Hy Lạp có kế hoạch cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội từ tháng 01/2027

Dự luật có tiêu đề “Cấm trẻ vị thành niên sử dụng dịch vụ mạng xã hội trực tuyến”, do Bộ trưởng Nhà nước Akis Skertsos đệ trình, trong đó quy định 15 tuổi là độ tuổi tối thiểu để truy cập các dịch vụ mạng xã hội trực tuyến. Việc thực thi dự luật dựa trên Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA) của EU, với mức phạt lên tới 6% doanh thu hàng năm toàn cầu nếu vi phạm.

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Bộ trưởng Y tế Hy Lạp Adonis Georgiadis cho biết, theo dữ liệu khảo sát quốc gia, hơn một nửa học sinh trung học Hy Lạp bắt đầu sử dụng mạng xã hội ở độ tuổi từ 10 đến 12, trong đó cứ 4 em thì có một em báo cáo sử dụng quá mức. Ngoài ra, 23% học sinh 15 tuổi cảm thấy lo lắng hoặc bất an khi không có điện thoại di động và 17% trẻ em từ 11 đến 15 tuổi từng là nạn nhân của tình trạng bắt nạt trực tuyến trong giai đoạn 2021 - 2022. Do đó, Chính phủ Hy Lạp coi đây là biện pháp phòng ngừa nhằm hạn chế trẻ em tiếp xúc với nội dung độc hại, đồng thời vẫn bảo đảm quyền truy cập vào các dịch vụ kỹ thuật số cần thiết cho giao tiếp, giáo dục và sinh hoạt hàng ngày.

Trong khi đó Bộ trưởng Quản trị Kỹ thuật số và Trí tuệ Nhân tạo Dimitris Papastergiou cho biết, trọng tâm ban đầu sẽ tập trung vào các nền tảng lớn như Instagram, Facebook và TikTok. Danh sách nền tảng có thể được điều chỉnh trong quá trình hoàn thiện. Dự luật nhằm đặt ra giới hạn độ tuổi rõ ràng kết hợp với kiểm tra độ tuổi đáng tin cậy, qua đó bảo vệ trẻ vị thành niên khỏi những tác động tiêu cực của mạng xã hội như lo âu, trầm cảm và suy giảm khả năng tập trung. Ông Papastergiou cho biết thêm, khi không thể xác minh tuổi tự động, các nền tảng sẽ tạo mã QR yêu cầu sự cho phép của phụ huynh thông qua ứng dụng xác minh kỹ thuật số chính thức Kids Wallet. Các công cụ Gov.gr Wallet và Kids Wallet được thiết kế để bảo vệ quyền riêng tư, chỉ xác nhận độ tuổi của người dùng, không tiết lộ thông tin cá nhân nhạy cảm.

Dự kiến, ủy ban quốc hội Hy Lạp sẽ xem xét dự luật vào ngày 13/10. Phiên thảo luận và bỏ phiếu cuối cùng tại phiên họp toàn thể dự kiến diễn ra vào ngày 22/10. Nếu được thông qua, Hy Lạp sẽ trở thành một trong những quốc gia châu Âu đầu tiên quy định độ tuổi tối thiểu sử dụng mạng xã hội theo luật định.