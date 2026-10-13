English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hy Lạp có kế hoạch cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội từ tháng 01/2027

Thứ Ba, 06:43, 13/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 12/10, Chính phủ Hy Lạp đã chính thức trình Quốc hội dự luật cấm trẻ em dưới 15 tuổi truy cập mạng xã hội. Khung pháp lý mới dự kiến ​​sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2027, tạo điều kiện cho các nền tảng có thời gian chuẩn bị cho những thay đổi này.

Dự luật có tiêu đề “Cấm trẻ vị thành niên sử dụng dịch vụ mạng xã hội trực tuyến”, do Bộ trưởng Nhà nước Akis Skertsos đệ trình, trong đó quy định 15 tuổi là độ tuổi tối thiểu để truy cập các dịch vụ mạng xã hội trực tuyến. Việc thực thi dự luật dựa trên Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA) của EU, với mức phạt lên tới 6% doanh thu hàng năm toàn cầu nếu vi phạm.

hy lap co ke hoach cam tre em duoi 15 tuoi su dung mang xa hoi tu thang 01 2027 hinh anh 1
Ảnh minh họa: Reuters

Bộ trưởng Y tế Hy Lạp Adonis Georgiadis cho biết, theo dữ liệu khảo sát quốc gia, hơn một nửa học sinh trung học Hy Lạp bắt đầu sử dụng mạng xã hội ở độ tuổi từ 10 đến 12, trong đó cứ 4 em thì có một em báo cáo sử dụng quá mức. Ngoài ra, 23% học sinh 15 tuổi cảm thấy lo lắng hoặc bất an khi không có điện thoại di động và 17% trẻ em từ 11 đến 15 tuổi từng là nạn nhân của tình trạng bắt nạt trực tuyến trong giai đoạn 2021 - 2022. Do đó, Chính phủ Hy Lạp coi đây là biện pháp phòng ngừa nhằm hạn chế trẻ em tiếp xúc với nội dung độc hại, đồng thời vẫn bảo đảm quyền truy cập vào các dịch vụ kỹ thuật số cần thiết cho giao tiếp, giáo dục và sinh hoạt hàng ngày.

Trong khi đó Bộ trưởng Quản trị Kỹ thuật số và Trí tuệ Nhân tạo Dimitris Papastergiou cho biết, trọng tâm ban đầu sẽ tập trung vào các nền tảng lớn như Instagram, Facebook và TikTok. Danh sách nền tảng có thể được điều chỉnh trong quá trình hoàn thiện. Dự luật nhằm đặt ra giới hạn độ tuổi rõ ràng kết hợp với kiểm tra độ tuổi đáng tin cậy, qua đó bảo vệ trẻ vị thành niên khỏi những tác động tiêu cực của mạng xã hội như lo âu, trầm cảm và suy giảm khả năng tập trung. Ông Papastergiou cho biết thêm, khi không thể xác minh tuổi tự động, các nền tảng sẽ tạo mã QR yêu cầu sự cho phép của phụ huynh thông qua ứng dụng xác minh kỹ thuật số chính thức Kids Wallet. Các công cụ Gov.gr Wallet và Kids Wallet được thiết kế để bảo vệ quyền riêng tư, chỉ xác nhận độ tuổi của người dùng, không tiết lộ thông tin cá nhân nhạy cảm.

Dự kiến, ủy ban quốc hội Hy Lạp sẽ xem xét dự luật vào ngày 13/10. Phiên thảo luận và bỏ phiếu cuối cùng tại phiên họp toàn thể dự kiến diễn ra vào ngày 22/10. Nếu được thông qua, Hy Lạp sẽ trở thành một trong những quốc gia châu Âu đầu tiên quy định độ tuổi tối thiểu sử dụng mạng xã hội theo luật định.

Như Hoa/VOV-Praha
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Pháp yêu cầu sửa luật cấm trẻ dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội
Pháp yêu cầu sửa luật cấm trẻ dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội

VOV.VN - Ngày 14/8, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron yêu cầu Chính phủ xây dựng lại luật cấm trẻ dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội.

Pháp yêu cầu sửa luật cấm trẻ dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội

Pháp yêu cầu sửa luật cấm trẻ dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội

VOV.VN - Ngày 14/8, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron yêu cầu Chính phủ xây dựng lại luật cấm trẻ dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội.

Séc lên kế hoạch cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội từ năm 2026
Séc lên kế hoạch cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội từ năm 2026

VOV.VN - Ngày 8/2, Thủ tướng Cộng hoà Séc Andrej Babiš đã bày tỏ ủng hộ mạnh mẽ kế hoạch cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng các nền tảng mạng xã hội, mở đường cho việc thông qua một dự luật về vấn đề này ngay trong năm nay.

Séc lên kế hoạch cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội từ năm 2026

Séc lên kế hoạch cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội từ năm 2026

VOV.VN - Ngày 8/2, Thủ tướng Cộng hoà Séc Andrej Babiš đã bày tỏ ủng hộ mạnh mẽ kế hoạch cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng các nền tảng mạng xã hội, mở đường cho việc thông qua một dự luật về vấn đề này ngay trong năm nay.

Đan Mạch tiến tới cấm trẻ em dưới 15 tuổi tiếp cận các nền tảng mạng xã hội
Đan Mạch tiến tới cấm trẻ em dưới 15 tuổi tiếp cận các nền tảng mạng xã hội

VOV.VN - Ngày 7/11, chính phủ Đan Mạch cho biết sẽ cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội. Tuy nhiên riêng những cha mẹ nào đồng ý cho con mình tiếp cận mạng xã hội từ sớm hơn, thì độ tuổi ít nhất phải trên 13 và chỉ được phép sử dụng một số nền tảng nhất định.

Đan Mạch tiến tới cấm trẻ em dưới 15 tuổi tiếp cận các nền tảng mạng xã hội

Đan Mạch tiến tới cấm trẻ em dưới 15 tuổi tiếp cận các nền tảng mạng xã hội

VOV.VN - Ngày 7/11, chính phủ Đan Mạch cho biết sẽ cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội. Tuy nhiên riêng những cha mẹ nào đồng ý cho con mình tiếp cận mạng xã hội từ sớm hơn, thì độ tuổi ít nhất phải trên 13 và chỉ được phép sử dụng một số nền tảng nhất định.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ