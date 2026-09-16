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EU sẽ hạn chế quyền truy cập mạng xã hội đối với trẻ em dưới 15 tuổi

Thứ Tư, 08:55, 16/09/2026
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VOV.VN - Ủy ban châu Âu dự kiến sẽ công bố một “Đạo luật Trẻ em châu Âu” mới, trong đó sẽ hạn chế trẻ em truy cập các nền tảng mạng xã hội và chia sẻ video, đồng thời áp đặt các yêu cầu an toàn rộng hơn đối với nhiều dịch vụ kỹ thuật số.

Theo dự thảo đề xuất, trẻ em dưới 15 tuổi sẽ không thể tự tạo tài khoản trên mạng xã hội và các nền tảng chia sẻ video nếu không có sự đồng ý của phụ huynh. Luật cũng yêu cầu các công ty công nghệ phải tích hợp tính năng an toàn cho trẻ em vào sản phẩm ngay từ khâu thiết kế, thay vì chỉ xử lý rủi ro sau khi dịch vụ đã được ra mắt. Mục đích của đạo luật là chuyển trách nhiệm về an toàn sản phẩm sang phía doanh nghiệp công nghệ, đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của phụ huynh trong nuôi dạy trẻ em.

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Ảnh minh họa: Reuters

Luật này sẽ bao gồm nhiều dịch vụ hơn so với dự kiến ban đầu. Theo đó, ngoài mạng xã hội và nền tảng chia sẻ video, luật còn áp dụng cho trò chơi trực tuyến và trợ lý ảo, các dịch vụ được cho là tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với trẻ vị thành niên.

Các hạn chế sẽ được áp dụng theo từng giai đoạn dựa trên độ tuổi của trẻ. Đối với trẻ em dưới 3 tuổi sẽ bị cấm hoàn toàn sử dụng mạng xã hội và các dịch vụ có rủi ro cao khác, trẻ từ 3 đến 13 tuổi được phép sử dụng các dịch vụ phù hợp với độ tuổi dưới sự giám sát của người lớn. Với trẻ em từ 13 đến 15 tuổi, các nền tảng mạng xã hội và chia sẻ video sẽ chỉ cung cấp các tính năng hạn chế và yêu cầu sự kiểm soát của phụ huynh. Thanh thiếu niên từ 15 đến 18 tuổi vẫn thuộc phạm vi các quy tắc “bảo đảm an toàn ngay từ khi thiết kế”, tuy nhiên có thể sử dụng nền tảng mà không cần sự đồng ý của phụ huynh.

Các công ty như Meta và Google sẽ phải xác minh độ tuổi của người dùng khi tạo hồ sơ mới. Các tài khoản hiện có cũng sẽ phải tuân theo quy trình xác minh độ tuổi tương ứng. Các quy tắc an toàn được đề xuất sẽ cấm hoặc hạn chế các tính năng được coi là đặc biệt có hại cho trẻ vị thành niên, bao gồm cuộn trang vô hạn, thông báo giả và một số cơ chế khen thưởng nhất định. Các cài đặt có rủi ro cao sẽ phải được tắt theo chế độ mặc định, trong khi hồ sơ của trẻ vị thành niên sẽ được đặt ở chế độ riêng tư để ngăn người lạ liên hệ. Cơ chế báo cáo nội dung độc hại cũng được đơn giản hóa để dễ sử dụng hơn.

Dự kiến, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen sẽ trình bày các nội dung chính của đề xuất trong bài phát biểu về “Tình trạng Liên minh châu Âu” (SOTEU) trước Nghị viện châu Âu vào ngày 16/9. Dự luật dự kiến được công bố chính thức vào ngày hôm sau.

Như Hoa/VOV-Praha
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