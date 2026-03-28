IAEA bác bỏ nguy cơ rò rỉ phóng xạ sau vụ tấn công vào nhà máy nước nặng Iran

Trong một thông cáo đưa ra rạng sáng 28/3 (theo giờ địa phương), Tổng Giám đốc IAEA, Rafael Grossi xác nhận rằng các cảm biến và thiết bị giám sát đặt tại hiện trường không ghi nhận bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy mức độ phóng xạ tăng cao. Cơ sở bị nhắm mục tiêu là một nhà máy nước nặng, vốn không chứa các vật liệu hạt nhân dễ gây phản ứng dây chuyền hoặc phát tán bụi phóng xạ nguy hiểm như các lò phản ứng hạt nhân đang hoạt động.

Mặc dù vụ tấn công vào nhà máy nước nặng tại huyện Khondab, ở Iran, đã gây ra những thiệt hại về mặt cấu trúc hạ tầng, song các khu vực lưu trữ trọng yếu vẫn được đảm bảo an toàn tuyệt đối. IAEA khẳng định các thanh sát viên của tổ chức này vẫn duy trì kết nối và liên tục theo dõi sát sao diễn biến nhằm bảo đảm các cam kết về an toàn hạt nhân không bị vi phạm.

Về phía Iran, chính quyền nước này cáo buộc đây là một hành động "khủng bố" và vi phạm nghiêm trọng chủ quyền quốc gia, đồng thời nhấn mạnh sẽ có các biện pháp đáp trả thích đáng.

Trong khi đó, các nước châu Âu và Mỹ đã lên tiếng kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, tránh để khu vực rơi vào nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh toàn diện, đặc biệt trong bối cảnh các cơ sở hạt nhân đang trở thành mục tiêu dễ bị tổn thương.

Vụ việc lần này đánh dấu một bước leo thang mới trong xung đột tại Trung Đông. Việc IAEA nhanh chóng đưa ra thông báo đã góp phần xoa dịu lo ngại về nguy cơ xảy ra một "thảm họa hạt nhân" tương tự như Chernobyl, đồng thời cũng cho thấy sự mong manh của các ranh giới đỏ về quân sự trong khu vực hiện nay.