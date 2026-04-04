Hy Lạp cải tổ nội các sau khi các bộ trưởng từ chức vì bê bối trợ cấp nông nghiệp

Thứ Bảy, 05:39, 04/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 3/4, Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis đã cải tổ nội các sau khi 3 Bộ trưởng từ chức trong bối cảnh bê bối trợ cấp nông nghiệp ngày càng lan rộng ở quốc gia này.

Theo truyền thông Hy Lạp, người phát ngôn chính phủ Pavlos Marinakis đã công bố những thay đổi này sau cuộc họp chính phủ. Bộ trưởng Phát triển Nông thôn Kostas Tsiaras, Bộ trưởng Bảo vệ Dân sự Ioannis Kefalogiannis và Thứ trưởng Bộ Y tế Dimitris Vartzopoulos đã từ chức trước khi cuộc cải tổ nội các diễn ra.

Cuộc cải tổ này diễn ra sau yêu cầu của Văn phòng Công tố châu Âu hôm 1/4 về việc bãi bỏ quyền miễn trừ nghị viện của 11 nghị sĩ Hy Lạp như một phần của cuộc điều tra về cáo buộc gian lận có tổ chức liên quan đến quỹ nông nghiệp của EU.

hy lap cai to noi cac sau khi cac bo truong tu chuc vi be boi tro cap nong nghiep hinh anh 1
Ảnh minh họa: AA

Cuộc điều tra tập trung vào cơ quan của Hy Lạp (OPEKEPE), chịu trách nhiệm phân phối trợ cấp theo Chính sách Nông nghiệp Chung của EU quản lý hàng tỷ Euro mỗi năm. Các nhà điều tra đã tiến hành khám xét các văn phòng của công ty này và xác định sự liên quan bị cáo buộc của các quan chức, người trung gian và kế toán của cơ quan này mà nhà chức trách mô tả là gian lận có hệ thống và tham nhũng.

Trước đó, vụ việc đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Vào tháng 6/2025, EU đã áp đặt mức phạt kỷ lục 392 triệu Euro đối với Hy Lạp vì những sai sót trong giám sát, dẫn đến việc chậm thanh toán và các cuộc biểu tình của nông dân, cuối cùng dẫn đến việc giải thể cơ quan này.

Vào tháng 10/2025, cảnh sát Hy Lạp đã bắt giữ 37 nghi phạm trên toàn quốc trong một chiến dịch quy mô lớn nhằm vào một mạng lưới tội phạm có tổ chức liên quan đến vụ án. Vụ bê bối đã gây ra những hệ lụy chính trị ở Hy Lạp, dẫn đến việc các Bộ trưởng từ chức, các cuộc điều tra của Quốc hội và những cuộc tranh luận mới về chủ nghĩa thân hữu và quản trị.

Hải Đăng/VOV-Praha
Máy bay của Thổ Nhĩ Kỳ vi phạm không phận biển của Hy Lạp
Máy bay của Thổ Nhĩ Kỳ vi phạm không phận biển của Hy Lạp

Máy bay của Thổ Nhĩ Kỳ vi phạm không phận biển của Hy Lạp

VOV.VN - Truyền thông Hy Lạp đưa tin, hai máy bay chiến đấu F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ bay theo đội hình, cùng với một máy bay trinh sát CN-235 và hai máy bay không người lái, đã thực hiện tổng cộng chín lần vi phạm không phận quốc gia Hy Lạp ở vùng biển Aegean phía Đông Bắc và Đông Nam nước này.

Hy Lạp và Malta trì hoãn gói trừng phạt thứ 20 của EU đối với Nga
Hy Lạp và Malta trì hoãn gói trừng phạt thứ 20 của EU đối với Nga

Hy Lạp và Malta trì hoãn gói trừng phạt thứ 20 của EU đối với Nga

VOV.VN - Nỗ lực mới nhất của Liên minh châu Âu (EU) nhằm siết chặt các hạn chế đối với doanh thu dầu mỏ của Nga đã bị đình trệ sau khi hai quốc gia Nam Âu là Hy Lạp và Malta yêu cầu làm rõ về việc lệnh cấm dịch vụ được đề xuất sẽ ảnh hưởng như thế nào đến ngành vận tải biển của hai quốc gia này.

"Chìa khóa" nào đưa Hy Lạp trở thành trung tâm năng lượng Mỹ - châu Âu
"Chìa khóa" nào đưa Hy Lạp trở thành trung tâm năng lượng Mỹ - châu Âu

"Chìa khóa" nào đưa Hy Lạp trở thành trung tâm năng lượng Mỹ - châu Âu

VOV.VN - Bộ trưởng Năng lượng Hy Lạp cho rằng, đã đến lúc phải hành động quyết đoán về Hành lang thẳng đứng, đưa Hy Lạp trở thành một nhân tố trung tâm trong quan hệ đối tác năng lượng ngày càng sâu sắc giữa Mỹ và châu Âu.

