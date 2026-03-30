Các cuộc biểu tình ở Hy Lạp được tổ chức bởi nhiều nhóm khác nhau, bao gồm các đảng phái chính trị cánh tả, hiệp hội sinh viên, công đoàn, các tổ chức cộng đồng người di cư và tổ chức phi chính phủ. Hoạt động biểu tình không chỉ diễn ra tại thủ đô Athens của Hy Lạp mà còn lan rộng đến nhiều thành phố lớn khác như Thessaloniki, Patras và Heraklion. Tại Athens, người biểu tình tập trung bên ngoài tòa nhà Quốc hội, sau đó tuần hành qua các con phố trung tâm và đến Đại sứ quán Mỹ.

Hàng nghìn người biểu tình trên khắp Hy Lạp phản đối xung đột ở Trung Đông. Ảnh minh họa: Reuters

Những người biểu tình kêu gọi chấm dứt ngay lập tức cuộc xung đột tại Trung Đông, đồng thời kêu gọi Chính phủ Hy Lạp không tham gia vào cuộc xung đột, ưu tiên chi tiêu công cho y tế và giáo dục thay vì tăng ngân sách quốc phòng.

Theo những người tham gia biểu tình, các cuộc biểu tình nhằm gửi đi thông điệp phản đối cuộc xung đột tại Trung Đông, cũng như các sáng kiến của Liên minh châu Âu khiến tình hình xung đột leo thang. Hoạt động này cũng nhằm đảm bảo các thế hệ tương lai sẽ không phải gánh chịu hậu quả nặng nề từ những xung đột hiện tại.

Các cuộc biểu tình tại Hy Lạp diễn ra trong bối cảnh cuộc xung đột tại Trung Đông kéo dài hơn một tháng qua đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho các bên tham gia. Theo ước tính, hơn 1.900 người Iran đã thiệt mạng và hơn 24.800 người bị thương. Phía Mỹ và Israel cũng ghi nhận ít nhất 19 binh sĩ Israel cùng 13 binh sĩ Mỹ hy sinh. Cuộc xung đột cũng đã đẩy giá dầu tăng cao, gây bất ổn thị trường năng lượng quốc tế và áp lực lên nền kinh tế toàn cầu.