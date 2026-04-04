Hy Lạp cải tổ nội các sau khi các bộ trưởng từ chức vì bê bối trợ cấp nông nghiệp

Theo truyền thông Hy Lạp, người phát ngôn chính phủ Pavlos Marinakis đã công bố những thay đổi này sau cuộc họp chính phủ. Bộ trưởng Phát triển Nông thôn Kostas Tsiaras, Bộ trưởng Bảo vệ Dân sự Ioannis Kefalogiannis và Thứ trưởng Bộ Y tế Dimitris Vartzopoulos đã từ chức trước khi cuộc cải tổ nội các diễn ra.

Cuộc cải tổ này diễn ra sau yêu cầu của Văn phòng Công tố châu Âu hôm 1/4 về việc bãi bỏ quyền miễn trừ nghị viện của 11 nghị sĩ Hy Lạp như một phần của cuộc điều tra về cáo buộc gian lận có tổ chức liên quan đến quỹ nông nghiệp của EU.

Cuộc điều tra tập trung vào cơ quan của Hy Lạp (OPEKEPE), chịu trách nhiệm phân phối trợ cấp theo Chính sách Nông nghiệp Chung của EU quản lý hàng tỷ Euro mỗi năm. Các nhà điều tra đã tiến hành khám xét các văn phòng của công ty này và xác định sự liên quan bị cáo buộc của các quan chức, người trung gian và kế toán của cơ quan này mà nhà chức trách mô tả là gian lận có hệ thống và tham nhũng.

Trước đó, vụ việc đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Vào tháng 6/2025, EU đã áp đặt mức phạt kỷ lục 392 triệu Euro đối với Hy Lạp vì những sai sót trong giám sát, dẫn đến việc chậm thanh toán và các cuộc biểu tình của nông dân, cuối cùng dẫn đến việc giải thể cơ quan này.

Vào tháng 10/2025, cảnh sát Hy Lạp đã bắt giữ 37 nghi phạm trên toàn quốc trong một chiến dịch quy mô lớn nhằm vào một mạng lưới tội phạm có tổ chức liên quan đến vụ án. Vụ bê bối đã gây ra những hệ lụy chính trị ở Hy Lạp, dẫn đến việc các Bộ trưởng từ chức, các cuộc điều tra của Quốc hội và những cuộc tranh luận mới về chủ nghĩa thân hữu và quản trị.