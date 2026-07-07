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Dự báo kinh tế Australia tăng trưởng chậm nhất sau cuộc suy thoái những năm 1990

Thứ Ba, 14:13, 07/07/2026
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VOV.VN - Nền kinh tế Australia được dự báo sẽ tăng trưởng chậm nhất từ sau cuộc suy thoái vào đầu những năm 1990, do lạm phát kéo dài và ảnh hưởng từ tình hình thế giới.


Thông tin do Công ty tư vấn Deloitte công bố hôm nay (7/7) dự báo, trong năm nay và năm tới, GDP của Australia có thể sẽ tăng trưởng dưới 2%. Nếu điều này diễn ra, đây là mức tăng trưởng thấp nhất của Australia kể từ sau cuộc suy thoái vào năm 1990-1991.

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Việc phụ thuộc vào nguồn dầu mỏ nhập khẩu đang khiến nền kinh tế Australia bị tác động lớn - Ảnh: Getty Images

Một trong những nguyên nhân khiến cho GDP của Australia tăng trưởng chậm, đó là do tỷ lệ lạm phát cao diễn ra trong thời gian dài ở nước này. Deloitte dự báo, lạm phát của Australia có thể duy trì ở mức 4% trong năm nay và năm tới trước khi hạ xuống 2.6% vào năm tài chính 2027-2028. Deloitte cho biết, việc hạ thuế xăng dầu, tăng lương tối thiểu và tăng lương với một số ngành nghề bắt đầu từ ngày 1/7/2026 sẽ làm tăng thêm sức ép với lạm phát.

Ông Stephen Smith, Giám đốc Deloitte cũng biết, việc phụ thuộc vào nguồn dầu mỏ nhập khẩu đang khiến cho nền kinh tế Australia bị tác động lớn khi giá dầu mỏ thế giới tăng cao do khủng hoảng ở Trung Đông. Theo ông Smith, thực tế này phản ánh điểm yếu đang tồn tại trong những năm gần đây của nền kinh tế Australia đó là việc dễ bị tác động từ các biến động địa chính trị trên thế giới.

Trong bối cảnh này, Deloitte dự báo Ngân hàng Dự trữ Australia có thể tăng lãi suất thêm 1 lần trong nay, đưa lãi suất lên mức 4.6%.

Việt Nga/VOV-Australia
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