xuất khẩu dầu mỏ lớn của Nga – sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn của Ukraine.

Cảng dầu chiến lược Ust-Luga của Nga cháy lớn sau đợt tấn công UAV của Ukraine

Cảng dầu chiến lược Ust-Luga của Nga cháy lớn sau đợt tấn công UAV của Ukraine

VOV.VN - Giới chức Nga ngày 25/3 cho biết, một vụ hỏa hoạn đã bùng phát tại cảng Ust-Luga trên Biển Baltic – một trong những trung tâm xuất khẩu dầu mỏ lớn của Nga – sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn của Ukraine.

Ukraine cáo buộc Nga tấn công quy mô lớn, hơn 1.000 UAV trong 24 giờ
Ukraine cáo buộc Nga tấn công quy mô lớn, hơn 1.000 UAV trong 24 giờ

VOV.VN - Giới chức Ukraine ngày 24/3 cáo buộc Nga tiến hành một trong những cuộc tấn công lớn nhất kể từ khi xung đột bùng phát, triển khai hơn 1.000 máy bay không người lái (UAV) nhắm vào nhiều đô thị trên khắp quốc gia này trong vòng 24 giờ. 

Ukraine cáo buộc Nga tấn công quy mô lớn, hơn 1.000 UAV trong 24 giờ

Ukraine cáo buộc Nga tấn công quy mô lớn, hơn 1.000 UAV trong 24 giờ

VOV.VN - Giới chức Ukraine ngày 24/3 cáo buộc Nga tiến hành một trong những cuộc tấn công lớn nhất kể từ khi xung đột bùng phát, triển khai hơn 1.000 máy bay không người lái (UAV) nhắm vào nhiều đô thị trên khắp quốc gia này trong vòng 24 giờ. 

Ba Lan cáo buộc Hungary chặn gần 500 triệu euro hoàn trả do hỗ trợ Ukraine
Ba Lan cáo buộc Hungary chặn gần 500 triệu euro hoàn trả do hỗ trợ Ukraine

VOV.VN - Ngày 24/3, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cáo buộc Hungary đã chặn khoảng 468 triệu euro mà nước này được quyền nhận từ Quỹ Hòa bình châu Âu - một cơ chế được thiết kế để hoàn trả chi phí cho các quốc gia đã viện trợ quân sự cho Ukraine.

Ba Lan cáo buộc Hungary chặn gần 500 triệu euro hoàn trả do hỗ trợ Ukraine

Ba Lan cáo buộc Hungary chặn gần 500 triệu euro hoàn trả do hỗ trợ Ukraine

VOV.VN - Ngày 24/3, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cáo buộc Hungary đã chặn khoảng 468 triệu euro mà nước này được quyền nhận từ Quỹ Hòa bình châu Âu - một cơ chế được thiết kế để hoàn trả chi phí cho các quốc gia đã viện trợ quân sự cho Ukraine.

