Iran không cho IAEA kiểm tra các cơ sở hạt nhân bị tấn công

Trả lời truyền thông, người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran, ông Mohammad Eslami cho rằng, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã không công bằng, khách quan, đồng thời cáo buộc cơ quan này đang phải chịu áp lực từ Mỹ và Israel để tiếp cận các cơ sở bị hư hại tại Iran vì mục đích khác.

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"Việc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế không phản đối cũng không lên án các cuộc tấn công này đặt ra câu hỏi về năng lực và tính độc lập của tổ chức này. Trong hoàn cảnh hiện tại, cơ quan này đã tiến hành các cuộc kiểm tra đảm bảo an toàn cần thiết tại các địa điểm không bị tấn công. Đối với các địa điểm đã bị tấn công, chúng tôi tuân thủ luật do quốc hội thông qua. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế phải làm rõ lập trường của mình về an ninh của các địa điểm này và nêu rõ quy trình mà cơ quan này áp dụng đối với các cơ sở bị tấn công quân sự. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế không có quy trình nào như vậy và cũng chưa đưa ra lập trường nào. Thay vào đó, dưới áp lực từ Mỹ và Israel, cơ quan này đang thúc đẩy việc thăm các địa điểm bị hư hại. Lý do là muốn xem chiến dịch quân sự của họ đã gây ra những thiệt hại gì cho các địa điểm đó", ông Mohammad Eslami nói.

Mặc dù các cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran đã giảm bớt đáng kể trong những tuần gần đây, nhưng các nỗ lực ngoại giao nhằm đạt được một thỏa thuận hòa bình đã bị đình trệ, và các cuộc tấn công liên tục vào tàu thuyền đồng nghĩa với việc việc đi qua eo biển Hormuz vẫn đầy nguy hiểm. Tình trạng chính xác của chương trình hạt nhân Iran, mà Mỹ và Israel đang hướng tới việc giải thể, vẫn chưa được công bố.