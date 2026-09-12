English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hungary thất bại trong vụ kiện sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga cho Ukraine

Thứ Bảy, 06:35, 12/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tòa án Công lý Châu Âu, cơ quan xét xử cao nhất trong hai tòa án của EU đã bác bỏ vụ kiện của Hungary chống lại quyết định của EU về việc sử dụng doanh thu từ các tài sản bị đóng băng của Nga để viện trợ quân sự cho Ukraine.

Hungary lập luận rằng thủ tục này vi phạm các quy tắc bỏ phiếu cũng như các giá trị cơ bản và nguyên tắc hiến pháp của EU, bao gồm pháp quyền, sự bình đẳng giữa các quốc gia thành viên và hoạt động dân chủ của khối. Tòa án Công lý Châu Âu, cơ quan xét xử cao nhất trong hai tòa án của EU, đã xác định rằng không có thẩm quyền để phán quyết về vấn đề này.

Vụ kiện pháp lý của Hungary chưa kết thúc mà chỉ bị trì hoãn và chuyển xuống tòa án cấp thấp hơn. Trong khi Tòa án chung chuẩn bị xét xử vụ án, EU vẫn được pháp luật cho phép tiếp tục chuyển lợi nhuận từ tài sản của Nga cho quân đội Ukraine.

hungary that bai trong vu kien su dung tai san bi dong bang cua nga cho ukraine hinh anh 1
Ảnh minh hoạ.

Tranh chấp pháp lý bắt nguồn từ một quyết định trước đó của Hội đồng EU. Sau khi đóng băng các khoản tiền của Nga, Hội đồng EU đã quyết định rằng lợi nhuận ròng thu được từ các tài sản bị đóng băng này sẽ được dùng để hỗ trợ ngân sách cho Ukraine thông qua viện trợ vay do G7 đứng đầu.

Tuy nhiên, vì Hungary đã kiên quyết không tham gia vào kế hoạch ban đầu sử dụng lợi nhuận từ tài sản bị đóng băng, Ủy ban Quỹ Hòa bình đã phán quyết rằng Hungary không thể tham gia vào các cuộc bỏ phiếu tiếp theo để phân bổ quỹ, một thủ tục mà Hungary cho là bất hợp pháp và là nguyên nhân dẫn đến vụ kiện vừa qua.

Hungary tiếp tục ngăn chặn việc mở các nhóm đàm phán về việc Ukraine gia nhập EU. Trước đó, Hungary đã lần lượt phủ quyết việc mở Nhóm đàm phán 2 và 3 đối với Ukraine.

anh-theo-afp.jpg

Hungary tiếp tục ngăn chặn tiến trình đàm phán gia nhập EU của Ukraine

VOV.VN - Theo hãng thông tấn Hungary, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Anita Orban cho biết, Hungary sẽ tiếp tục ngăn chặn việc mở thêm các chương đàm phán gia nhập EU của Ukraine cho đến khi nước này thực hiện thỏa thuận về quyền của cộng đồng thiểu số người Hungary ở Transcarpathia đạt được hồi tháng 6.

Hải Đăng/VOV-Praha
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lãnh đạo thế giới chúc mừng tân Tổng thống Hungary nhậm chức
Lãnh đạo thế giới chúc mừng tân Tổng thống Hungary nhậm chức

VOV.VN - Ngày 19/8, cựu Chánh án Tòa án Tối cao András Baka đã chính thức nhậm chức Tổng thống Hungary sau khi nhận được đa số phiếu ủng hộ trong cuộc bầu cử Tổng thống vào đầu tuần trước. Các lãnh đạo trong khu vực và trên thế giới đã chúc mừng tân Tổng thống Hungary nhân dịp này.

Lãnh đạo thế giới chúc mừng tân Tổng thống Hungary nhậm chức

Lãnh đạo thế giới chúc mừng tân Tổng thống Hungary nhậm chức

VOV.VN - Ngày 19/8, cựu Chánh án Tòa án Tối cao András Baka đã chính thức nhậm chức Tổng thống Hungary sau khi nhận được đa số phiếu ủng hộ trong cuộc bầu cử Tổng thống vào đầu tuần trước. Các lãnh đạo trong khu vực và trên thế giới đã chúc mừng tân Tổng thống Hungary nhân dịp này.

Ít nhất 12 người thiệt mạng trong một vụ lật xe buýt ở Hungary
Ít nhất 12 người thiệt mạng trong một vụ lật xe buýt ở Hungary

VOV.VN - Ngày 16/8, một chiếc xe buýt chở các tín đồ Công giáo từ Hungary trở về Ba Lan lao ra khỏi đường cao tốc khiến 12 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Ít nhất 12 người thiệt mạng trong một vụ lật xe buýt ở Hungary

Ít nhất 12 người thiệt mạng trong một vụ lật xe buýt ở Hungary

VOV.VN - Ngày 16/8, một chiếc xe buýt chở các tín đồ Công giáo từ Hungary trở về Ba Lan lao ra khỏi đường cao tốc khiến 12 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Hungary đánh chìm hai sà lan để duy trì hoạt động của nhà máy điện hạt nhân
Hungary đánh chìm hai sà lan để duy trì hoạt động của nhà máy điện hạt nhân

VOV.VN - Ngày 15/8, Thủ tướng Hungary Péter Magyar cho biết, nước này đã cho đánh chìm hai sà lan để đảm bảo cho nhà máy điện hạt nhân quan trọng của nước này tiếp tục hoạt động.

Hungary đánh chìm hai sà lan để duy trì hoạt động của nhà máy điện hạt nhân

Hungary đánh chìm hai sà lan để duy trì hoạt động của nhà máy điện hạt nhân

VOV.VN - Ngày 15/8, Thủ tướng Hungary Péter Magyar cho biết, nước này đã cho đánh chìm hai sà lan để đảm bảo cho nhà máy điện hạt nhân quan trọng của nước này tiếp tục hoạt động.

Hungary bầu cựu Chánh án Tòa án Tối cao làm Tổng thống mới
Hungary bầu cựu Chánh án Tòa án Tối cao làm Tổng thống mới

VOV.VN - Ngày 11/8, Quốc hội Hungary đã chính thức bầu ông András Baka, cựu Chánh án Tòa án Tối cao, làm Tổng thống mới của đất nước với 140 phiếu thuận và 6 phiếu chống, đánh dấu bước chuyển rõ rệt của chính phủ mới sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội hồi tháng 4 vừa qua.

Hungary bầu cựu Chánh án Tòa án Tối cao làm Tổng thống mới

Hungary bầu cựu Chánh án Tòa án Tối cao làm Tổng thống mới

VOV.VN - Ngày 11/8, Quốc hội Hungary đã chính thức bầu ông András Baka, cựu Chánh án Tòa án Tối cao, làm Tổng thống mới của đất nước với 140 phiếu thuận và 6 phiếu chống, đánh dấu bước chuyển rõ rệt của chính phủ mới sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội hồi tháng 4 vừa qua.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ