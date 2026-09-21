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IMF cảnh báo các rủi ro đối với kinh tế toàn cầu

Thứ Hai, 10:10, 21/09/2026
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VOV.VN - Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva ngày 20/9 cảnh báo nền kinh tế toàn cầu vẫn đối mặt với nhiều rủi ro, trong đó có lạm phát dai dẳng, chi phí trả nợ gia tăng và những nguy cơ tiềm ẩn từ làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI), dù kinh tế thế giới đang cho thấy khả năng chống chịu tốt hơn dự kiến.

Phát biểu tại phiên đặc biệt của Diễn đàn Kinh tế Qatar ở New York ngày 20/9, bà Georgieva cho biết lạm phát vẫn ở mức cao và IMF không kỳ vọng vấn đề này sớm được giải quyết. Điều này có thể khiến nhiều ngân hàng trung ương tiếp tục phải duy trì hoặc thắt chặt chính sách tiền tệ.

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Trụ sở Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) tại Washington D.C (Ảnh: Reuters)

Theo bà Georgieva, cuộc chiến chống lạm phát đồng thời làm gia tăng chi phí vay và gây thêm sức ép đối với khả năng trả nợ. Bà nhấn mạnh các chính phủ đều nhận thức được sự cần thiết phải củng cố tài khóa, song hành động cụ thể vẫn chưa tương xứng với quy mô thách thức. Nợ công toàn cầu có thể vượt 100% GDP vào năm 2029 nếu xu hướng hiện nay tiếp diễn.

Đối với AI, người đứng đầu IMF đặc biệt lưu ý nguy cơ đòn bẩy tài chính và hoạt động tài trợ theo vòng xoáy trong lĩnh vực này. Bà cảnh báo nếu kết quả từ AI không đáp ứng được những kỳ vọng đang rất cao, sự thất vọng có thể trở thành cú sốc đối với hệ thống tài chính. Rủi ro tài chính liên quan đến AI hiện tập trung chủ yếu tại Mỹ, trong khi nhiều nền kinh tế châu Á và châu Âu cũng tham gia sâu vào chuỗi cung ứng AI.

Dù vậy, bà Georgieva đánh giá kinh tế toàn cầu vẫn có sức chống chịu đáng kể. IMF hiện dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2026 ở mức khoảng 3%, trong đó nền kinh tế thế giới đã hấp thụ cú sốc năng lượng tốt hơn dự kiến.

Bà cho rằng khả năng tăng trưởng khoảng 3% là kết quả đáng kể trong bối cảnh kinh tế toàn cầu liên tiếp chịu tác động của nhiều cú sốc. Tuy nhiên, bà cảnh báo rủi ro vẫn ở mức cao và bất ổn đang trở thành “điều bình thường mới”, đồng thời nhấn mạnh dù thế giới ngày càng phân mảnh, các nền kinh tế vẫn phụ thuộc lẫn nhau và cần tiếp tục hợp tác.

Văn Huy/VOV1
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