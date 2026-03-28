Ông Trump giải thích lý do không gọi căng thẳng ở Iran là "chiến tranh"

“Họ gọi đó là chiến tranh. Tôi gọi đó là xung đột quân sự và có những cơ sở pháp lý cho cách gọi đó", ông Trump nói.

Dù trước đây từng sử dụng thuật ngữ “chiến tranh” để mô tả những gì đang diễn ra ở Trung Đông, phát biểu mới nhất của ông Trump được cho là nhằm tránh các ràng buộc pháp lý, đặc biệt là nghĩa vụ phải xin phép Quốc hội Mỹ trước khi chính thức phát động chiến tranh.

Khói bốc lên sau một vụ nổ, khi Israel và Mỹ tiến hành các cuộc tấn công vào Iran, tại Tehran, Iran ngày 28/2/2026. Ảnh: Reuters

Trong bối cảnh này, Nghị quyết Quyền lực Chiến tranh 1973 được xem là khung pháp lý then chốt, yêu cầu Tổng thống phải tham vấn Quốc hội khi triển khai lực lượng vũ trang vào các cuộc xung đột. Theo quy định, Nhà Trắng phải rút quân trong vòng 60 ngày kể từ khi báo cáo hành động quân sự, trừ khi Quốc hội thông qua tuyên chiến hoặc cho phép sử dụng vũ lực; thời hạn này có thể được gia hạn thêm 30 ngày trong những trường hợp đặc biệt.

Ông Trump cho biết chiến dịch quân sự tại Iran có thể diễn ra trong khoảng 5 tuần, nằm trong giới hạn 60 ngày theo luật định. Tuy nhiên, đây vẫn được xem là chiến dịch quân sự quy mô lớn nhất được tiến hành mà không có sự phê chuẩn chính thức từ Quốc hội.

Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh FII Summit Miami ở Miami, bang Florida, ngày 27/6, ông Trump khẳng định chiến dịch nhằm vào Iran “vẫn chưa kết thúc”.

“Nó chưa hoàn tất. Tôi không nói là sắp hoàn tất, nhưng nó vẫn chưa kết thúc và nó cần phải được hoàn thành", ông nhấn mạnh.

Đáng chú ý, trước đó Tổng thống Mỹ nhiều lần tuyên bố đã giành chiến thắng, bao gồm phát biểu tại Phòng Bầu dục hồi đầu tuần: “Chúng ta đã thắng rồi. Cuộc chiến này đã kết thúc, chỉ có truyền thông giả mới muốn kéo dài nó".

Trong diễn biến mới nhất, ông Trump cho biết Mỹ vẫn còn “3.554 mục tiêu” tại Iran cần được tấn công, đồng thời khẳng định quá trình này sẽ được hoàn tất “rất nhanh”.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nhận định Iran từng là một quốc gia hùng mạnh, nhưng hiện nay “không còn như trước”, đồng thời tuyên bố Tehran “chưa từng chứng kiến điều gì tương tự”.