Hungary thất bại trong vụ kiện sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga cho Ukraine

Hungary lập luận rằng thủ tục này vi phạm các quy tắc bỏ phiếu cũng như các giá trị cơ bản và nguyên tắc hiến pháp của EU, bao gồm pháp quyền, sự bình đẳng giữa các quốc gia thành viên và hoạt động dân chủ của khối. Tòa án Công lý Châu Âu, cơ quan xét xử cao nhất trong hai tòa án của EU, đã xác định rằng không có thẩm quyền để phán quyết về vấn đề này.

Vụ kiện pháp lý của Hungary chưa kết thúc mà chỉ bị trì hoãn và chuyển xuống tòa án cấp thấp hơn. Trong khi Tòa án chung chuẩn bị xét xử vụ án, EU vẫn được pháp luật cho phép tiếp tục chuyển lợi nhuận từ tài sản của Nga cho quân đội Ukraine.

Ảnh minh hoạ.

Tranh chấp pháp lý bắt nguồn từ một quyết định trước đó của Hội đồng EU. Sau khi đóng băng các khoản tiền của Nga, Hội đồng EU đã quyết định rằng lợi nhuận ròng thu được từ các tài sản bị đóng băng này sẽ được dùng để hỗ trợ ngân sách cho Ukraine thông qua viện trợ vay do G7 đứng đầu.

Tuy nhiên, vì Hungary đã kiên quyết không tham gia vào kế hoạch ban đầu sử dụng lợi nhuận từ tài sản bị đóng băng, Ủy ban Quỹ Hòa bình đã phán quyết rằng Hungary không thể tham gia vào các cuộc bỏ phiếu tiếp theo để phân bổ quỹ, một thủ tục mà Hungary cho là bất hợp pháp và là nguyên nhân dẫn đến vụ kiện vừa qua.

Hungary tiếp tục ngăn chặn việc mở các nhóm đàm phán về việc Ukraine gia nhập EU. Trước đó, Hungary đã lần lượt phủ quyết việc mở Nhóm đàm phán 2 và 3 đối với Ukraine.