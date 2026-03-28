  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Ông Trump giải thích lý do không gọi căng thẳng ở Iran là "chiến tranh"

Thứ Bảy, 07:07, 28/03/2026
VOV.VN - Tổng thống Trump hôm 27/3 nói rằng ông có “lý do pháp lý” khi gọi những gì đang diễn ra tại Iran là một “xung đột quân sự”, thay vì “chiến tranh”. Cũng theo nhà lãnh đạo Mỹ, cuộc chiến này tới nay "vẫn chưa kết thúc".

“Họ gọi đó là chiến tranh. Tôi gọi đó là xung đột quân sự và có những cơ sở pháp lý cho cách gọi đó", ông Trump nói.

Dù trước đây từng sử dụng thuật ngữ “chiến tranh” để mô tả những gì đang diễn ra ở Trung Đông, phát biểu mới nhất của ông Trump được cho là nhằm tránh các ràng buộc pháp lý, đặc biệt là nghĩa vụ phải xin phép Quốc hội Mỹ trước khi chính thức phát động chiến tranh.

Khói bốc lên sau một vụ nổ, khi Israel và Mỹ tiến hành các cuộc tấn công vào Iran, tại Tehran, Iran ngày 28/2/2026. Ảnh: Reuters

Trong bối cảnh này, Nghị quyết Quyền lực Chiến tranh 1973 được xem là khung pháp lý then chốt, yêu cầu Tổng thống phải tham vấn Quốc hội khi triển khai lực lượng vũ trang vào các cuộc xung đột. Theo quy định, Nhà Trắng phải rút quân trong vòng 60 ngày kể từ khi báo cáo hành động quân sự, trừ khi Quốc hội thông qua tuyên chiến hoặc cho phép sử dụng vũ lực; thời hạn này có thể được gia hạn thêm 30 ngày trong những trường hợp đặc biệt.

Ông Trump cho biết chiến dịch quân sự tại Iran có thể diễn ra trong khoảng 5 tuần, nằm trong giới hạn 60 ngày theo luật định. Tuy nhiên, đây vẫn được xem là chiến dịch quân sự quy mô lớn nhất được tiến hành mà không có sự phê chuẩn chính thức từ Quốc hội.

Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh FII Summit Miami ở Miami, bang Florida, ngày 27/6, ông Trump khẳng định chiến dịch nhằm vào Iran “vẫn chưa kết thúc”.

“Nó chưa hoàn tất. Tôi không nói là sắp hoàn tất, nhưng nó vẫn chưa kết thúc và nó cần phải được hoàn thành", ông nhấn mạnh.

Đáng chú ý, trước đó Tổng thống Mỹ nhiều lần tuyên bố đã giành chiến thắng, bao gồm phát biểu tại Phòng Bầu dục hồi đầu tuần: “Chúng ta đã thắng rồi. Cuộc chiến này đã kết thúc, chỉ có truyền thông giả mới muốn kéo dài nó".

Trong diễn biến mới nhất, ông Trump cho biết Mỹ vẫn còn “3.554 mục tiêu” tại Iran cần được tấn công, đồng thời khẳng định quá trình này sẽ được hoàn tất “rất nhanh”.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nhận định Iran từng là một quốc gia hùng mạnh, nhưng hiện nay “không còn như trước”, đồng thời tuyên bố Tehran “chưa từng chứng kiến điều gì tương tự”.

Diệp Thảo/VOV.VN (tổng hợp)
Mỹ dồn quân tới Trung Đông, hé lộ 3 kịch bản tấn công Iran
VOV.VN - Mỹ tăng cường triển khai lực lượng tới Trung Đông, làm dấy lên lo ngại về các kịch bản tấn công Iran, trong đó có phương án đánh chiếm đảo chiến lược và đột kích cơ sở hạt nhân.

Nhìn lại 4 tuần cuộc chiến ở Iran
VOV.VN - Sau 4 tuần xung đột, cuộc chiến giữa Mỹ - Israel với Iran đã lan từ quân sự sang kinh tế, làm gián đoạn thương mại, đẩy giá năng lượng tăng vọt. Eo biển Hormuz trở thành “điểm nghẽn” chiến lược, chi phối cục diện và gây sức ép lên nền kinh tế thế giới.

Chiến sự Trung Đông: Iran cho phép hàng cứu trợ nhân đạo đi qua eo biển Hormuz
VOV.VN - Dù tuyên bố đóng cửa hoàn toàn eo biển Hormuz nhằm phản ứng với các hành động leo thang quân sự của Mỹ và Israel, Iran hôm 27/3 vẫn chấp nhận mở 1 lối đi an toàn cho các tàu chở hàng cứu trợ nhân đạo được lưu thông qua eo biển này.

