中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

IAEA bác bỏ nguy cơ rò rỉ phóng xạ sau vụ tấn công vào nhà máy nước nặng Iran

Thứ Bảy, 10:02, 28/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trước những lo ngại về khả năng rò rỉ chất phóng xạ hoặc nguy cơ xảy ra thảm họa môi trường sau vụ tấn công nhằm vào một cơ sở sản xuất nước nặng tại Iran, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đã ban hành một thông báo chính thức khẳng định rằng không có rủi ro phóng xạ nào được ghi nhận.

 

Trong một thông cáo đưa ra rạng sáng 28/3 (theo giờ địa phương), Tổng Giám đốc IAEA, Rafael Grossi xác nhận rằng các cảm biến và thiết bị giám sát đặt tại hiện trường không ghi nhận bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy mức độ phóng xạ tăng cao. Cơ sở bị nhắm mục tiêu là một nhà máy nước nặng, vốn không chứa các vật liệu hạt nhân dễ gây phản ứng dây chuyền hoặc phát tán bụi phóng xạ nguy hiểm như các lò phản ứng hạt nhân đang hoạt động.

iaea bac bo nguy co ro ri phong xa sau vu tan cong vao nha may nuoc nang iran hinh anh 1
IAEA khẳng định các thanh sát viên của tổ chức này vẫn duy trì kết nối và liên tục theo dõi sát sao diễn biến nhằm bảo đảm các cam kết về an toàn hạt nhân không bị vi phạm. Ảnh: Reuters

Mặc dù vụ tấn công vào nhà máy nước nặng tại huyện Khondab, ở Iran, đã gây ra những thiệt hại về mặt cấu trúc hạ tầng, song các khu vực lưu trữ trọng yếu vẫn được đảm bảo an toàn tuyệt đối. IAEA khẳng định các thanh sát viên của tổ chức này vẫn duy trì kết nối và liên tục theo dõi sát sao diễn biến nhằm bảo đảm các cam kết về an toàn hạt nhân không bị vi phạm.

Về phía Iran, chính quyền nước này cáo buộc đây là một hành động "khủng bố" và vi phạm nghiêm trọng chủ quyền quốc gia, đồng thời nhấn mạnh sẽ có các biện pháp đáp trả thích đáng.

Trong khi đó, các nước châu Âu và Mỹ đã lên tiếng kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, tránh để khu vực rơi vào nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh toàn diện, đặc biệt trong bối cảnh các cơ sở hạt nhân đang trở thành mục tiêu dễ bị tổn thương.

Vụ việc lần này đánh dấu một bước leo thang mới trong xung đột tại Trung Đông. Việc IAEA nhanh chóng đưa ra thông báo đã góp phần xoa dịu lo ngại về nguy cơ xảy ra một "thảm họa hạt nhân" tương tự như Chernobyl, đồng thời cũng cho thấy sự mong manh của các ranh giới đỏ về quân sự trong khu vực hiện nay.

Anh Tuấn/VOV-Paris
Tag: IAEA Iran nhà máy hạt nhân Iran xung đột Trung Đông
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ