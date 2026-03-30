Hàng nghìn người biểu tình trên khắp Hy Lạp phản đối xung đột ở Trung Đông

Thứ Hai, 05:20, 30/03/2026
VOV.VN - Mới đây, hàng nghìn người dân Hy Lạp đã xuống đường tham gia vào các cuộc biểu tình trên khắp đất nước để phản đối cuộc xung đột tại Trung Đông trong bối cảnh cuộc xung đột này đã bước sang tháng thứ hai.

Các cuộc biểu tình ở Hy Lạp được tổ chức bởi nhiều nhóm khác nhau, bao gồm các đảng phái chính trị cánh tả, hiệp hội sinh viên, công đoàn, các tổ chức cộng đồng người di cư và tổ chức phi chính phủ. Hoạt động biểu tình không chỉ diễn ra tại thủ đô Athens của Hy Lạp mà còn lan rộng đến nhiều thành phố lớn khác như Thessaloniki, Patras và Heraklion. Tại Athens, người biểu tình tập trung bên ngoài tòa nhà Quốc hội, sau đó tuần hành qua các con phố trung tâm và đến Đại sứ quán Mỹ.

hang nghin nguoi bieu tinh tren khap hy lap phan doi xung dot o trung Dong hinh anh 1
Hàng nghìn người biểu tình trên khắp Hy Lạp phản đối xung đột ở Trung Đông. Ảnh minh họa: Reuters

Những người biểu tình kêu gọi chấm dứt ngay lập tức cuộc xung đột tại Trung Đông, đồng thời kêu gọi Chính phủ Hy Lạp không tham gia vào cuộc xung đột, ưu tiên chi tiêu công cho y tế và giáo dục thay vì tăng ngân sách quốc phòng.

Theo những người tham gia biểu tình, các cuộc biểu tình nhằm gửi đi thông điệp phản đối cuộc xung đột tại Trung Đông, cũng như các sáng kiến của Liên minh châu Âu khiến tình hình xung đột leo thang. Hoạt động này cũng nhằm đảm bảo các thế hệ tương lai sẽ không phải gánh chịu hậu quả nặng nề từ những xung đột hiện tại.

Các cuộc biểu tình tại Hy Lạp diễn ra trong bối cảnh cuộc xung đột tại Trung Đông kéo dài hơn một tháng qua đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho các bên tham gia. Theo ước tính, hơn 1.900 người Iran đã thiệt mạng và hơn 24.800 người bị thương. Phía Mỹ và Israel cũng ghi nhận ít nhất 19 binh sĩ Israel cùng 13 binh sĩ Mỹ hy sinh. Cuộc xung đột cũng đã đẩy giá dầu tăng cao, gây bất ổn thị trường năng lượng quốc tế và áp lực lên nền kinh tế toàn cầu.

Như Hoa/VOV-Praha
Tag: Hy Lạp biểu tình tại Hy Lạp phong trào biểu tình No Kings
Người dân Iran xuống đường bày tỏ sự ủng hộ đối với Chính phủ
Người dân Iran xuống đường bày tỏ sự ủng hộ đối với Chính phủ

VOV.VN - Hàng nghìn người dân Iran đã tập trung tại quảng trường phía Tây Tehran để bày tỏ sự ủng hộ đối với chính phủ. Giữa bối cảnh căng thẳng gia tăng, người dân Tehran mang theo quốc kỳ, hô vang khẩu hiệu truyền đi thông điệp đoàn kết và quyết tâm bảo vệ đất nước.

Biểu tình quy mô lớn tại Séc thách thức vai trò Liên minh cầm quyền
Biểu tình quy mô lớn tại Séc thách thức vai trò Liên minh cầm quyền

VOV.VN - Hàng trăm nghìn người đã tập trung tại khu vực Letná, Praha vào chiều 21/3 để tham gia cuộc biểu tình quy mô lớn nhằm chống lại chính phủ của Thủ tướng Séc Andrej Babiš. Đây là cuộc biểu tình chống chính phủ lớn nhất kể từ năm 2019.

EU có nguy cơ rơi vào tình trạng đình trệ kinh tế do xung đột ở Trung Đông
EU có nguy cơ rơi vào tình trạng đình trệ kinh tế do xung đột ở Trung Đông

VOV.VN - Ủy viên châu Âu phụ trách kinh tế Dombrovskis mới đây cảnh báo, Liên minh châu Âu (EU) đang đứng trước nguy cơ rơi vào tình trạng đình trệ kinh tế kèm lạm phát cao do xung đột ở Trung Đông đẩy giá năng lượng tăng vọt và làm giảm triển vọng tăng trưởng của khối.

